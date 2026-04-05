Valencia - Celta de Vigo, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Valencia - Celta de Vigo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 30 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 5 de abril de 2026.
El Valencia, situado en la decimotercera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 30 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadio Mestalla ante el Celta de Vigo este domingo a las 16:15 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 0 - 2 contra el Sevilla, añadiendo 3 puntos más a los 35 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Celta de Vigo ocupa el séptimo lugar, llega tras la derrota por 3 - 4 cosechada en su estadio contra el Alavés, sin poder sumar más puntos a los 41 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Onces iniciales confirmados.
VALENCIA: Stole Dimitrievski; Unai Nunez, Eray Coemert, Cesar Tarrega, Jose Gaya; Javier Guerra, Luis Rioja, Guido Rodriguez, Largie Ramazani; Andre Almeida, Hugo Duro.
CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Javi Rodriguez, Joseph Aidoo, Marcos Alonso; Sergio Carreira, Ilaix Moriba, Hugo Sotelo, Oscar Mingueza; Pablo Duran, Hugo Alvarez, Ferran Jutgla.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|03/01/2026
| LaLiga
| Celta
| 4-1
| Valencia
|02/02/2025
| LaLiga
| Valencia
| 2-1
| Celta
|23/08/2024
| LaLiga
| Celta
| 3-1
| Valencia
|26/05/2024
| LaLiga
| Celta
| 2-2
| Valencia
|25/11/2023
| LaLiga
| Valencia
| 0-0
| Celta
-Últimos Resultados del Valencia.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|21/03/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 0-2
| Valencia
|14/03/2026
| LaLiga
| Real Oviedo
| 1-0
| Valencia
|08/03/2026
| LaLiga
| Valencia
| 3-2
| Alavés
|01/03/2026
| LaLiga
| Valencia
| 1-0
| Osasuna
|22/02/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 2-1
| Valencia
-Últimos Resultados del Celta de Vigo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|22/03/2026
| LaLiga
| Celta
| 3-4
| Alavés
|15/03/2026
| LaLiga
| Betis
| 1-1
| Celta
|06/03/2026
| LaLiga
| Celta
| 1-2
| Real Madrid
|01/03/2026
| LaLiga
| Girona
| 1-2
| Celta
|22/02/2026
| LaLiga
| Celta
| 2-0
| Mallorca