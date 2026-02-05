Tallon Griekspoor - Pablo Carreno Busta, en directo hoy: sigue el partido de Open Sud de France

Tallon Griekspoor - Pablo Carreno Busta: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Open Sud de France
Tallon Griekspoor - Pablo Carreno Busta: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Open Sud de France - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: jueves, 5 febrero 2026 13:34
Seguir en

Madrid, 5 de febrero de 2026.

El tenista Holandés Tallon Griekspoor(29) se enfrenta en Octavos de final del torneo Open Sud de France al tenista Español Pablo Carreno Busta(100) este jueves a las 14:30.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
03/04/2025 Grand Prix Hassan II (Octavos de final) Tallon Griekspoor 2-1 (7-6, 3-6, 6-3) Pablo Carreno Busta

-Últimos Resultados de Tallon Griekspoor.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
20/01/2026 Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Ethan Quinn 3-0 (6-2, 6-3, 6-2) Tallon Griekspoor
14/01/2026 Adelaide International (Octavos de final) Tallon Griekspoor 0-2 (4-6, 1-6) Ugo Humbert
07/01/2026 United Cup, Group F (Round Robin) Hubert Hurkacz 2-0 (6-3, 7-6) Tallon Griekspoor
04/01/2026 United Cup, Group F (Round Robin) Alexander Zverev 2-0 (7-5, 6-0) Tallon Griekspoor

-Últimos Resultados de Pablo Carreno Busta.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
03/02/2026 Open Sud de France (Dieciseisavos de final) Miomir Kecmanovic 1-2 (6-4, 3-6, 6-7) Pablo Carreno Busta
20/01/2026 Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Jakub Mensik 3-2 (7-5, 4-6, 2-6, 7-6, 6-3) Pablo Carreno Busta
10/01/2026 ASB Classic, Qualification (Octavos de final) Vit Kopriva 2-1 (6-3, 1-6, 6-4) Pablo Carreno Busta
06/01/2026 Brisbane International (Dieciseisavos de final) Grigor Dimitrov 2-0 (6-3, 6-2) Pablo Carreno Busta
04/01/2026 Brisbane International, Qualification (Sin Definir) Arthur Cazaux 0-0 (3-5) Pablo Carreno Busta

Contador

Contenido patrocinado