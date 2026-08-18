Taylor Fritz - Daniel Merida Aguilar, en directo hoy: sigue el partido de Cincinnati Open

Taylor Fritz - Daniel Merida Aguilar: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Cincinnati Open
Taylor Fritz - Daniel Merida Aguilar: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Cincinnati Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: martes, 18 agosto 2026 17:31
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Madrid, 18 de agosto de 2026.

El tenista estadounidense Taylor Fritz(9) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Cincinnati Open al tenista español Daniel Merida Aguilar(40) este martes no antes de las 18:30.

No hay partidos directos entre ambos jugadores.

Últimos Resultados de Taylor Fritz

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
16/08/2026 Cincinnati Open (Treintaidosavos de final) Taylor Fritz 2-0 (6-3, 6-4) Alex Michelsen
05/08/2026 National Bank Open (Treintaidosavos de final) Thiago Agustin Tirante 2-0 (7-5, 6-3) Taylor Fritz
03/08/2026 Mubadala Citi DC Open (Final) Taylor Fritz 2-0 (7-6, 6-4) Rafael Jodar
02/08/2026 Mubadala Citi DC Open (Semifinal) Brandon Nakashima 1-2 (3-6, 6-3, 3-6) Taylor Fritz
31/07/2026 Mubadala Citi DC Open (Cuartos de final) Taylor Fritz 2-1 (6-1, 3-6, 7-6) Alex Michelsen

Últimos Resultados de Daniel Merida Aguilar

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
16/08/2026 Cincinnati Open (Treintaidosavos de final) Daniel Merida Aguilar 2-0 (6-3, 6-2) Zizou Bergs
15/08/2026 Cincinnati Open (Sesentaicuatroavos de final) Daniel Merida Aguilar 2-1 (3-6, 6-1, 6-1) Marin Cilic
12/08/2026 National Bank Open (Cuartos de final) Daniel Merida Aguilar 0-2 (3-6, 2-6) Learner Tien
09/08/2026 National Bank Open (Octavos de final) Tallon Griekspoor 0-2 (3-6, 1-6) Daniel Merida Aguilar
07/08/2026 National Bank Open (Dieciseisavos de final) Daniel Merida Aguilar 2-1 (6-4, 6-7, 6-1) Alex Michelsen

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