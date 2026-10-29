Valentin Vacherot - Rafael Jodar, en directo hoy: sigue el partido de Swiss Indoors Basel

Madrid, 29 de octubre de 2026.

El tenista monegasco Valentin Vacherot(31) se enfrenta en Octavos de final del torneo Swiss Indoors Basel al tenista español Rafael Jodar(11) este jueves no antes de las 12:00.

No hay partidos directos entre ambos jugadores.

Últimos Resultados de Valentin Vacherot

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 26/10/2026 Swiss Indoors Basel (Dieciseisavos de final) Valentin Vacherot 2-0 (6-3, 7-6) Mariano Navone 22/10/2026 Lyon Open (Octavos de final) Valentin Vacherot 1-2 (6-2, 4-6, 4-6) Luca Van Assche 12/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Dieciseisavos de final) Tommy Paul 2-0 (6-4, 6-2) Valentin Vacherot 10/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final) Sebastian Baez 0-2 (4-6, 6-7) Valentin Vacherot 05/10/2026 Japan Open Tennis Championships (Semifinal) Jiri Lehecka 2-0 (6-4, 6-2) Valentin Vacherot

Últimos Resultados de Rafael Jodar