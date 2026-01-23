Tommy Paul - Alejandro Davidovich Fokina, en directo hoy: sigue el partido de Australian Open ATP

Tommy Paul - Alejandro Davidovich Fokina: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Australian Open ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 23 de enero de 2026.
El tenista Estadounidense Tommy Paul(20) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Australian Open ATP al tenista Español Alejandro Davidovich Fokina(14) este viernes a las 02:30.
###WidgetTenis###
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|19/01/2025
| Australian Open ATP (Octavos de final)
| Alejandro Davidovich Fokina
| 0-3 (1-6, 1-6, 1-6)
| Tommy Paul
|01/09/2023
| US Open ATP (Dieciseisavos de final)
| Tommy Paul
| 3-1 (6-1, 6-0, 3-6, 6-3)
| Alejandro Davidovich Fokina
|26/03/2023
| Miami Open (Dieciseisavos de final)
| Alejandro Davidovich Fokina
| 0-2 (3-6, 5-7)
| Tommy Paul
|19/01/2023
| Australian Open ATP (Treintaidosavos de final)
| Alejandro Davidovich Fokina
| 2-3 (2-6, 6-2, 7-6, 3-6, 4-6)
| Tommy Paul
-Últimos Resultados de Tommy Paul.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|21/01/2026
| Australian Open ATP (Treintaidosavos de final)
| Tommy Paul
| 3-0 (6-3, 6-4, 6-2)
| Thiago Agustin Tirante
|19/01/2026
| Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Tommy Paul
| 3-0 (6-4, 6-3, 6-3)
| Aleksandar Kovacevic
|16/01/2026
| Adelaide International (Semifinal)
| Tomas Machac
| 2-1 (2-6, 6-3, 6-3)
| Tommy Paul
|15/01/2026
| Adelaide International (Cuartos de final)
| Aleksandar Vukic
| 0-2 (3-6, 2-6)
| Tommy Paul
|14/01/2026
| Adelaide International (Octavos de final)
| Reilly Opelka
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Tommy Paul
-Últimos Resultados de Alejandro Davidovich Fokina.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|21/01/2026
| Australian Open ATP (Treintaidosavos de final)
| Reilly Opelka
| 2-3 (3-6, 6-7, 7-5, 6-4, 4-6)
| Alejandro Davidovich Fokina
|19/01/2026
| Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Filip Misolic
| 0-3 (2-6, 3-6, 3-6)
| Alejandro Davidovich Fokina
|16/01/2026
| Adelaide International (Semifinal)
| Alejandro Davidovich Fokina
| 1-2 (3-6, 7-5, 6-7)
| Ugo Humbert
|15/01/2026
| Adelaide International (Cuartos de final)
| Alejandro Davidovich Fokina
| 2-0 (7-6, 6-2)
| Valentin Vacherot
|14/01/2026
| Adelaide International (Octavos de final)
| Alejandro Davidovich Fokina
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Rinky Hijikata