Tanishk Konduri - Jakub Kusy, en directo hoy: sigue el partido de US Open Juniors, Boys

Tanishk Konduri - Jakub Kusy: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de US Open Juniors, Boys - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 6 de septiembre de 2026.

El tenista estadounidense Tanishk Konduri(1293) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo US Open Juniors, Boys al tenista checo Jakub Kusy(0) este domingo no antes de las 17:00.

No hay partidos directos entre ambos jugadores.

Últimos Resultados de Tanishk Konduri

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 08/07/2026 Wimbledon Juniors, Boys (Octavos de final) Tanishk Konduri 1-2 (4-6, 7-6, 3-6) Jordan Lee 07/07/2026 Wimbledon Juniors, Boys (Dieciseisavos de final) Tanishk Konduri 2-0 (6-2, 7-6) Svit Suljic 04/07/2026 Wimbledon Juniors, Boys (Treintaidosavos de final) Yannik Alvarez 1-2 (7-6, 2-6, 6-7) Tanishk Konduri 31/05/2026 Roland Garros Juniors, Boys (Treintaidosavos de final) Tanishk Konduri 0-2 (2-6, 4-6) Oliver Majdandzic

Últimos Resultados de Jakub Kusy