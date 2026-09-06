Tereza Hermanova - Paola Pinera, en directo hoy: sigue el partido de US Open Juniors, Girls

Tereza Hermanova - Paola Pinera: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de US Open Juniors, Girls - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 6 de septiembre de 2026.
La tenista checa Tereza Hermanova(0) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo US Open Juniors, Girls a la tenista española Paola Pinera(0) este domingo no antes de las 17:00.
No hay partidos directos entre ambos jugadores.
Últimos Resultados de Tereza Hermanova
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|06/07/2026
| Wimbledon Juniors, Girls (Dieciseisavos de final)
| Yihan Qu
| 2-0 (6-2, 6-4)
| Tereza Hermanova
|04/07/2026
| Wimbledon Juniors, Girls (Treintaidosavos de final)
| Tereza Hermanova
| 2-0 (6-4, 6-3)
| Annabel Wong
|31/05/2026
| Roland Garros Juniors, Girls (Treintaidosavos de final)
| Nehira Sanon
| 2-1 (4-6, 6-0, 6-2)
| Tereza Hermanova
Últimos Resultados de Paola Pinera
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|05/07/2026
| Wimbledon Juniors, Girls (Treintaidosavos de final)
| Ilary Pistola
| 2-0 (7-6, 6-2)
| Paola Pinera
|03/06/2026
| Roland Garros Juniors, Girls (Octavos de final)
| Anastasija Cvetkovic
| 2-0 (7-5, 6-0)
| Paola Pinera
|01/06/2026
| Roland Garros Juniors, Girls (Dieciseisavos de final)
| Sofiia Bielinska
| 1-2 (4-6, 6-1, 0-6)
| Paola Pinera
|31/05/2026
| Roland Garros Juniors, Girls (Treintaidosavos de final)
| Welles Newman
| 0-2 (6-7, 2-6)
| Paola Pinera