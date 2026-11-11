Taylor Fritz - Cameron Norrie, en directo hoy: sigue el partido de BNP Paribas Nordic Open

Taylor Fritz - Cameron Norrie: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de BNP Paribas Nordic Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 11 de noviembre de 2026.
El tenista estadounidense Taylor Fritz(10) se enfrenta en Octavos de final del torneo BNP Paribas Nordic Open al tenista Británico Cameron Norrie(53) este miércoles no antes de las 14:30.
Últimos Resultados de Taylor Fritz
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|06/11/2026
| Rolex Paris Masters (Cuartos de final)
| Taylor Fritz
| 1-2 (7-6, 5-7, 3-6)
| Carlos Alcaraz
|05/11/2026
| Rolex Paris Masters (Octavos de final)
| Arthur Fils
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Taylor Fritz
|04/11/2026
| Rolex Paris Masters (Dieciseisavos de final)
| Alex Molcan
| 1-2 (7-6, 5-7, 6-7)
| Taylor Fritz
|03/11/2026
| Rolex Paris Masters (Treintaidosavos de final)
| Benjamin Bonzi
| 1-2 (6-3, 3-6, 4-6)
| Taylor Fritz
|31/10/2026
| Swiss Indoors Basel (Semifinal)
| Valentin Vacherot
| 2-0 (7-6, 6-3)
| Taylor Fritz
Últimos Resultados de Cameron Norrie
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|09/11/2026
| BNP Paribas Nordic Open (Dieciseisavos de final)
| James Duckworth
| 0-2 (5-7, 0-6)
| Cameron Norrie
|03/11/2026
| Rolex Paris Masters (Dieciseisavos de final)
| Ben Shelton
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Cameron Norrie
|02/11/2026
| Rolex Paris Masters (Treintaidosavos de final)
| Cameron Norrie
| 2-1 (6-4, 1-6, 6-3)
| Matteo Arnaldi
|29/10/2026
| Erste Bank Open (Octavos de final)
| Cameron Norrie
| 1-2 (6-4, 3-6, 6-7)
| Daniil Medvedev
|27/10/2026
| Erste Bank Open (Dieciseisavos de final)
| Cameron Norrie
| 2-0 (6-4, 6-1)
| Francisco Cerundolo