Tereza Hermanova - Paola Pinera, en directo hoy: sigue el partido de US Open Juniors, Girls

Tereza Hermanova - Paola Pinera: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de US Open Juniors, Girls
Tereza Hermanova - Paola Pinera: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de US Open Juniors, Girls - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: domingo, 6 septiembre 2026 16:07
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Madrid, 6 de septiembre de 2026.

La tenista checa Tereza Hermanova(0) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo US Open Juniors, Girls a la tenista española Paola Pinera(0) este domingo no antes de las 17:00.

No hay partidos directos entre ambos jugadores.

Últimos Resultados de Tereza Hermanova

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
06/07/2026 Wimbledon Juniors, Girls (Dieciseisavos de final) Yihan Qu 2-0 (6-2, 6-4) Tereza Hermanova
04/07/2026 Wimbledon Juniors, Girls (Treintaidosavos de final) Tereza Hermanova 2-0 (6-4, 6-3) Annabel Wong
31/05/2026 Roland Garros Juniors, Girls (Treintaidosavos de final) Nehira Sanon 2-1 (4-6, 6-0, 6-2) Tereza Hermanova

Últimos Resultados de Paola Pinera

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
05/07/2026 Wimbledon Juniors, Girls (Treintaidosavos de final) Ilary Pistola 2-0 (7-6, 6-2) Paola Pinera
03/06/2026 Roland Garros Juniors, Girls (Octavos de final) Anastasija Cvetkovic 2-0 (7-5, 6-0) Paola Pinera
01/06/2026 Roland Garros Juniors, Girls (Dieciseisavos de final) Sofiia Bielinska 1-2 (4-6, 6-1, 0-6) Paola Pinera
31/05/2026 Roland Garros Juniors, Girls (Treintaidosavos de final) Welles Newman 0-2 (6-7, 2-6) Paola Pinera

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