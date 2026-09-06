Valencia - Barcelona, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Valencia - Barcelona: resumen y estadísticas del partido de la jornada 4 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales confirmados: Valencia - Barcelona: resumen y estadísticas del partido de la jornada 4 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: domingo, 6 septiembre 2026 15:15
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Madrid, 6 de septiembre de 2026.

El Valencia, situado en la antepenúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 4 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadio Mestalla ante Barcelona este domingo a las 16:15 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 3 - 1 contra Deportivo, sin poder sumar más puntos a los 1 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Barcelona ocupa el primero lugar, llega tras la victoria por 5 - 2 cosechada como local contra Rayo, añadiendo 3 puntos más a los 9 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Onces iniciales confirmados


VALENCIA: Stole Dimitrievski; Arnau Martinez, Mouctar Diakhaby, Jesus Vazquez, Pepelu, Pablo Maffeo; David Otorbi, Filip Ugrinic, Aliou Dieng; Javier Guerra, Arnaut Danjuma.

BARCELONA: Joan Garcia; Eric Garcia, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Xavi Espart; Rodri, Pedri, Lamine Yamal, Fermin Lopez, Anthony Gordon, Raphinha.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
23/05/2026 LaLiga Valencia 3-1 Barcelona
14/09/2025 LaLiga Barcelona 6-0 Valencia
26/01/2025 LaLiga Barcelona 7-1 Valencia
17/08/2024 LaLiga Valencia 1-2 Barcelona
29/04/2024 LaLiga Barcelona 4-2 Valencia

Últimos Resultados de Valencia

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30/08/2026 LaLiga Deportivo 3-1 Valencia
25/08/2026 LaLiga Valencia 0-1 Betis
22/08/2026 LaLiga Valencia 0-0 Celta
23/05/2026 LaLiga Valencia 3-1 Barcelona
17/05/2026 LaLiga Real Sociedad 3-4 Valencia

Últimos Resultados de Barcelona

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
31/08/2026 LaLiga Barcelona 5-2 Rayo
27/08/2026 LaLiga Barcelona 2-0 Athletic Bilbao
23/08/2026 LaLiga Elche 0-5 Barcelona
23/05/2026 LaLiga Valencia 3-1 Barcelona
17/05/2026 LaLiga Barcelona 3-1 Betis

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