Tomas Etcheverry - Daniel Merida Aguilar, en directo hoy: sigue el partido de Croatia Open

Tomas Etcheverry - Daniel Merida Aguilar: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Croatia Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 15 de julio de 2026.
El tenista argentino Tomas Etcheverry(30) se enfrenta en Octavos de final del torneo Croatia Open al tenista español Daniel Merida Aguilar(82) este miércoles no antes de las 16:00.
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-Últimos Resultados de Tomas Etcheverry.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|30/06/2026
| Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Lorenzo Sonego
| 3-1 (6-4, 6-4, 6-7, 7-6)
| Tomas Etcheverry
|24/06/2026
| Lexus Eastbourne Open (Octavos de final)
| Gabriel Diallo
| 2-1 (6-7, 6-3, 6-2)
| Tomas Etcheverry
|16/06/2026
| Halle Open (Dieciseisavos de final)
| Tomas Etcheverry
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Daniil Medvedev
|24/05/2026
| Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Tomas Etcheverry
| 0-3 (3-6, 4-6, 2-6)
| Nuno Borges
|20/05/2026
| Hamburg European Open (Octavos de final)
| Tommy Paul
| 2-1 (6-7, 7-6, 7-6)
| Tomas Etcheverry
-Últimos Resultados de Daniel Merida Aguilar.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|14/07/2026
| Croatia Open (Dieciseisavos de final)
| Ziga Sesko
| 0-2 (4-6, 1-6)
| Daniel Merida Aguilar
|01/07/2026
| Wimbledon ATP (Treintaidosavos de final)
| Daniel Merida Aguilar
| 1-3 (6-3, 3-6, 5-7, 2-6)
| Daniil Medvedev
|29/06/2026
| Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Camilo Ugo Carabelli
| 2-1 (6-4, 6-3, 2-6, 0-3)
| Daniel Merida Aguilar
|13/06/2026
| HSBC Championships, Qualification (Octavos de final)
| Martin Damm
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Daniel Merida Aguilar
|07/06/2026
| Perugia (Final)
| Henrique Rocha
| 2-0 (7-6, 6-3)
| Daniel Merida Aguilar