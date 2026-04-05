Valencia - Celta de Vigo, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Valencia - Celta de Vigo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 30 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales confirmados: Valencia - Celta de Vigo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 30 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Actualizado: domingo, 5 abril 2026 15:36
Madrid, 5 de abril de 2026.

El Valencia, situado en la decimotercera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 30 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadio Mestalla ante el Celta de Vigo este domingo a las 16:15 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 0 - 2 contra el Sevilla, añadiendo 3 puntos más a los 35 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Celta de Vigo ocupa el séptimo lugar, llega tras la derrota por 3 - 4 cosechada en su estadio contra el Alavés, sin poder sumar más puntos a los 41 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.
VALENCIA: Stole Dimitrievski; Unai Nunez, Eray Coemert, Cesar Tarrega, Jose Gaya; Javier Guerra, Luis Rioja, Guido Rodriguez, Largie Ramazani; Andre Almeida, Hugo Duro.
CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Javi Rodriguez, Joseph Aidoo, Marcos Alonso; Sergio Carreira, Ilaix Moriba, Hugo Sotelo, Oscar Mingueza; Pablo Duran, Hugo Alvarez, Ferran Jutgla.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
03/01/2026 LaLiga Celta 4-1 Valencia
02/02/2025 LaLiga Valencia 2-1 Celta
23/08/2024 LaLiga Celta 3-1 Valencia
26/05/2024 LaLiga Celta 2-2 Valencia
25/11/2023 LaLiga Valencia 0-0 Celta

-Últimos Resultados del Valencia.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
21/03/2026 LaLiga Sevilla 0-2 Valencia
14/03/2026 LaLiga Real Oviedo 1-0 Valencia
08/03/2026 LaLiga Valencia 3-2 Alavés
01/03/2026 LaLiga Valencia 1-0 Osasuna
22/02/2026 LaLiga Villarreal 2-1 Valencia

-Últimos Resultados del Celta de Vigo.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
22/03/2026 LaLiga Celta 3-4 Alavés
15/03/2026 LaLiga Betis 1-1 Celta
06/03/2026 LaLiga Celta 1-2 Real Madrid
01/03/2026 LaLiga Girona 1-2 Celta
22/02/2026 LaLiga Celta 2-0 Mallorca

