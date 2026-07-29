Taylor Fritz - Kamil Majchrzak, en directo hoy: sigue el partido de Mubadala Citi DC Open

Taylor Fritz - Kamil Majchrzak: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Mubadala Citi DC Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 29 de julio de 2026.
El tenista estadounidense Taylor Fritz(10) se enfrenta en Octavos de final del torneo Mubadala Citi DC Open al tenista polaco Kamil Majchrzak(72) este miércoles no antes de las 20:30.
No hay partidos directos.
Últimos Resultados de Taylor Fritz
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|27/07/2026
| Mubadala Citi DC Open (Dieciseisavos de final)
| Taylor Fritz
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Zizou Bergs
|08/07/2026
| Wimbledon ATP (Cuartos de final)
| Taylor Fritz
| 0-3 (4-6, 4-6, 2-6)
| Alexander Zverev
|06/07/2026
| Wimbledon ATP (Octavos de final)
| Taylor Fritz
| 3-0 (7-6, 6-4, 6-4)
| Alexander Bublik
|04/07/2026
| Wimbledon ATP (Dieciseisavos de final)
| Taylor Fritz
| 3-1 (4-6, 6-3, 6-4, 7-6)
| Lorenzo Sonego
|02/07/2026
| Wimbledon ATP (Treintaidosavos de final)
| Taylor Fritz
| 3-0 (6-2, 6-2, 7-5)
| Patrick Kypson
Últimos Resultados de Kamil Majchrzak
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|28/07/2026
| Mubadala Citi DC Open (Dieciseisavos de final)
| Kamil Majchrzak
| 2-0 (7-5, 7-6)
| Tommy Paul
|02/07/2026
| Wimbledon ATP (Treintaidosavos de final)
| Zachary Svajda
| 3-2 (2-6, 6-2, 6-7, 6-4, 6-3)
| Kamil Majchrzak
|30/06/2026
| Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Kamil Majchrzak
| 3-0 (6-3, 7-5, 7-5)
| Alejandro Tabilo
|16/06/2026
| HSBC Championships (Dieciseisavos de final)
| Kamil Majchrzak
| 0-2 (5-7, 6-7)
| Jiri Lehecka
|14/06/2026
| Libema Open (Final)
| Kamil Majchrzak
| 2-1 (6-3, 2-6, 7-6)
| Alex de Minaur