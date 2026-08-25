Valencia - Real Betis, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Valencia - Betis: resumen y estadísticas del partido de la jornada 1 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales probables: Valencia - Betis: resumen y estadísticas del partido de la jornada 1 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: martes, 25 agosto 2026 16:00
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Madrid, 25 de agosto de 2026.

El Valencia, situado en la decimotercera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 1 de LaLiga EA Sports en el Estadio Mestalla ante Betis este martes a las 21:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras el empate a 0 cosechado como local contra Celta de Vigo, añadiendo 1 punto más a los 1 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Betis ocupa el séptimo lugar, llega tras la victoria por 1 - 0 cosechada como local contra Real Sociedad, añadiendo 3 puntos más a los 3 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Sevilla 6 2
2 Champions Alavés 4 2
3 Champions Atlético 4 2
4 Champions Barcelona 3 1
5 Europa League Espanyol 3 2
6 Conference League Real Madrid 3 1
7 Permanencia Betis 3 1
13 Permanencia Valencia 1 1
18 Descenso Elche 1 2
19 Descenso Real Sociedad 0 1
20 Descenso Athletic Bilbao 0 1

Onces iniciales probables

VALENCIA: Stole Dimitrievski; Pablo Maffeo, Cesar Tarrega, Pepelu, Mouctar Diakhaby, Jesus Vazquez; Filip Ugrinic, Javier Guerra, Guido Rodriguez; Arnaut Danjuma, Hugo Duro.
REAL BETIS: Alvaro Valles; Hector Bellerin, Marc Bartra, Natan, Francisco Garcia; Facundo Bernal, Marc Roca, Antony, Pablo Fornals, Rodrigo Riquelme, Juan Hernandez.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
01/02/2026 LaLiga Betis 2-1 Valencia
09/11/2025 LaLiga Valencia 1-1 Betis
23/05/2025 LaLiga Betis 1-1 Valencia
23/11/2024 LaLiga Valencia 4-2 Betis
20/04/2024 LaLiga Valencia 1-2 Betis

Últimos Resultados de Valencia

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
22/08/2026 LaLiga Valencia 0-0 Celta
23/05/2026 LaLiga Valencia 3-1 Barcelona
17/05/2026 LaLiga Real Sociedad 3-4 Valencia
14/05/2026 LaLiga Valencia 1-1 Rayo
10/05/2026 LaLiga Athletic Bilbao 0-1 Valencia

Últimos Resultados de Betis

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
21/08/2026 LaLiga Betis 1-0 Real Sociedad
23/05/2026 LaLiga Betis 2-1 Levante
17/05/2026 LaLiga Barcelona 3-1 Betis
12/05/2026 LaLiga Betis 2-1 Elche
09/05/2026 LaLiga Real Sociedad 2-2 Betis

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