Taylor Fritz - Marcos Giron, en directo hoy: sigue el partido de Dallas Open

Taylor Fritz - Marcos Giron: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Dallas Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 11 de febrero de 2026.

El tenista estadounidense Taylor Fritz(7) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Dallas Open al tenista Estadounidense Marcos Giron(59) este miércoles a las 02:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 26/06/2025 Lexus Eastbourne Open (Cuartos de final) Taylor Fritz 2-1 (7-5, 4-6, 7-5) Marcos Giron 10/05/2025 Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final) Taylor Fritz 0-2 (6-7, 6-7) Marcos Giron 18/02/2024 Delray Beach Open (Semifinal) Taylor Fritz 2-0 (7-6, 6-2) Marcos Giron 24/05/2023 Geneva Open (Octavos de final) Marcos Giron 1-2 (6-4, 2-6, 3-6) Taylor Fritz 11/02/2023 Dallas Open (Cuartos de final) Taylor Fritz 2-1 (7-6, 3-6, 6-3) Marcos Giron

-Últimos Resultados de Taylor Fritz.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 26/01/2026 Australian Open ATP (Octavos de final) Lorenzo Musetti 3-0 (6-2, 7-5, 6-4) Taylor Fritz 24/01/2026 Australian Open ATP (Dieciseisavos de final) Stan Wawrinka 1-3 (6-7, 6-2, 4-6, 4-6) Taylor Fritz 22/01/2026 Australian Open ATP (Treintaidosavos de final) Vit Kopriva 0-3 (1-6, 4-6, 6-7) Taylor Fritz 20/01/2026 Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Valentin Royer 1-3 (6-7, 7-5, 1-6, 3-6) Taylor Fritz 10/01/2026 United Cup, Final Stage (Semifinal) Taylor Fritz 0-2 (6-7, 6-7) Hubert Hurkacz

-Últimos Resultados de Marcos Giron.