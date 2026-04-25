Vilius Gaubas - Felix Auger-Aliassime, en directo hoy: sigue el partido de Madrid Open

Vilius Gaubas - Felix Auger-Aliassime: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Madrid Open
Vilius Gaubas - Felix Auger-Aliassime: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Madrid Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: sábado, 25 abril 2026 13:04
Seguir en

Madrid, 25 de abril de 2026.

El tenista Lituano Vilius Gaubas(124) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Madrid Open al tenista canadiense Felix Auger-Aliassime(5) este sábado a las 14:00.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Vilius Gaubas.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
23/04/2026 Madrid Open (Sesentaicuatroavos de final) Vilius Gaubas 2-0 (7-5, 6-1) Sebastian Baez
21/04/2026 Madrid Open, Qualification (Sin Definir) Rei Sakamoto 1-2 (6-7, 7-6, 6-7) Vilius Gaubas
20/04/2026 Madrid Open, Qualification (Sin Definir) Arthur Gea 0-2 (2-6, 4-6) Vilius Gaubas
11/04/2026 Barcelona Open, Qualification (Sin Definir) Hamad Medjedovic 2-0 (7-6, 6-4) Vilius Gaubas
06/04/2026 Monza (Dieciseisavos de final) Vilius Gaubas 0-2 (6-7, 5-7) Stefano Travaglia

-Últimos Resultados de Felix Auger-Aliassime.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
10/04/2026 Rolex Monte Carlo Masters (Cuartos de final) Felix Auger-Aliassime 0-2 (3-6, 4-6) Jannik Sinner
09/04/2026 Rolex Monte Carlo Masters (Octavos de final) Felix Auger-Aliassime 1-0 (7-5, 2-2) Casper Ruud
08/04/2026 Rolex Monte Carlo Masters (Dieciseisavos de final) Felix Auger-Aliassime 2-0 (7-6, 6-3) Marin Cilic
23/03/2026 Miami Open (Dieciseisavos de final) Felix Auger-Aliassime 1-2 (3-6, 6-1, 3-6) Terence Atmane
21/03/2026 Miami Open (Treintaidosavos de final) Felix Auger-Aliassime 2-0 (7-6, 7-5) Marton Fucsovics

Contador

Contenido patrocinado