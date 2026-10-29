Valentin Vacherot - Rafael Jodar, en directo hoy: sigue el partido de Swiss Indoors Basel

Europa Press Deportes
Actualizado: jueves, 29 octubre 2026 12:40
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Madrid, 29 de octubre de 2026.

El tenista monegasco Valentin Vacherot(31) se enfrenta en Octavos de final del torneo Swiss Indoors Basel al tenista español Rafael Jodar(11) este jueves no antes de las 12:00.

No hay partidos directos entre ambos jugadores.

Últimos Resultados de Valentin Vacherot

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
26/10/2026 Swiss Indoors Basel (Dieciseisavos de final) Valentin Vacherot 2-0 (6-3, 7-6) Mariano Navone
22/10/2026 Lyon Open (Octavos de final) Valentin Vacherot 1-2 (6-2, 4-6, 4-6) Luca Van Assche
12/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Dieciseisavos de final) Tommy Paul 2-0 (6-4, 6-2) Valentin Vacherot
10/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final) Sebastian Baez 0-2 (4-6, 6-7) Valentin Vacherot
05/10/2026 Japan Open Tennis Championships (Semifinal) Jiri Lehecka 2-0 (6-4, 6-2) Valentin Vacherot

Últimos Resultados de Rafael Jodar

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
27/10/2026 Swiss Indoors Basel (Dieciseisavos de final) Alejandro Tabilo 0-2 (4-6, 2-6) Rafael Jodar
18/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Final) Alejandro Davidovich Fokina 2-1 (1-6, 7-6, 6-4) Rafael Jodar
17/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Semifinal) Rafael Jodar 2-0 (6-3, 6-4) Daniil Medvedev
16/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Cuartos de final) Rafael Jodar 2-1 (4-6, 6-4, 6-3) Casper Ruud
14/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Octavos de final) Botic van de Zandschulp 1-2 (7-6, 4-6, 2-6) Rafael Jodar

Valentin Vacherot gana el punto de juego, igualando el marcador 3-3.

Valentin Vacherot gana el punto de juego, igualando el marcador 3-3.

Rafael Jodar se lleva el juego y domina ahora 3-2.

Rafael Jodar se lleva el juego y domina ahora 3-2.

Valentin Vacherot gana el punto de juego, igualando el marcador 2-2.

Valentin Vacherot gana el punto de juego, igualando el marcador 2-2.

Rafael Jodar se lleva el juego y domina ahora 2-1.

Rafael Jodar se lleva el juego y domina ahora 2-1.

Valentin Vacherot gana el punto de juego, igualando el marcador 1-1.

Valentin Vacherot gana el punto de juego, igualando el marcador 1-1.

Rafael Jodar gana el primer juego y domina 1-0

Rafael Jodar gana el primer juego y domina 1-0

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