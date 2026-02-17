Varvara Gracheva - Jessica Pegula, en directo hoy: sigue el partido de Dubai Duty Free Tennis Championships

Varvara Gracheva - Jessica Pegula: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Dubai Duty Free Tennis Championships - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 17 de febrero de 2026.
La tenista Francesa Varvara Gracheva(60) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Dubai Duty Free Tennis Championships a la tenista Estadounidense Jessica Pegula(5) este martes a las 08:00.
###WidgetTenis###
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Varvara Gracheva.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|16/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Treintaidosavos de final)
| Varvara Gracheva
| 2-1 (7-5, 1-6, 6-4)
| Rebecca Sramkova
|14/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships, Qualification (Octavos de final)
| Magdalena Frech
| 1-2 (4-6, 6-4, 5-7)
| Varvara Gracheva
|13/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships, Qualification (Dieciseisavos de final)
| Priscilla Hon
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Varvara Gracheva
|11/02/2026
| Qatar Total Open (Octavos de final)
| Varvara Gracheva
| 0-2 (6-7, 0-6)
| Maria Sakkari
|10/02/2026
| Qatar Total Open (Dieciseisavos de final)
| Linda Noskova
| 1-2 (2-6, 6-2, 5-7)
| Varvara Gracheva
-Últimos Resultados de Jessica Pegula.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|29/01/2026
| Australian Open WTA (Semifinal)
| Jessica Pegula
| 0-2 (3-6, 6-7)
| Elena Rybakina
|28/01/2026
| Australian Open WTA (Cuartos de final)
| Jessica Pegula
| 2-0 (6-2, 7-6)
| Amanda Anisimova
|26/01/2026
| Australian Open WTA (Octavos de final)
| Jessica Pegula
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Madison Keys
|24/01/2026
| Australian Open WTA (Dieciseisavos de final)
| Jessica Pegula
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Oksana Selekhmeteva
|22/01/2026
| Australian Open WTA (Treintaidosavos de final)
| Jessica Pegula
| 2-0 (6-0, 6-2)
| McCartney Kessler