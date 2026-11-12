Taylor Fritz - Holger Rune, en directo hoy: sigue el partido de BNP Paribas Nordic Open

Taylor Fritz - Holger Rune: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de BNP Paribas Nordic Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 12 de noviembre de 2026.
El tenista estadounidense Taylor Fritz(10) se enfrenta en Cuartos de final del torneo BNP Paribas Nordic Open al tenista danés Holger Rune(406) este jueves no antes de las 18:30.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|09/10/2024
| Shanghai Rolex Masters (Octavos de final)
| Taylor Fritz
| 2-0 (6-1, 6-2)
| Holger Rune
|14/03/2024
| BNP Paribas Open (Octavos de final)
| Taylor Fritz
| 1-2 (6-2, 6-7, 3-6)
| Holger Rune
|28/03/2023
| Miami Open (Octavos de final)
| Taylor Fritz
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Holger Rune
Últimos Resultados de Taylor Fritz
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|11/11/2026
| BNP Paribas Nordic Open (Octavos de final)
| Taylor Fritz
| 2-0 (7-5, 6-3)
| Cameron Norrie
|06/11/2026
| Rolex Paris Masters (Cuartos de final)
| Taylor Fritz
| 1-2 (7-6, 5-7, 3-6)
| Carlos Alcaraz
|05/11/2026
| Rolex Paris Masters (Octavos de final)
| Arthur Fils
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Taylor Fritz
|04/11/2026
| Rolex Paris Masters (Dieciseisavos de final)
| Alex Molcan
| 1-2 (7-6, 5-7, 6-7)
| Taylor Fritz
|03/11/2026
| Rolex Paris Masters (Treintaidosavos de final)
| Benjamin Bonzi
| 1-2 (6-3, 3-6, 4-6)
| Taylor Fritz
Últimos Resultados de Holger Rune
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|11/11/2026
| BNP Paribas Nordic Open (Octavos de final)
| Miomir Kecmanovic
| 1-2 (6-2, 1-6, 4-6)
| Holger Rune
|10/11/2026
| BNP Paribas Nordic Open (Dieciseisavos de final)
| Holger Rune
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Zizou Bergs
|03/11/2026
| Rolex Paris Masters (Treintaidosavos de final)
| Tommy Paul
| 2-0 (7-5, 6-4)
| Holger Rune
|30/10/2026
| Swiss Indoors Basel (Cuartos de final)
| Holger Rune
| 1-2 (3-6, 6-3, 3-6)
| Valentin Vacherot
|28/10/2026
| Swiss Indoors Basel (Octavos de final)
| Hubert Hurkacz
| 1-2 (6-3, 3-6, 6-7)
| Holger Rune