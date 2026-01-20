Villareal - Ajax, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Villareal - Ajax: resumen y estadísticas del partido de la jornada 7 de Champions
Publicado: martes, 20 enero 2026 16:52
Madrid, 20 de enero de 2026.

El Villareal, situado en la 35a posición de la tabla se enfrenta en la jornada 7 de Champions en el Estadio de la Ceramica ante el Ajax este martes a las 21:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 3 en su estadio contra el FC Copenhague, sin poder sumar más puntos a los 1 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Ajax ocupa el 34o lugar, llega tras la victoria de 2 - 4 cosechada contra el Qarabag FK, añadiendo 3 puntos más a los 3 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Arsenal 18 6
2 Bayern Munich 15 6
3 Paris Saint-Germain 13 6
4 Manchester City 13 6
5 Atalanta 13 6
6 Inter 12 6
7 Real Madrid 12 6
8 Atlético 12 6
9 Liverpool 12 6
10 Borussia Dortmund 11 6
11 Tottenham Hotspur 11 6
12 Newcastle United 10 6
13 Chelsea 10 6
14 Sporting CP 10 6
15 Barcelona 10 6
16 Marseille 9 6
17 Juventus 9 6
18 Galatasaray 9 6
19 Monaco 9 6
20 Bayer Leverkusen 9 6
21 PSV Eindhoven 8 6
22 Qarabag FK 7 6
23 SSC Napoli 7 6
24 FC Copenhague 7 6
25 Benfica 6 6
26 Pafos FC 6 6
27 Union St.Gilloise 6 6
28 Athletic Bilbao 5 6
29 Olympiacos 5 6
30 Eintracht Frankfurt 4 6
31 Brujas 4 6
32 Bodoe/Glimt 3 6
33 Slavia Prague 3 6
34 Ajax 3 6
35 Villarreal 1 6
36 Kairat Almaty 1 6

-Onces iniciales probables.
VILLAREAL: Luiz Junior; Pau Navarro, Rafa Marin, Renato Veiga, Sergi Cardona; Tajon Buchanan, Santi Comesana, Daniel Parejo, Alberto Moleiro; Nicolas Pepe, Georges Mikautadze.
AJAX: Vitezslav Jaros; Anton Gaaei, Ko Itakura, Aaron Bouwman, Lucas Rosa; Davy Klaassen, Youri Regeer, Sean Steur; Raul Moro, Kasper Dolberg, Mika Godts.

-Últimos Resultados del Villareal.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
17/01/2026 LaLiga Betis 2-0 Villarreal
10/01/2026 LaLiga Villarreal 3-1 Alavés
03/01/2026 LaLiga Elche 1-3 Villarreal
21/12/2025 LaLiga Villarreal 0-2 Barcelona
10/12/2025 Champions Villarreal 2-3 FC Copenhague

-Últimos Resultados del Ajax.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
10/12/2025 Champions Qarabag FK 2-4 Ajax
25/11/2025 Champions Ajax 0-2 Benfica
05/11/2025 Champions Ajax 0-3 Galatasaray
22/10/2025 Champions Chelsea 5-1 Ajax
30/09/2025 Champions Marseille 4-0 Ajax

