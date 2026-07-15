Tomas Etcheverry - Daniel Merida Aguilar, en directo hoy: sigue el partido de Croatia Open

Tomas Etcheverry - Daniel Merida Aguilar: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Croatia Open
Tomas Etcheverry - Daniel Merida Aguilar: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Croatia Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: miércoles, 15 julio 2026 15:01
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Madrid, 15 de julio de 2026.

El tenista argentino Tomas Etcheverry(30) se enfrenta en Octavos de final del torneo Croatia Open al tenista español Daniel Merida Aguilar(82) este miércoles no antes de las 16:00.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Tomas Etcheverry.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
30/06/2026 Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final) Lorenzo Sonego 3-1 (6-4, 6-4, 6-7, 7-6) Tomas Etcheverry
24/06/2026 Lexus Eastbourne Open (Octavos de final) Gabriel Diallo 2-1 (6-7, 6-3, 6-2) Tomas Etcheverry
16/06/2026 Halle Open (Dieciseisavos de final) Tomas Etcheverry 0-2 (3-6, 4-6) Daniil Medvedev
24/05/2026 Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final) Tomas Etcheverry 0-3 (3-6, 4-6, 2-6) Nuno Borges
20/05/2026 Hamburg European Open (Octavos de final) Tommy Paul 2-1 (6-7, 7-6, 7-6) Tomas Etcheverry

-Últimos Resultados de Daniel Merida Aguilar.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
14/07/2026 Croatia Open (Dieciseisavos de final) Ziga Sesko 0-2 (4-6, 1-6) Daniel Merida Aguilar
01/07/2026 Wimbledon ATP (Treintaidosavos de final) Daniel Merida Aguilar 1-3 (6-3, 3-6, 5-7, 2-6) Daniil Medvedev
29/06/2026 Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final) Camilo Ugo Carabelli 2-1 (6-4, 6-3, 2-6, 0-3) Daniel Merida Aguilar
13/06/2026 HSBC Championships, Qualification (Octavos de final) Martin Damm 2-0 (6-3, 6-2) Daniel Merida Aguilar
07/06/2026 Perugia (Final) Henrique Rocha 2-0 (7-6, 6-3) Daniel Merida Aguilar

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