Valencia - Real Sociedad, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Actualizado: sábado, 16 agosto 2025 21:01
Madrid, 16 de agosto de 2025.

El Valencia, situado en la antepenúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 1 de LaLiga EA Sports en el Estadio Mestalla ante el Real Sociedad este sábado a las 21:30, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra el Betis, añadiendo 1 punto más a los 0 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Real Sociedad ocupa el decimosexto lugar, llega tras la derrota de 2 - 0 cosechada contra el Real Madrid, sin poder sumar más puntos a los 0 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.
VALENCIA: Julen Agirrezabala; Dimitri Foulquier, Cesar Tarrega, Jose Copete, Jose Gaya; Javier Guerra, Pepelu, Luis Rioja, Daniel Raba, Diego Lopez, Hugo Duro.
REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Aramburu, Igor Zubeldia, Duje Caleta-Car, Aihen Munoz; Ander Barrenetxea, Takefusa Kubo, Pablo Marin, Benat Turrientes; Brais Mendez, Mikel Oyarzabal.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
19/01/2025 LaLiga Valencia 1-0 Real Sociedad
28/09/2024 LaLiga Real Sociedad 3-0 Valencia
16/05/2024 LaLiga Real Sociedad 1-0 Valencia
27/09/2023 LaLiga Valencia 0-1 Real Sociedad
25/02/2023 LaLiga Valencia 1-0 Real Sociedad

-Últimos Resultados del Valencia.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
23/05/2025 LaLiga Betis 1-1 Valencia
18/05/2025 LaLiga Valencia 0-1 Athletic Bilbao
14/05/2025 LaLiga Alavés 1-0 Valencia
10/05/2025 LaLiga Valencia 3-0 Getafe
03/05/2025 LaLiga Las Palmas 2-3 Valencia

-Últimos Resultados del Real Sociedad.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
24/05/2025 LaLiga Real Madrid 2-0 Real Sociedad
18/05/2025 LaLiga Real Sociedad 3-2 Girona
13/05/2025 LaLiga Real Sociedad 0-1 Celta
10/05/2025 LaLiga Atlético 4-0 Real Sociedad
04/05/2025 LaLiga Real Sociedad 0-0 Athletic Bilbao

