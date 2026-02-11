Taylor Fritz - Marcos Giron, en directo hoy: sigue el partido de Dallas Open

Taylor Fritz - Marcos Giron: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Dallas Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 11 de febrero de 2026.
El tenista estadounidense Taylor Fritz(7) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Dallas Open al tenista Estadounidense Marcos Giron(59) este miércoles a las 02:00.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|26/06/2025
| Lexus Eastbourne Open (Cuartos de final)
| Taylor Fritz
| 2-1 (7-5, 4-6, 7-5)
| Marcos Giron
|10/05/2025
| Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final)
| Taylor Fritz
| 0-2 (6-7, 6-7)
| Marcos Giron
|18/02/2024
| Delray Beach Open (Semifinal)
| Taylor Fritz
| 2-0 (7-6, 6-2)
| Marcos Giron
|24/05/2023
| Geneva Open (Octavos de final)
| Marcos Giron
| 1-2 (6-4, 2-6, 3-6)
| Taylor Fritz
|11/02/2023
| Dallas Open (Cuartos de final)
| Taylor Fritz
| 2-1 (7-6, 3-6, 6-3)
| Marcos Giron
-Últimos Resultados de Taylor Fritz.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|26/01/2026
| Australian Open ATP (Octavos de final)
| Lorenzo Musetti
| 3-0 (6-2, 7-5, 6-4)
| Taylor Fritz
|24/01/2026
| Australian Open ATP (Dieciseisavos de final)
| Stan Wawrinka
| 1-3 (6-7, 6-2, 4-6, 4-6)
| Taylor Fritz
|22/01/2026
| Australian Open ATP (Treintaidosavos de final)
| Vit Kopriva
| 0-3 (1-6, 4-6, 6-7)
| Taylor Fritz
|20/01/2026
| Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Valentin Royer
| 1-3 (6-7, 7-5, 1-6, 3-6)
| Taylor Fritz
|10/01/2026
| United Cup, Final Stage (Semifinal)
| Taylor Fritz
| 0-2 (6-7, 6-7)
| Hubert Hurkacz
-Últimos Resultados de Marcos Giron.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|19/01/2026
| Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Learner Tien
| 3-2 (7-6, 4-6, 3-6, 7-6, 6-2)
| Marcos Giron
|16/01/2026
| ASB Classic (Semifinal)
| Sebastian Baez
| 2-0 (6-1, 6-4)
| Marcos Giron
|15/01/2026
| ASB Classic (Cuartos de final)
| Luciano Darderi
| 1-2 (6-1, 5-7, 4-6)
| Marcos Giron
|13/01/2026
| ASB Classic (Octavos de final)
| Marcos Giron
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Alex Michelsen
|13/01/2026
| ASB Classic (Dieciseisavos de final)
| Alexandre Muller
| 0-2 (2-6, 2-6)
| Marcos Giron