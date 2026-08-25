Valencia - Real Betis, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Valencia - Betis: resumen y estadísticas del partido de la jornada 1 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 25 de agosto de 2026.

El Valencia, situado en la decimotercera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 1 de LaLiga EA Sports en el Estadio Mestalla ante Betis este martes a las 21:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras el empate a 0 cosechado como local contra Celta de Vigo, añadiendo 1 punto más a los 1 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Betis ocupa el séptimo lugar, llega tras la victoria por 1 - 0 cosechada como local contra Real Sociedad, añadiendo 3 puntos más a los 3 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Sevilla 6 2 2 Champions Alavés 4 2 3 Champions Atlético 4 2 4 Champions Barcelona 3 1 5 Europa League Espanyol 3 2 6 Conference League Real Madrid 3 1 7 Permanencia Betis 3 1 13 Permanencia Valencia 1 1 18 Descenso Elche 1 2 19 Descenso Real Sociedad 0 1 20 Descenso Athletic Bilbao 0 1

Onces iniciales probables

VALENCIA: Stole Dimitrievski; Pablo Maffeo, Cesar Tarrega, Pepelu, Mouctar Diakhaby, Jesus Vazquez; Filip Ugrinic, Javier Guerra, Guido Rodriguez; Arnaut Danjuma, Hugo Duro.REAL BETIS: Alvaro Valles; Hector Bellerin, Marc Bartra, Natan, Francisco Garcia; Facundo Bernal, Marc Roca, Antony, Pablo Fornals, Rodrigo Riquelme, Juan Hernandez.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 01/02/2026 LaLiga Betis 2-1 Valencia 09/11/2025 LaLiga Valencia 1-1 Betis 23/05/2025 LaLiga Betis 1-1 Valencia 23/11/2024 LaLiga Valencia 4-2 Betis 20/04/2024 LaLiga Valencia 1-2 Betis

Últimos Resultados de Valencia

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 22/08/2026 LaLiga Valencia 0-0 Celta 23/05/2026 LaLiga Valencia 3-1 Barcelona 17/05/2026 LaLiga Real Sociedad 3-4 Valencia 14/05/2026 LaLiga Valencia 1-1 Rayo 10/05/2026 LaLiga Athletic Bilbao 0-1 Valencia

Últimos Resultados de Betis