Valencia - Barcelona, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Valencia - Barcelona: resumen y estadísticas del partido de la jornada 4 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 6 de septiembre de 2026.

El Valencia, situado en la antepenúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 4 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadio Mestalla ante Barcelona este domingo a las 16:15 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 3 - 1 contra Deportivo, sin poder sumar más puntos a los 1 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Barcelona ocupa el primero lugar, llega tras la victoria por 5 - 2 cosechada como local contra Rayo, añadiendo 3 puntos más a los 9 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Onces iniciales confirmados

VALENCIA: Stole Dimitrievski; Arnau Martinez, Mouctar Diakhaby, Jesus Vazquez, Pepelu, Pablo Maffeo; David Otorbi, Filip Ugrinic, Aliou Dieng; Javier Guerra, Arnaut Danjuma.BARCELONA: Joan Garcia; Eric Garcia, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Xavi Espart; Rodri, Pedri, Lamine Yamal, Fermin Lopez, Anthony Gordon, Raphinha.

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