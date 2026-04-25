Vilius Gaubas - Felix Auger-Aliassime, en directo hoy: sigue el partido de Madrid Open

Vilius Gaubas - Felix Auger-Aliassime: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Madrid Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 25 de abril de 2026.
El tenista Lituano Vilius Gaubas(124) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Madrid Open al tenista canadiense Felix Auger-Aliassime(5) este sábado a las 14:00.
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Vilius Gaubas.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|23/04/2026
| Madrid Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Vilius Gaubas
| 2-0 (7-5, 6-1)
| Sebastian Baez
|21/04/2026
| Madrid Open, Qualification (Sin Definir)
| Rei Sakamoto
| 1-2 (6-7, 7-6, 6-7)
| Vilius Gaubas
|20/04/2026
| Madrid Open, Qualification (Sin Definir)
| Arthur Gea
| 0-2 (2-6, 4-6)
| Vilius Gaubas
|11/04/2026
| Barcelona Open, Qualification (Sin Definir)
| Hamad Medjedovic
| 2-0 (7-6, 6-4)
| Vilius Gaubas
|06/04/2026
| Monza (Dieciseisavos de final)
| Vilius Gaubas
| 0-2 (6-7, 5-7)
| Stefano Travaglia
-Últimos Resultados de Felix Auger-Aliassime.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|10/04/2026
| Rolex Monte Carlo Masters (Cuartos de final)
| Felix Auger-Aliassime
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Jannik Sinner
|09/04/2026
| Rolex Monte Carlo Masters (Octavos de final)
| Felix Auger-Aliassime
| 1-0 (7-5, 2-2)
| Casper Ruud
|08/04/2026
| Rolex Monte Carlo Masters (Dieciseisavos de final)
| Felix Auger-Aliassime
| 2-0 (7-6, 6-3)
| Marin Cilic
|23/03/2026
| Miami Open (Dieciseisavos de final)
| Felix Auger-Aliassime
| 1-2 (3-6, 6-1, 3-6)
| Terence Atmane
|21/03/2026
| Miami Open (Treintaidosavos de final)
| Felix Auger-Aliassime
| 2-0 (7-6, 7-5)
| Marton Fucsovics