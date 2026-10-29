Valentin Vacherot - Rafael Jodar, en directo hoy: sigue el partido de Swiss Indoors Basel

Madrid, 29 de octubre de 2026.
El tenista monegasco Valentin Vacherot(31) se enfrenta en Octavos de final del torneo Swiss Indoors Basel al tenista español Rafael Jodar(11) este jueves no antes de las 12:00.
No hay partidos directos entre ambos jugadores.
Últimos Resultados de Valentin Vacherot
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|26/10/2026
| Swiss Indoors Basel (Dieciseisavos de final)
| Valentin Vacherot
| 2-0 (6-3, 7-6)
| Mariano Navone
|22/10/2026
| Lyon Open (Octavos de final)
| Valentin Vacherot
| 1-2 (6-2, 4-6, 4-6)
| Luca Van Assche
|12/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Dieciseisavos de final)
| Tommy Paul
| 2-0 (6-4, 6-2)
| Valentin Vacherot
|10/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final)
| Sebastian Baez
| 0-2 (4-6, 6-7)
| Valentin Vacherot
|05/10/2026
| Japan Open Tennis Championships (Semifinal)
| Jiri Lehecka
| 2-0 (6-4, 6-2)
| Valentin Vacherot
Últimos Resultados de Rafael Jodar
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|27/10/2026
| Swiss Indoors Basel (Dieciseisavos de final)
| Alejandro Tabilo
| 0-2 (4-6, 2-6)
| Rafael Jodar
|18/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Final)
| Alejandro Davidovich Fokina
| 2-1 (1-6, 7-6, 6-4)
| Rafael Jodar
|17/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Semifinal)
| Rafael Jodar
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Daniil Medvedev
|16/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Cuartos de final)
| Rafael Jodar
| 2-1 (4-6, 6-4, 6-3)
| Casper Ruud
|14/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Octavos de final)
| Botic van de Zandschulp
| 1-2 (7-6, 4-6, 2-6)
| Rafael Jodar