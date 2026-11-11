Taylor Fritz - Cameron Norrie, en directo hoy: sigue el partido de BNP Paribas Nordic Open

Taylor Fritz - Cameron Norrie: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de BNP Paribas Nordic Open
Taylor Fritz - Cameron Norrie: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de BNP Paribas Nordic Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: miércoles, 11 noviembre 2026 13:32
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Madrid, 11 de noviembre de 2026.

El tenista estadounidense Taylor Fritz(10) se enfrenta en Octavos de final del torneo BNP Paribas Nordic Open al tenista Británico Cameron Norrie(53) este miércoles no antes de las 14:30.

Últimos Resultados de Taylor Fritz

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
06/11/2026 Rolex Paris Masters (Cuartos de final) Taylor Fritz 1-2 (7-6, 5-7, 3-6) Carlos Alcaraz
05/11/2026 Rolex Paris Masters (Octavos de final) Arthur Fils 0-2 (3-6, 4-6) Taylor Fritz
04/11/2026 Rolex Paris Masters (Dieciseisavos de final) Alex Molcan 1-2 (7-6, 5-7, 6-7) Taylor Fritz
03/11/2026 Rolex Paris Masters (Treintaidosavos de final) Benjamin Bonzi 1-2 (6-3, 3-6, 4-6) Taylor Fritz
31/10/2026 Swiss Indoors Basel (Semifinal) Valentin Vacherot 2-0 (7-6, 6-3) Taylor Fritz

Últimos Resultados de Cameron Norrie

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
09/11/2026 BNP Paribas Nordic Open (Dieciseisavos de final) James Duckworth 0-2 (5-7, 0-6) Cameron Norrie
03/11/2026 Rolex Paris Masters (Dieciseisavos de final) Ben Shelton 2-0 (6-3, 6-4) Cameron Norrie
02/11/2026 Rolex Paris Masters (Treintaidosavos de final) Cameron Norrie 2-1 (6-4, 1-6, 6-3) Matteo Arnaldi
29/10/2026 Erste Bank Open (Octavos de final) Cameron Norrie 1-2 (6-4, 3-6, 6-7) Daniil Medvedev
27/10/2026 Erste Bank Open (Dieciseisavos de final) Cameron Norrie 2-0 (6-4, 6-1) Francisco Cerundolo
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