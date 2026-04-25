Valencia - Girona, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Valencia - Girona: resumen y estadísticas del partido de la jornada 32 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 25 de abril de 2026.
El Valencia, situado en la decimocuarta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 32 de LaLiga EA Sports en el Estadio Mestalla ante el Girona este sábado a las 18:30 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra el Mallorca, añadiendo 1 punto más a los 36 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Girona ocupa el decimotercer lugar, llega tras la derrota por 2 - 3 cosechada en su estadio contra el Betis, sin poder sumar más puntos a los 38 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 82
| 32
|2
| Champions
| Real Madrid
| 74
| 33
|3
| Champions
| Villarreal
| 62
| 32
|4
| Champions
| Atlético
| 57
| 32
|5
| Europa League
| Betis
| 50
| 33
|6
| Conference League
| Getafe
| 44
| 32
|13
| Permanencia
| Girona
| 38
| 32
|14
| Permanencia
| Valencia
| 36
| 32
|18
| Descenso
| Alavés
| 33
| 32
|19
| Descenso
| Levante
| 32
| 32
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 28
| 32
-Onces iniciales probables.
VALENCIA: Stole Dimitrievski; Unai Nunez, Cesar Tarrega, Pepelu, Jose Gaya; Guido Rodriguez, Filip Ugrinic, Luis Rioja, Javier Guerra, Largie Ramazani, Umar Sadiq.
GIRONA: Paulo Gazzaniga; Arnau Martinez, Vitor Reis, Daley Blind, Alex Moreno; Axel Witsel, Ivan Martin, Viktor Tsigankov, Azzedine Ounahi, Joel Roca, Claudio Echeverri.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|04/10/2025
| LaLiga
| Girona
| 2-1
| Valencia
|15/03/2025
| LaLiga
| Girona
| 1-1
| Valencia
|21/09/2024
| LaLiga
| Valencia
| 2-0
| Girona
|19/05/2024
| LaLiga
| Valencia
| 1-3
| Girona
|02/12/2023
| LaLiga
| Girona
| 2-1
| Valencia
-Últimos Resultados del Valencia.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|21/04/2026
| LaLiga
| Mallorca
| 1-1
| Valencia
|11/04/2026
| LaLiga
| Elche
| 1-0
| Valencia
|05/04/2026
| LaLiga
| Valencia
| 2-3
| Celta
|21/03/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 0-2
| Valencia
|14/03/2026
| LaLiga
| Real Oviedo
| 1-0
| Valencia
-Últimos Resultados del Girona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|21/04/2026
| LaLiga
| Girona
| 2-3
| Betis
|10/04/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 1-1
| Girona
|06/04/2026
| LaLiga
| Girona
| 1-0
| Villarreal
|21/03/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 1-0
| Girona
|14/03/2026
| LaLiga
| Girona
| 3-0
| Athletic Bilbao