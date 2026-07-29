Taylor Fritz - Kamil Majchrzak, en directo hoy: sigue el partido de Mubadala Citi DC Open

Taylor Fritz - Kamil Majchrzak: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Mubadala Citi DC Open
Taylor Fritz - Kamil Majchrzak: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Mubadala Citi DC Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: miércoles, 29 julio 2026 19:31
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Madrid, 29 de julio de 2026.

El tenista estadounidense Taylor Fritz(10) se enfrenta en Octavos de final del torneo Mubadala Citi DC Open al tenista polaco Kamil Majchrzak(72) este miércoles no antes de las 20:30.

No hay partidos directos.

Últimos Resultados de Taylor Fritz

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
27/07/2026 Mubadala Citi DC Open (Dieciseisavos de final) Taylor Fritz 2-0 (6-3, 6-4) Zizou Bergs
08/07/2026 Wimbledon ATP (Cuartos de final) Taylor Fritz 0-3 (4-6, 4-6, 2-6) Alexander Zverev
06/07/2026 Wimbledon ATP (Octavos de final) Taylor Fritz 3-0 (7-6, 6-4, 6-4) Alexander Bublik
04/07/2026 Wimbledon ATP (Dieciseisavos de final) Taylor Fritz 3-1 (4-6, 6-3, 6-4, 7-6) Lorenzo Sonego
02/07/2026 Wimbledon ATP (Treintaidosavos de final) Taylor Fritz 3-0 (6-2, 6-2, 7-5) Patrick Kypson

Últimos Resultados de Kamil Majchrzak

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
28/07/2026 Mubadala Citi DC Open (Dieciseisavos de final) Kamil Majchrzak 2-0 (7-5, 7-6) Tommy Paul
02/07/2026 Wimbledon ATP (Treintaidosavos de final) Zachary Svajda 3-2 (2-6, 6-2, 6-7, 6-4, 6-3) Kamil Majchrzak
30/06/2026 Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final) Kamil Majchrzak 3-0 (6-3, 7-5, 7-5) Alejandro Tabilo
16/06/2026 HSBC Championships (Dieciseisavos de final) Kamil Majchrzak 0-2 (5-7, 6-7) Jiri Lehecka
14/06/2026 Libema Open (Final) Kamil Majchrzak 2-1 (6-3, 2-6, 7-6) Alex de Minaur

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