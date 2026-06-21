Túnez - Japón, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Túnez - Japón: resumen y estadísticas del partido de la jornada 2 de Copa Mundial de la FIFA - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 21 de junio de 2026.

La selección de Túnez, situada en la cuarta posición de la tabla se enfrenta en Fase de Grupos (II) de la Copa Mundial de la FIFA en el Estadio BBVA de Monterrey (Guadalupe), en México ante Japón este domingo a las 06:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 5 - 1 contra Suecia, sin poder sumar más puntos a los 0 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Japón ocupa el tercero lugar, llega tras el empate a 2 cosechado contra Japón, añadiendo 1 punto más a los 1 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Clasificado Países Bajos 4 2 2 Clasificado Suecia 3 2 3 Tercero ¿? Japón 1 1 4 Eliminado Túnez 0 1

-Onces iniciales probables.

TÚNEZ: Abdelmouhib Chamakh; Yan Valery, Ali Abdi, Omar Rekik, Montassar Talbi; Elias Achouri, Hannibal Mejbri, Rani Khedira, Ellyes Skhiri, Ismael Gharbi, Firas Chaouat.

JAPÓN: Zion Suzuki; Tsuyoshi Watanabe, Shogo Taniguchi, Hiroki Ito; Yukinari Sugawara, Ritsu Doan, Kaishu Sano, Daichi Kamada, Keito Nakamura, Daizen Maeda, Ayase Ueda.

-Últimos Resultados de Túnez.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 15/06/2026 World Cup Grp. F Sweden 5-1 Tunisia

-Últimos Resultados de Japón.