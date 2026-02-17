Varvara Gracheva - Jessica Pegula, en directo hoy: sigue el partido de Dubai Duty Free Tennis Championships

Varvara Gracheva - Jessica Pegula: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Dubai Duty Free Tennis Championships
Publicado: martes, 17 febrero 2026 7:00
Madrid, 17 de febrero de 2026.

La tenista Francesa Varvara Gracheva(60) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Dubai Duty Free Tennis Championships a la tenista Estadounidense Jessica Pegula(5) este martes a las 08:00.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Varvara Gracheva.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
16/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships (Treintaidosavos de final) Varvara Gracheva 2-1 (7-5, 1-6, 6-4) Rebecca Sramkova
14/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships, Qualification (Octavos de final) Magdalena Frech 1-2 (4-6, 6-4, 5-7) Varvara Gracheva
13/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships, Qualification (Dieciseisavos de final) Priscilla Hon 0-2 (4-6, 4-6) Varvara Gracheva
11/02/2026 Qatar Total Open (Octavos de final) Varvara Gracheva 0-2 (6-7, 0-6) Maria Sakkari
10/02/2026 Qatar Total Open (Dieciseisavos de final) Linda Noskova 1-2 (2-6, 6-2, 5-7) Varvara Gracheva

-Últimos Resultados de Jessica Pegula.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
29/01/2026 Australian Open WTA (Semifinal) Jessica Pegula 0-2 (3-6, 6-7) Elena Rybakina
28/01/2026 Australian Open WTA (Cuartos de final) Jessica Pegula 2-0 (6-2, 7-6) Amanda Anisimova
26/01/2026 Australian Open WTA (Octavos de final) Jessica Pegula 2-0 (6-3, 6-4) Madison Keys
24/01/2026 Australian Open WTA (Dieciseisavos de final) Jessica Pegula 2-0 (6-3, 6-2) Oksana Selekhmeteva
22/01/2026 Australian Open WTA (Treintaidosavos de final) Jessica Pegula 2-0 (6-0, 6-2) McCartney Kessler

