Tottenham Hotspur - Atlético de Madrid, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Tottenham Hotspur - Atlético de Madrid
Madrid, 18 de marzo de 2026.
El Tottenham Hotspur se enfrenta en Octavos de final al Atlético de Madrid este miércoles a las 21:00, en el partido de vuelta que decidirá quién avanza a siguiente ronda en Champions en el estadio Tottenham Hotspur Stadium, después del 5-2 cosechado en el partido de ida en el estadio del Atlético..
-Onces iniciales probables.
TOTTENHAM HOTSPUR: Guglielmo Vicario; Pedro Porro, Kevin Danso, Micky van de Ven, Djed Spence; Archie Gray, Pape Sarr, Randal Kolo Muani, Xavi Simons, Mathys Tel, Dominic Solanke.
ATLÉTICO DE MADRID: Juan Musso; Marc Pubill, Robin Le Normand, David Hancko, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Marcos Llorente, Johnny Cardoso, Ademola Lookman; Antoine Griezmann, Julian Alvarez.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|10/03/2026
| Champions
| Atlético
| 5-2
| Tottenham Hotspur
-Últimos Resultados del Tottenham Hotspur.
|10/03/2026
| Champions
| Atlético
| 5-2
| Tottenham Hotspur
|28/01/2026
| Champions
| Eintracht Frankfurt
| 0-2
| Tottenham Hotspur
|20/01/2026
| Champions
| Tottenham Hotspur
| 2-0
| Borussia Dortmund
|09/12/2025
| Champions
| Tottenham Hotspur
| 3-0
| Slavia Prague
|26/11/2025
| Champions
| Paris Saint-Germain
| 5-3
| Tottenham Hotspur
-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.
|14/03/2026
| LaLiga
| Atlético
| 1-0
| Getafe
|10/03/2026
| Champions
| Atlético
| 5-2
| Tottenham Hotspur
|07/03/2026
| LaLiga
| Atlético
| 3-2
| Real Sociedad
|28/02/2026
| LaLiga
| Real Oviedo
| 0-1
| Atlético
|24/02/2026
| Champions
| Atlético
| 4-1
| Brujas