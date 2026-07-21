Vilius Gaubas - Pablo Carreno Busta, en directo hoy: sigue el partido de Estoril Open

Vilius Gaubas - Pablo Carreno Busta: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Estoril Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 21 de julio de 2026.
El tenista Lituano Vilius Gaubas(128) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Estoril Open al tenista español Pablo Carreno Busta(65) este martes no antes de las 13:00.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|07/02/2025
| Tenerife (Cuartos de final)
| Pablo Carreno Busta
| 2-1 (4-6, 6-3, 7-6)
| Vilius Gaubas
-Últimos Resultados de Vilius Gaubas.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|13/07/2026
| Swedish Open (Dieciseisavos de final)
| Jesper de Jong
| 2-0 (7-6, 7-5)
| Vilius Gaubas
|09/07/2026
| Braunschweig (Octavos de final)
| Vilius Gaubas
| 0-2 (4-6, 2-6)
| Facundo Acosta
|07/07/2026
| Braunschweig (Dieciseisavos de final)
| Nikoloz Basilashvili
| 1-2 (3-6, 7-6, 2-6)
| Vilius Gaubas
|30/06/2026
| Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Kyrian Jacquet
| 3-0 (6-3, 6-4, 7-6)
| Vilius Gaubas
|25/06/2026
| Wimbledon, Qualification ATP (Dieciseisavos de final)
| Vilius Gaubas
| 3-2 (3-6, 6-4, 3-6, 6-3, 6-4)
| Dusan Lajovic
-Últimos Resultados de Pablo Carreno Busta.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|15/07/2026
| Croatia Open (Octavos de final)
| Pablo Carreno Busta
| 1-2 (6-3, 5-7, 5-7)
| Camilo Ugo Carabelli
|14/07/2026
| Croatia Open (Dieciseisavos de final)
| Matej Dodig
| 0-2 (4-6, 2-6)
| Pablo Carreno Busta
|02/07/2026
| Wimbledon ATP (Treintaidosavos de final)
| Rafael Jodar
| 3-2 (3-6, 6-3, 1-6, 6-3, 6-4)
| Pablo Carreno Busta
|29/06/2026
| Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Denis Shapovalov
| 0-2 (3-6, 6-7, 0-0)
| Pablo Carreno Busta
|31/05/2026
| Roland Garros ATP (Octavos de final)
| Rafael Jodar
| 3-2 (4-6, 4-6, 6-1, 6-2, 6-2)
| Pablo Carreno Busta