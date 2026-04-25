Valencia - Girona, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Valencia - Girona: resumen y estadísticas del partido de la jornada 32 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 25 de abril de 2026.

El Valencia, situado en la decimocuarta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 32 de LaLiga EA Sports en el Estadio Mestalla ante el Girona este sábado a las 18:30 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra el Mallorca, añadiendo 1 punto más a los 36 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Girona ocupa el decimotercer lugar, llega tras la derrota por 2 - 3 cosechada en su estadio contra el Betis, sin poder sumar más puntos a los 38 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 82 32 2 Champions Real Madrid 74 33 3 Champions Villarreal 62 32 4 Champions Atlético 57 32 5 Europa League Betis 50 33 6 Conference League Getafe 44 32 13 Permanencia Girona 38 32 14 Permanencia Valencia 36 32 18 Descenso Alavés 33 32 19 Descenso Levante 32 32 20 Descenso Real Oviedo 28 32

-Onces iniciales probables.

VALENCIA: Stole Dimitrievski; Unai Nunez, Cesar Tarrega, Pepelu, Jose Gaya; Guido Rodriguez, Filip Ugrinic, Luis Rioja, Javier Guerra, Largie Ramazani, Umar Sadiq.

GIRONA: Paulo Gazzaniga; Arnau Martinez, Vitor Reis, Daley Blind, Alex Moreno; Axel Witsel, Ivan Martin, Viktor Tsigankov, Azzedine Ounahi, Joel Roca, Claudio Echeverri.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 04/10/2025 LaLiga Girona 2-1 Valencia 15/03/2025 LaLiga Girona 1-1 Valencia 21/09/2024 LaLiga Valencia 2-0 Girona 19/05/2024 LaLiga Valencia 1-3 Girona 02/12/2023 LaLiga Girona 2-1 Valencia

-Últimos Resultados del Valencia.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 21/04/2026 LaLiga Mallorca 1-1 Valencia 11/04/2026 LaLiga Elche 1-0 Valencia 05/04/2026 LaLiga Valencia 2-3 Celta 21/03/2026 LaLiga Sevilla 0-2 Valencia 14/03/2026 LaLiga Real Oviedo 1-0 Valencia

-Últimos Resultados del Girona.