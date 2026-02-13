Tallon Griekspoor - Felix Auger-Aliassime, en directo hoy: sigue el partido de Rotterdam Open

Tallon Griekspoor - Felix Auger-Aliassime: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Rotterdam Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 13 de febrero de 2026.
El tenista Neerlandés Tallon Griekspoor(27) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Rotterdam Open al tenista Canadiense Felix Auger-Aliassime(6) este viernes a las 19:30.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|27/06/2025
| Mallorca Championships (Semifinal)
| Tallon Griekspoor
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Felix Auger-Aliassime
-Últimos Resultados de Tallon Griekspoor.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|11/02/2026
| Rotterdam Open (Octavos de final)
| Tallon Griekspoor
| 2-0 (7-5, 7-6)
| Quentin Halys
|10/02/2026
| Rotterdam Open (Dieciseisavos de final)
| Tallon Griekspoor
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Giovanni Mpetshi Perricard
|06/02/2026
| Open Sud de France (Cuartos de final)
| Tallon Griekspoor
| 0-2 (6-7, 6-7)
| Titouan Droguet
|05/02/2026
| Open Sud de France (Octavos de final)
| Tallon Griekspoor
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Pablo Carreno Busta
-Últimos Resultados de Felix Auger-Aliassime.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|12/02/2026
| Rotterdam Open (Octavos de final)
| Hamad Medjedovic
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Felix Auger-Aliassime
|11/02/2026
| Rotterdam Open (Dieciseisavos de final)
| Alexei Popyrin
| 0-2 (5-7, 3-6)
| Felix Auger-Aliassime
|08/02/2026
| Open Sud de France (Final)
| Felix Auger-Aliassime
| 2-0 (6-3, 7-6)
| Adrian Mannarino
|07/02/2026
| Open Sud de France (Semifinal)
| Felix Auger-Aliassime
| 2-1 (6-4, 6-7, 6-1)
| Titouan Droguet
|06/02/2026
| Open Sud de France (Cuartos de final)
| Felix Auger-Aliassime
| 2-0 (6-4, 6-2)
| Arthur Fils