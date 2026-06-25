Sudáfrica - Corea del Sur, en directo hoy: sigue el partido de Copa Mundial de la FIFA minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Sudáfrica - Corea del Sur: resumen y estadísticas del partido de la jornada 3 de Copa Mundial de la FIFA - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 25 de junio de 2026.

La selección de Sudáfrica, situada en la cuarta posición de la tabla se enfrenta en Fase de Grupos (III) de la Copa Mundial de la FIFA en el Estadio BBVA de Monterrey (Guadalupe), en México ante Corea del Sur este jueves a las 03:00, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra Chequia, añadiendo 1 punto más a los 1 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Corea del Sur ocupa el segundo lugar, llega tras la derrota de 1 - 0 cosechada contra México, sin poder sumar más puntos a los 3 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

SUDÁFRICA: Ronwen Williams; Khuliso Mudau, Ime Okon, Mbekezeli Mbokazi, Aubrey Maphosa Modiba; Thalente Mbatha, Sphephelo Sithole, Thapelo Maseko, Relebohile Mofokeng, Oswin Appollis, Evidence Makgopa.

COREA DEL SUR: Seung-Gyu Kim; Han-Beom Lee, Min-Jae Kim, Gi-Hyuk Lee; Young-Woo Seol, Seung-Ho Paik, In-Beom Hwang, Tae-Seok Lee, Kang-In Lee, Hee-Chan Hwang, Hyun-Gyu Oh.

-Últimos Resultados de Sudáfrica.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 18/06/2026 World Cup Grp. A Czechia 1-1 South Africa 11/06/2026 World Cup Grp. A Mexico 2-0 South Africa

-Últimos Resultados de Corea del Sur.