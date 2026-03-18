Tottenham Hotspur - Atlético de Madrid, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Tottenham Hotspur - Atlético de Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 4 de Champions
Onces Iniciales probables: Tottenham Hotspur - Atlético de Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 4 de Champions - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: miércoles, 18 marzo 2026 16:03
Madrid, 18 de marzo de 2026.

El Tottenham Hotspur se enfrenta en Octavos de final al Atlético de Madrid este miércoles a las 21:00, en el partido de vuelta que decidirá quién avanza a siguiente ronda en Champions en el estadio Tottenham Hotspur Stadium, después del 5-2 cosechado en el partido de ida en el estadio del Atlético..

-Onces iniciales probables.
TOTTENHAM HOTSPUR: Guglielmo Vicario; Pedro Porro, Kevin Danso, Micky van de Ven, Djed Spence; Archie Gray, Pape Sarr, Randal Kolo Muani, Xavi Simons, Mathys Tel, Dominic Solanke.
ATLÉTICO DE MADRID: Juan Musso; Marc Pubill, Robin Le Normand, David Hancko, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Marcos Llorente, Johnny Cardoso, Ademola Lookman; Antoine Griezmann, Julian Alvarez.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
10/03/2026 Champions Atlético 5-2 Tottenham Hotspur

-Últimos Resultados del Tottenham Hotspur.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
10/03/2026 Champions Atlético 5-2 Tottenham Hotspur
28/01/2026 Champions Eintracht Frankfurt 0-2 Tottenham Hotspur
20/01/2026 Champions Tottenham Hotspur 2-0 Borussia Dortmund
09/12/2025 Champions Tottenham Hotspur 3-0 Slavia Prague
26/11/2025 Champions Paris Saint-Germain 5-3 Tottenham Hotspur

-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
14/03/2026 LaLiga Atlético 1-0 Getafe
10/03/2026 Champions Atlético 5-2 Tottenham Hotspur
07/03/2026 LaLiga Atlético 3-2 Real Sociedad
28/02/2026 LaLiga Real Oviedo 0-1 Atlético
24/02/2026 Champions Atlético 4-1 Brujas

