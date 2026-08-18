Taylor Fritz - Daniel Merida Aguilar, en directo hoy: sigue el partido de Cincinnati Open

Taylor Fritz - Daniel Merida Aguilar: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Cincinnati Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 18 de agosto de 2026.
El tenista estadounidense Taylor Fritz(9) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Cincinnati Open al tenista español Daniel Merida Aguilar(40) este martes no antes de las 18:30.
No hay partidos directos entre ambos jugadores.
Últimos Resultados de Taylor Fritz
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|16/08/2026
| Cincinnati Open (Treintaidosavos de final)
| Taylor Fritz
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Alex Michelsen
|05/08/2026
| National Bank Open (Treintaidosavos de final)
| Thiago Agustin Tirante
| 2-0 (7-5, 6-3)
| Taylor Fritz
|03/08/2026
| Mubadala Citi DC Open (Final)
| Taylor Fritz
| 2-0 (7-6, 6-4)
| Rafael Jodar
|02/08/2026
| Mubadala Citi DC Open (Semifinal)
| Brandon Nakashima
| 1-2 (3-6, 6-3, 3-6)
| Taylor Fritz
|31/07/2026
| Mubadala Citi DC Open (Cuartos de final)
| Taylor Fritz
| 2-1 (6-1, 3-6, 7-6)
| Alex Michelsen
Últimos Resultados de Daniel Merida Aguilar
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|16/08/2026
| Cincinnati Open (Treintaidosavos de final)
| Daniel Merida Aguilar
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Zizou Bergs
|15/08/2026
| Cincinnati Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Daniel Merida Aguilar
| 2-1 (3-6, 6-1, 6-1)
| Marin Cilic
|12/08/2026
| National Bank Open (Cuartos de final)
| Daniel Merida Aguilar
| 0-2 (3-6, 2-6)
| Learner Tien
|09/08/2026
| National Bank Open (Octavos de final)
| Tallon Griekspoor
| 0-2 (3-6, 1-6)
| Daniel Merida Aguilar
|07/08/2026
| National Bank Open (Dieciseisavos de final)
| Daniel Merida Aguilar
| 2-1 (6-4, 6-7, 6-1)
| Alex Michelsen