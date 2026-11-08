Thiago Agustin Tirante - Jaume Munar, en directo hoy: sigue el partido de BNP Paribas Nordic Open

Thiago Agustin Tirante - Jaume Munar: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de BNP Paribas Nordic Open
Thiago Agustin Tirante - Jaume Munar: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de BNP Paribas Nordic Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: domingo, 8 noviembre 2026 16:32
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Madrid, 8 de noviembre de 2026.

El tenista argentino Thiago Agustin Tirante(53) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo BNP Paribas Nordic Open al tenista español Jaume Munar(65) este domingo no antes de las 17:30.

No hay partidos directos entre ambos jugadores.

Últimos Resultados de Thiago Agustin Tirante

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
04/11/2026 Rolex Paris Masters (Dieciseisavos de final) Thiago Agustin Tirante 1-2 (7-6, 3-6, 6-7) Jan-Lennard Struff
01/11/2026 Rolex Paris Masters, Qualification (Sin Definir) Thiago Agustin Tirante 0-2 (4-6, 4-6) Mattia Bellucci
31/10/2026 Rolex Paris Masters, Qualification (Sin Definir) Thiago Agustin Tirante 2-1 (3-6, 6-1, 6-4) Zachary Svajda
24/10/2026 Erste Bank Open, Qualification (Octavos de final) Thiago Agustin Tirante 0-2 (4-6, 6-7) Adrian Mannarino
19/10/2026 Almaty Open (Dieciseisavos de final) Thiago Agustin Tirante 1-2 (7-6, 1-6, 4-6) Facundo Acosta

Últimos Resultados de Jaume Munar

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
31/10/2026 Rolex Paris Masters, Qualification (Sin Definir) Lorenzo Sonego 2-1 (6-7, 6-3, 6-4) Jaume Munar
22/10/2026 European Open (Octavos de final) Arthur Fils 0-0 () Jaume Munar
19/10/2026 European Open (Dieciseisavos de final) Federico Cina 0-2 (4-6, 3-6) Jaume Munar
08/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Sesentaicuatroavos de final) Jaume Munar 0-2 (5-7, 4-6) Jenson Brooksby
05/10/2026 Japan Open Tennis Championships (Semifinal) Carlos Alcaraz 2-1 (5-7, 6-3, 6-1) Jaume Munar
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