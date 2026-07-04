Tereza Hermanova - Annabel Wong, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon Juniors, Girls

Tereza Hermanova - Annabel Wong: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Wimbledon Juniors, Girls - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 4 de julio de 2026.

La tenista checa Tereza Hermanova(0) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Wimbledon Juniors, Girls a la tenista británica Annabel Wong(0) este sábado no antes de las 13:30.

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-Últimos Resultados de Tereza Hermanova.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 31/05/2026 Roland Garros Juniors, Girls (Treintaidosavos de final) Nehira Sanon 2-1 (4-6, 6-0, 6-2) Tereza Hermanova 25/01/2026 Australian Open Juniors, Girls (Treintaidosavos de final) Polina Skliar 2-0 (6-4, 6-2) Tereza Hermanova

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