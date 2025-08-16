Valencia - Real Sociedad, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 16 de agosto de 2025.
El Valencia, situado en la antepenúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 1 de LaLiga EA Sports en el Estadio Mestalla ante el Real Sociedad este sábado a las 21:30, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra el Betis, añadiendo 1 punto más a los 0 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Real Sociedad ocupa el decimosexto lugar, llega tras la derrota de 2 - 0 cosechada contra el Real Madrid, sin poder sumar más puntos a los 0 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Onces iniciales confirmados.
VALENCIA: Julen Agirrezabala; Dimitri Foulquier, Cesar Tarrega, Jose Copete, Jose Gaya; Javier Guerra, Pepelu, Luis Rioja, Daniel Raba, Diego Lopez, Hugo Duro.
REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Aramburu, Igor Zubeldia, Duje Caleta-Car, Aihen Munoz; Ander Barrenetxea, Takefusa Kubo, Pablo Marin, Benat Turrientes; Brais Mendez, Mikel Oyarzabal.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|19/01/2025
| LaLiga
| Valencia
| 1-0
| Real Sociedad
|28/09/2024
| LaLiga
| Real Sociedad
| 3-0
| Valencia
|16/05/2024
| LaLiga
| Real Sociedad
| 1-0
| Valencia
|27/09/2023
| LaLiga
| Valencia
| 0-1
| Real Sociedad
|25/02/2023
| LaLiga
| Valencia
| 1-0
| Real Sociedad
-Últimos Resultados del Valencia.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|23/05/2025
| LaLiga
| Betis
| 1-1
| Valencia
|18/05/2025
| LaLiga
| Valencia
| 0-1
| Athletic Bilbao
|14/05/2025
| LaLiga
| Alavés
| 1-0
| Valencia
|10/05/2025
| LaLiga
| Valencia
| 3-0
| Getafe
|03/05/2025
| LaLiga
| Las Palmas
| 2-3
| Valencia
-Últimos Resultados del Real Sociedad.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|24/05/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-0
| Real Sociedad
|18/05/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 3-2
| Girona
|13/05/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 0-1
| Celta
|10/05/2025
| LaLiga
| Atlético
| 4-0
| Real Sociedad
|04/05/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 0-0
| Athletic Bilbao