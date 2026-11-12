Taylor Fritz - Holger Rune, en directo hoy: sigue el partido de BNP Paribas Nordic Open

Taylor Fritz - Holger Rune: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de BNP Paribas Nordic Open
Taylor Fritz - Holger Rune: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de BNP Paribas Nordic Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: jueves, 12 noviembre 2026 17:30
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Madrid, 12 de noviembre de 2026.

El tenista estadounidense Taylor Fritz(10) se enfrenta en Cuartos de final del torneo BNP Paribas Nordic Open al tenista danés Holger Rune(406) este jueves no antes de las 18:30.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
09/10/2024 Shanghai Rolex Masters (Octavos de final) Taylor Fritz 2-0 (6-1, 6-2) Holger Rune
14/03/2024 BNP Paribas Open (Octavos de final) Taylor Fritz 1-2 (6-2, 6-7, 3-6) Holger Rune
28/03/2023 Miami Open (Octavos de final) Taylor Fritz 2-0 (6-3, 6-4) Holger Rune

Últimos Resultados de Taylor Fritz

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
11/11/2026 BNP Paribas Nordic Open (Octavos de final) Taylor Fritz 2-0 (7-5, 6-3) Cameron Norrie
06/11/2026 Rolex Paris Masters (Cuartos de final) Taylor Fritz 1-2 (7-6, 5-7, 3-6) Carlos Alcaraz
05/11/2026 Rolex Paris Masters (Octavos de final) Arthur Fils 0-2 (3-6, 4-6) Taylor Fritz
04/11/2026 Rolex Paris Masters (Dieciseisavos de final) Alex Molcan 1-2 (7-6, 5-7, 6-7) Taylor Fritz
03/11/2026 Rolex Paris Masters (Treintaidosavos de final) Benjamin Bonzi 1-2 (6-3, 3-6, 4-6) Taylor Fritz

Últimos Resultados de Holger Rune

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
11/11/2026 BNP Paribas Nordic Open (Octavos de final) Miomir Kecmanovic 1-2 (6-2, 1-6, 4-6) Holger Rune
10/11/2026 BNP Paribas Nordic Open (Dieciseisavos de final) Holger Rune 2-0 (6-3, 6-4) Zizou Bergs
03/11/2026 Rolex Paris Masters (Treintaidosavos de final) Tommy Paul 2-0 (7-5, 6-4) Holger Rune
30/10/2026 Swiss Indoors Basel (Cuartos de final) Holger Rune 1-2 (3-6, 6-3, 3-6) Valentin Vacherot
28/10/2026 Swiss Indoors Basel (Octavos de final) Hubert Hurkacz 1-2 (6-3, 3-6, 6-7) Holger Rune
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