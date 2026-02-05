Tallon Griekspoor - Pablo Carreno Busta, en directo hoy: sigue el partido de Open Sud de France

Tallon Griekspoor - Pablo Carreno Busta: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Open Sud de France - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 5 de febrero de 2026.
El tenista Holandés Tallon Griekspoor(29) se enfrenta en Octavos de final del torneo Open Sud de France al tenista Español Pablo Carreno Busta(100) este jueves a las 14:30.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|03/04/2025
| Grand Prix Hassan II (Octavos de final)
| Tallon Griekspoor
| 2-1 (7-6, 3-6, 6-3)
| Pablo Carreno Busta
-Últimos Resultados de Tallon Griekspoor.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|20/01/2026
| Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Ethan Quinn
| 3-0 (6-2, 6-3, 6-2)
| Tallon Griekspoor
|14/01/2026
| Adelaide International (Octavos de final)
| Tallon Griekspoor
| 0-2 (4-6, 1-6)
| Ugo Humbert
|07/01/2026
| United Cup, Group F (Round Robin)
| Hubert Hurkacz
| 2-0 (6-3, 7-6)
| Tallon Griekspoor
|04/01/2026
| United Cup, Group F (Round Robin)
| Alexander Zverev
| 2-0 (7-5, 6-0)
| Tallon Griekspoor
-Últimos Resultados de Pablo Carreno Busta.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|03/02/2026
| Open Sud de France (Dieciseisavos de final)
| Miomir Kecmanovic
| 1-2 (6-4, 3-6, 6-7)
| Pablo Carreno Busta
|20/01/2026
| Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Jakub Mensik
| 3-2 (7-5, 4-6, 2-6, 7-6, 6-3)
| Pablo Carreno Busta
|10/01/2026
| ASB Classic, Qualification (Octavos de final)
| Vit Kopriva
| 2-1 (6-3, 1-6, 6-4)
| Pablo Carreno Busta
|06/01/2026
| Brisbane International (Dieciseisavos de final)
| Grigor Dimitrov
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Pablo Carreno Busta
|04/01/2026
| Brisbane International, Qualification (Sin Definir)
| Arthur Cazaux
| 0-0 (3-5)
| Pablo Carreno Busta