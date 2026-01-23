Tommy Paul - Alejandro Davidovich Fokina, en directo hoy: sigue el partido de Australian Open ATP

Tommy Paul - Alejandro Davidovich Fokina: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Australian Open ATP
Tommy Paul - Alejandro Davidovich Fokina: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Australian Open ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: viernes, 23 enero 2026 1:30
Seguir en

Madrid, 23 de enero de 2026.

El tenista Estadounidense Tommy Paul(20) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Australian Open ATP al tenista Español Alejandro Davidovich Fokina(14) este viernes a las 02:30.

###WidgetTenis###

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
19/01/2025 Australian Open ATP (Octavos de final) Alejandro Davidovich Fokina 0-3 (1-6, 1-6, 1-6) Tommy Paul
01/09/2023 US Open ATP (Dieciseisavos de final) Tommy Paul 3-1 (6-1, 6-0, 3-6, 6-3) Alejandro Davidovich Fokina
26/03/2023 Miami Open (Dieciseisavos de final) Alejandro Davidovich Fokina 0-2 (3-6, 5-7) Tommy Paul
19/01/2023 Australian Open ATP (Treintaidosavos de final) Alejandro Davidovich Fokina 2-3 (2-6, 6-2, 7-6, 3-6, 4-6) Tommy Paul

-Últimos Resultados de Tommy Paul.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
21/01/2026 Australian Open ATP (Treintaidosavos de final) Tommy Paul 3-0 (6-3, 6-4, 6-2) Thiago Agustin Tirante
19/01/2026 Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Tommy Paul 3-0 (6-4, 6-3, 6-3) Aleksandar Kovacevic
16/01/2026 Adelaide International (Semifinal) Tomas Machac 2-1 (2-6, 6-3, 6-3) Tommy Paul
15/01/2026 Adelaide International (Cuartos de final) Aleksandar Vukic 0-2 (3-6, 2-6) Tommy Paul
14/01/2026 Adelaide International (Octavos de final) Reilly Opelka 0-2 (4-6, 4-6) Tommy Paul

-Últimos Resultados de Alejandro Davidovich Fokina.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
21/01/2026 Australian Open ATP (Treintaidosavos de final) Reilly Opelka 2-3 (3-6, 6-7, 7-5, 6-4, 4-6) Alejandro Davidovich Fokina
19/01/2026 Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Filip Misolic 0-3 (2-6, 3-6, 3-6) Alejandro Davidovich Fokina
16/01/2026 Adelaide International (Semifinal) Alejandro Davidovich Fokina 1-2 (3-6, 7-5, 6-7) Ugo Humbert
15/01/2026 Adelaide International (Cuartos de final) Alejandro Davidovich Fokina 2-0 (7-6, 6-2) Valentin Vacherot
14/01/2026 Adelaide International (Octavos de final) Alejandro Davidovich Fokina 2-0 (6-3, 6-2) Rinky Hijikata

Contador

Contenido patrocinado