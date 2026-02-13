Tallon Griekspoor - Felix Auger-Aliassime, en directo hoy: sigue el partido de Rotterdam Open

Tallon Griekspoor - Felix Auger-Aliassime: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Rotterdam Open
Actualizado: viernes, 13 febrero 2026 18:33
Madrid, 13 de febrero de 2026.

El tenista Neerlandés Tallon Griekspoor(27) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Rotterdam Open al tenista Canadiense Felix Auger-Aliassime(6) este viernes a las 19:30.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
27/06/2025 Mallorca Championships (Semifinal) Tallon Griekspoor 2-0 (6-4, 6-4) Felix Auger-Aliassime

-Últimos Resultados de Tallon Griekspoor.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
11/02/2026 Rotterdam Open (Octavos de final) Tallon Griekspoor 2-0 (7-5, 7-6) Quentin Halys
10/02/2026 Rotterdam Open (Dieciseisavos de final) Tallon Griekspoor 2-0 (6-4, 6-4) Giovanni Mpetshi Perricard
06/02/2026 Open Sud de France (Cuartos de final) Tallon Griekspoor 0-2 (6-7, 6-7) Titouan Droguet
05/02/2026 Open Sud de France (Octavos de final) Tallon Griekspoor 2-0 (6-4, 6-4) Pablo Carreno Busta

-Últimos Resultados de Felix Auger-Aliassime.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
12/02/2026 Rotterdam Open (Octavos de final) Hamad Medjedovic 0-2 (4-6, 4-6) Felix Auger-Aliassime
11/02/2026 Rotterdam Open (Dieciseisavos de final) Alexei Popyrin 0-2 (5-7, 3-6) Felix Auger-Aliassime
08/02/2026 Open Sud de France (Final) Felix Auger-Aliassime 2-0 (6-3, 7-6) Adrian Mannarino
07/02/2026 Open Sud de France (Semifinal) Felix Auger-Aliassime 2-1 (6-4, 6-7, 6-1) Titouan Droguet
06/02/2026 Open Sud de France (Cuartos de final) Felix Auger-Aliassime 2-0 (6-4, 6-2) Arthur Fils

