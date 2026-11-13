Taylor Fritz - Lorenzo Musetti, en directo hoy: sigue el partido de BNP Paribas Nordic Open

Madrid, 13 de noviembre de 2026.
El tenista estadounidense Taylor Fritz(10) se enfrenta en Semifinal del torneo BNP Paribas Nordic Open al tenista italiano Lorenzo Musetti(25) este viernes no antes de las 17:00.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|25/10/2026
| Lyon Open (Final)
| Lorenzo Musetti
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Taylor Fritz
|26/01/2026
| Australian Open ATP (Octavos de final)
| Lorenzo Musetti
| 3-0 (6-2, 7-5, 6-4)
| Taylor Fritz
|10/11/2025
| ATP World Tour Finals, Jimmy Connors Group (Round Robin)
| Lorenzo Musetti
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Taylor Fritz
|10/07/2024
| Wimbledon ATP (Cuartos de final)
| Lorenzo Musetti
| 3-2 (3-6, 7-6, 6-2, 3-6, 6-1)
| Taylor Fritz
|07/04/2024
| Rolex Monte Carlo Masters (Treintaidosavos de final)
| Lorenzo Musetti
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Taylor Fritz
Últimos Resultados de Taylor Fritz
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|12/11/2026
| BNP Paribas Nordic Open (Cuartos de final)
| Taylor Fritz
| 0-0 ()
| Holger Rune
|11/11/2026
| BNP Paribas Nordic Open (Octavos de final)
| Taylor Fritz
| 2-0 (7-5, 6-3)
| Cameron Norrie
|06/11/2026
| Rolex Paris Masters (Cuartos de final)
| Taylor Fritz
| 1-2 (7-6, 5-7, 3-6)
| Carlos Alcaraz
|05/11/2026
| Rolex Paris Masters (Octavos de final)
| Arthur Fils
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Taylor Fritz
|04/11/2026
| Rolex Paris Masters (Dieciseisavos de final)
| Alex Molcan
| 1-2 (7-6, 5-7, 6-7)
| Taylor Fritz
Últimos Resultados de Lorenzo Musetti
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|12/11/2026
| BNP Paribas Nordic Open (Cuartos de final)
| Lorenzo Musetti
| 2-1 (7-6, 3-6, 6-4)
| Ugo Humbert
|10/11/2026
| BNP Paribas Nordic Open (Octavos de final)
| Lorenzo Musetti
| 2-0 (6-1, 6-4)
| Toby Samuel
|05/11/2026
| Rolex Paris Masters (Octavos de final)
| Lorenzo Musetti
| 1-2 (5-7, 6-3, 4-6)
| Luca Van Assche
|04/11/2026
| Rolex Paris Masters (Dieciseisavos de final)
| Alexander Zverev
| 0-2 (6-7, 2-6)
| Lorenzo Musetti
|02/11/2026
| Rolex Paris Masters (Treintaidosavos de final)
| Lorenzo Musetti
| 2-0 (7-6, 7-6)
| Hubert Hurkacz