Tereza Hermanova - Annabel Wong, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon Juniors, Girls

Tereza Hermanova - Annabel Wong: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Wimbledon Juniors, Girls - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 4 de julio de 2026.
La tenista checa Tereza Hermanova(0) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Wimbledon Juniors, Girls a la tenista británica Annabel Wong(0) este sábado no antes de las 13:30.
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-Últimos Resultados de Tereza Hermanova.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|31/05/2026
| Roland Garros Juniors, Girls (Treintaidosavos de final)
| Nehira Sanon
| 2-1 (4-6, 6-0, 6-2)
| Tereza Hermanova
|25/01/2026
| Australian Open Juniors, Girls (Treintaidosavos de final)
| Polina Skliar
| 2-0 (6-4, 6-2)
| Tereza Hermanova
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