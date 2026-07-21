Vilius Gaubas - Pablo Carreno Busta, en directo hoy: sigue el partido de Estoril Open

Vilius Gaubas - Pablo Carreno Busta: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Estoril Open
Vilius Gaubas - Pablo Carreno Busta: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Estoril Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: martes, 21 julio 2026 12:01
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Madrid, 21 de julio de 2026.

El tenista Lituano Vilius Gaubas(128) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Estoril Open al tenista español Pablo Carreno Busta(65) este martes no antes de las 13:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
07/02/2025 Tenerife (Cuartos de final) Pablo Carreno Busta 2-1 (4-6, 6-3, 7-6) Vilius Gaubas

-Últimos Resultados de Vilius Gaubas.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
13/07/2026 Swedish Open (Dieciseisavos de final) Jesper de Jong 2-0 (7-6, 7-5) Vilius Gaubas
09/07/2026 Braunschweig (Octavos de final) Vilius Gaubas 0-2 (4-6, 2-6) Facundo Acosta
07/07/2026 Braunschweig (Dieciseisavos de final) Nikoloz Basilashvili 1-2 (3-6, 7-6, 2-6) Vilius Gaubas
30/06/2026 Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final) Kyrian Jacquet 3-0 (6-3, 6-4, 7-6) Vilius Gaubas
25/06/2026 Wimbledon, Qualification ATP (Dieciseisavos de final) Vilius Gaubas 3-2 (3-6, 6-4, 3-6, 6-3, 6-4) Dusan Lajovic

-Últimos Resultados de Pablo Carreno Busta.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
15/07/2026 Croatia Open (Octavos de final) Pablo Carreno Busta 1-2 (6-3, 5-7, 5-7) Camilo Ugo Carabelli
14/07/2026 Croatia Open (Dieciseisavos de final) Matej Dodig 0-2 (4-6, 2-6) Pablo Carreno Busta
02/07/2026 Wimbledon ATP (Treintaidosavos de final) Rafael Jodar 3-2 (3-6, 6-3, 1-6, 6-3, 6-4) Pablo Carreno Busta
29/06/2026 Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final) Denis Shapovalov 0-2 (3-6, 6-7, 0-0) Pablo Carreno Busta
31/05/2026 Roland Garros ATP (Octavos de final) Rafael Jodar 3-2 (4-6, 4-6, 6-1, 6-2, 6-2) Pablo Carreno Busta

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