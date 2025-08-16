Valencia - Real Sociedad, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 16 de agosto de 2025.

El Valencia, situado en la antepenúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 1 de LaLiga EA Sports en el Estadio Mestalla ante el Real Sociedad este sábado a las 21:30, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra el Betis, añadiendo 1 punto más a los 0 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Real Sociedad ocupa el decimosexto lugar, llega tras la derrota de 2 - 0 cosechada contra el Real Madrid, sin poder sumar más puntos a los 0 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

VALENCIA: Julen Agirrezabala; Dimitri Foulquier, Cesar Tarrega, Jose Copete, Jose Gaya; Javier Guerra, Pepelu, Luis Rioja, Daniel Raba, Diego Lopez, Hugo Duro.

REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Aramburu, Igor Zubeldia, Duje Caleta-Car, Aihen Munoz; Ander Barrenetxea, Takefusa Kubo, Pablo Marin, Benat Turrientes; Brais Mendez, Mikel Oyarzabal.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 19/01/2025 LaLiga Valencia 1-0 Real Sociedad 28/09/2024 LaLiga Real Sociedad 3-0 Valencia 16/05/2024 LaLiga Real Sociedad 1-0 Valencia 27/09/2023 LaLiga Valencia 0-1 Real Sociedad 25/02/2023 LaLiga Valencia 1-0 Real Sociedad

-Últimos Resultados del Valencia.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 23/05/2025 LaLiga Betis 1-1 Valencia 18/05/2025 LaLiga Valencia 0-1 Athletic Bilbao 14/05/2025 LaLiga Alavés 1-0 Valencia 10/05/2025 LaLiga Valencia 3-0 Getafe 03/05/2025 LaLiga Las Palmas 2-3 Valencia

-Últimos Resultados del Real Sociedad.