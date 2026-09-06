Tommy Paul - Carlos Alcaraz, en directo hoy: sigue el partido de US Open ATP

Tommy Paul - Carlos Alcaraz: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de US Open ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 6 de septiembre de 2026.
El tenista estadounidense Tommy Paul(21) se enfrenta en Octavos de final del torneo US Open ATP al tenista español Carlos Alcaraz(3) este domingo no antes de las 20:00.
###WidgetTenis###
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|25/01/2026
| Australian Open ATP (Octavos de final)
| Carlos Alcaraz
| 3-0 (7-6, 6-4, 7-5)
| Tommy Paul
|03/06/2025
| Roland Garros ATP (Cuartos de final)
| Tommy Paul
| 0-3 (0-6, 1-6, 4-6)
| Carlos Alcaraz
|09/07/2024
| Wimbledon ATP (Cuartos de final)
| Carlos Alcaraz
| 3-1 (5-7, 6-4, 6-2, 6-2)
| Tommy Paul
|17/08/2023
| Western & Southern Open (Octavos de final)
| Carlos Alcaraz
| 2-1 (7-6, 6-7, 6-3)
| Tommy Paul
|12/08/2023
| National Bank Open (Cuartos de final)
| Carlos Alcaraz
| 1-2 (3-6, 6-4, 3-6)
| Tommy Paul
Últimos Resultados de Tommy Paul
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|04/09/2026
| US Open ATP (Dieciseisavos de final)
| Alexander Bublik
| 2-3 (4-6, 6-3, 7-6, 1-6, 3-6)
| Tommy Paul
|03/09/2026
| US Open ATP (Treintaidosavos de final)
| Dino Prizmic
| 1-3 (2-6, 3-6, 7-5, 4-6)
| Tommy Paul
|30/08/2026
| US Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Coleman Wong
| 1-3 (7-6, 1-6, 3-6, 3-6)
| Tommy Paul
|20/08/2026
| Cincinnati Open (Cuartos de final)
| Tommy Paul
| 1-2 (6-2, 3-6, 4-6)
| Flavio Cobolli
|19/08/2026
| Cincinnati Open (Octavos de final)
| Alexander Zverev
| 1-2 (6-4, 6-7, 4-6)
| Tommy Paul
Últimos Resultados de Carlos Alcaraz
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|04/09/2026
| US Open ATP (Dieciseisavos de final)
| Yibing Wu
| 0-3 (3-6, 4-6, 1-6)
| Carlos Alcaraz
|03/09/2026
| US Open ATP (Treintaidosavos de final)
| Jaime Faria
| 1-3 (6-4, 0-6, 3-6, 2-6)
| Carlos Alcaraz
|31/08/2026
| US Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Roman Safiullin
| 0-3 (4-6, 4-6, 4-6)
| Carlos Alcaraz
|16/04/2026
| Barcelona Open (Octavos de final)
| Carlos Alcaraz
| 0-0 ()
| Tomas Machac
|14/04/2026
| Barcelona Open (Dieciseisavos de final)
| Carlos Alcaraz
| 2-0 (6-4, 6-2)
| Otto Virtanen