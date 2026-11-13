Taylor Fritz - Lorenzo Musetti, en directo hoy: sigue el partido de BNP Paribas Nordic Open

Europa Press Deportes
Actualizado: viernes, 13 noviembre 2026 17:28
Seguir en

Madrid, 13 de noviembre de 2026.

El tenista estadounidense Taylor Fritz(10) se enfrenta en Semifinal del torneo BNP Paribas Nordic Open al tenista italiano Lorenzo Musetti(25) este viernes no antes de las 17:00.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
25/10/2026 Lyon Open (Final) Lorenzo Musetti 2-0 (6-3, 6-4) Taylor Fritz
26/01/2026 Australian Open ATP (Octavos de final) Lorenzo Musetti 3-0 (6-2, 7-5, 6-4) Taylor Fritz
10/11/2025 ATP World Tour Finals, Jimmy Connors Group (Round Robin) Lorenzo Musetti 0-2 (3-6, 4-6) Taylor Fritz
10/07/2024 Wimbledon ATP (Cuartos de final) Lorenzo Musetti 3-2 (3-6, 7-6, 6-2, 3-6, 6-1) Taylor Fritz
07/04/2024 Rolex Monte Carlo Masters (Treintaidosavos de final) Lorenzo Musetti 2-0 (6-4, 6-4) Taylor Fritz

Últimos Resultados de Taylor Fritz

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
12/11/2026 BNP Paribas Nordic Open (Cuartos de final) Taylor Fritz 0-0 () Holger Rune
11/11/2026 BNP Paribas Nordic Open (Octavos de final) Taylor Fritz 2-0 (7-5, 6-3) Cameron Norrie
06/11/2026 Rolex Paris Masters (Cuartos de final) Taylor Fritz 1-2 (7-6, 5-7, 3-6) Carlos Alcaraz
05/11/2026 Rolex Paris Masters (Octavos de final) Arthur Fils 0-2 (3-6, 4-6) Taylor Fritz
04/11/2026 Rolex Paris Masters (Dieciseisavos de final) Alex Molcan 1-2 (7-6, 5-7, 6-7) Taylor Fritz

Últimos Resultados de Lorenzo Musetti

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
12/11/2026 BNP Paribas Nordic Open (Cuartos de final) Lorenzo Musetti 2-1 (7-6, 3-6, 6-4) Ugo Humbert
10/11/2026 BNP Paribas Nordic Open (Octavos de final) Lorenzo Musetti 2-0 (6-1, 6-4) Toby Samuel
05/11/2026 Rolex Paris Masters (Octavos de final) Lorenzo Musetti 1-2 (5-7, 6-3, 4-6) Luca Van Assche
04/11/2026 Rolex Paris Masters (Dieciseisavos de final) Alexander Zverev 0-2 (6-7, 2-6) Lorenzo Musetti
02/11/2026 Rolex Paris Masters (Treintaidosavos de final) Lorenzo Musetti 2-0 (7-6, 7-6) Hubert Hurkacz

Lorenzo Musetti convierte el punto de juego y ahora está 2-3 por detrás.

Lorenzo Musetti convierte el punto de juego y ahora está 2-3 por detrás.

Taylor Fritz se lleva el juego y domina ahora 3-1.

Taylor Fritz se lleva el juego y domina ahora 3-1.

Taylor Fritz rompe el servicio de Lorenzo Musetti y se pone 2-1 por delante.

Taylor Fritz rompe el servicio de Lorenzo Musetti y se pone 2-1 por delante.

Taylor Fritz gana el punto de juego, igualando el marcador 1-1.

Taylor Fritz gana el punto de juego, igualando el marcador 1-1.

Lorenzo Musetti gana el primer juego y domina 1-0

Lorenzo Musetti gana el primer juego y domina 1-0

Contador

Contenido patrocinado