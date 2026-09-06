Tommy Paul - Carlos Alcaraz, en directo hoy: sigue el partido de US Open ATP

Tommy Paul - Carlos Alcaraz: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de US Open ATP
Tommy Paul - Carlos Alcaraz: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de US Open ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: domingo, 6 septiembre 2026 19:04
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Madrid, 6 de septiembre de 2026.

El tenista estadounidense Tommy Paul(21) se enfrenta en Octavos de final del torneo US Open ATP al tenista español Carlos Alcaraz(3) este domingo no antes de las 20:00.

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Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
25/01/2026 Australian Open ATP (Octavos de final) Carlos Alcaraz 3-0 (7-6, 6-4, 7-5) Tommy Paul
03/06/2025 Roland Garros ATP (Cuartos de final) Tommy Paul 0-3 (0-6, 1-6, 4-6) Carlos Alcaraz
09/07/2024 Wimbledon ATP (Cuartos de final) Carlos Alcaraz 3-1 (5-7, 6-4, 6-2, 6-2) Tommy Paul
17/08/2023 Western & Southern Open (Octavos de final) Carlos Alcaraz 2-1 (7-6, 6-7, 6-3) Tommy Paul
12/08/2023 National Bank Open (Cuartos de final) Carlos Alcaraz 1-2 (3-6, 6-4, 3-6) Tommy Paul

Últimos Resultados de Tommy Paul

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
04/09/2026 US Open ATP (Dieciseisavos de final) Alexander Bublik 2-3 (4-6, 6-3, 7-6, 1-6, 3-6) Tommy Paul
03/09/2026 US Open ATP (Treintaidosavos de final) Dino Prizmic 1-3 (2-6, 3-6, 7-5, 4-6) Tommy Paul
30/08/2026 US Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Coleman Wong 1-3 (7-6, 1-6, 3-6, 3-6) Tommy Paul
20/08/2026 Cincinnati Open (Cuartos de final) Tommy Paul 1-2 (6-2, 3-6, 4-6) Flavio Cobolli
19/08/2026 Cincinnati Open (Octavos de final) Alexander Zverev 1-2 (6-4, 6-7, 4-6) Tommy Paul

Últimos Resultados de Carlos Alcaraz

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
04/09/2026 US Open ATP (Dieciseisavos de final) Yibing Wu 0-3 (3-6, 4-6, 1-6) Carlos Alcaraz
03/09/2026 US Open ATP (Treintaidosavos de final) Jaime Faria 1-3 (6-4, 0-6, 3-6, 2-6) Carlos Alcaraz
31/08/2026 US Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Roman Safiullin 0-3 (4-6, 4-6, 4-6) Carlos Alcaraz
16/04/2026 Barcelona Open (Octavos de final) Carlos Alcaraz 0-0 () Tomas Machac
14/04/2026 Barcelona Open (Dieciseisavos de final) Carlos Alcaraz 2-0 (6-4, 6-2) Otto Virtanen

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