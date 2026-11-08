Thiago Agustin Tirante - Jaume Munar, en directo hoy: sigue el partido de BNP Paribas Nordic Open

Thiago Agustin Tirante - Jaume Munar: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de BNP Paribas Nordic Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 8 de noviembre de 2026.
El tenista argentino Thiago Agustin Tirante(53) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo BNP Paribas Nordic Open al tenista español Jaume Munar(65) este domingo no antes de las 17:30.
No hay partidos directos entre ambos jugadores.
Últimos Resultados de Thiago Agustin Tirante
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|04/11/2026
| Rolex Paris Masters (Dieciseisavos de final)
| Thiago Agustin Tirante
| 1-2 (7-6, 3-6, 6-7)
| Jan-Lennard Struff
|01/11/2026
| Rolex Paris Masters, Qualification (Sin Definir)
| Thiago Agustin Tirante
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Mattia Bellucci
|31/10/2026
| Rolex Paris Masters, Qualification (Sin Definir)
| Thiago Agustin Tirante
| 2-1 (3-6, 6-1, 6-4)
| Zachary Svajda
|24/10/2026
| Erste Bank Open, Qualification (Octavos de final)
| Thiago Agustin Tirante
| 0-2 (4-6, 6-7)
| Adrian Mannarino
|19/10/2026
| Almaty Open (Dieciseisavos de final)
| Thiago Agustin Tirante
| 1-2 (7-6, 1-6, 4-6)
| Facundo Acosta
Últimos Resultados de Jaume Munar
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|31/10/2026
| Rolex Paris Masters, Qualification (Sin Definir)
| Lorenzo Sonego
| 2-1 (6-7, 6-3, 6-4)
| Jaume Munar
|22/10/2026
| European Open (Octavos de final)
| Arthur Fils
| 0-0 ()
| Jaume Munar
|19/10/2026
| European Open (Dieciseisavos de final)
| Federico Cina
| 0-2 (4-6, 3-6)
| Jaume Munar
|08/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Sesentaicuatroavos de final)
| Jaume Munar
| 0-2 (5-7, 4-6)
| Jenson Brooksby
|05/10/2026
| Japan Open Tennis Championships (Semifinal)
| Carlos Alcaraz
| 2-1 (5-7, 6-3, 6-1)
| Jaume Munar