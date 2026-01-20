Villareal - Ajax, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Villareal - Ajax: resumen y estadísticas del partido de la jornada 7 de Champions - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 20 de enero de 2026.
El Villareal, situado en la 35a posición de la tabla se enfrenta en la jornada 7 de Champions en el Estadio de la Ceramica ante el Ajax este martes a las 21:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 3 en su estadio contra el FC Copenhague, sin poder sumar más puntos a los 1 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Ajax ocupa el 34o lugar, llega tras la victoria de 2 - 4 cosechada contra el Qarabag FK, añadiendo 3 puntos más a los 3 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Arsenal
| 18
| 6
|2
| Bayern Munich
| 15
| 6
|3
| Paris Saint-Germain
| 13
| 6
|4
| Manchester City
| 13
| 6
|5
| Atalanta
| 13
| 6
|6
| Inter
| 12
| 6
|7
| Real Madrid
| 12
| 6
|8
| Atlético
| 12
| 6
|9
| Liverpool
| 12
| 6
|10
| Borussia Dortmund
| 11
| 6
|11
| Tottenham Hotspur
| 11
| 6
|12
| Newcastle United
| 10
| 6
|13
| Chelsea
| 10
| 6
|14
| Sporting CP
| 10
| 6
|15
| Barcelona
| 10
| 6
|16
| Marseille
| 9
| 6
|17
| Juventus
| 9
| 6
|18
| Galatasaray
| 9
| 6
|19
| Monaco
| 9
| 6
|20
| Bayer Leverkusen
| 9
| 6
|21
| PSV Eindhoven
| 8
| 6
|22
| Qarabag FK
| 7
| 6
|23
| SSC Napoli
| 7
| 6
|24
| FC Copenhague
| 7
| 6
|25
| Benfica
| 6
| 6
|26
| Pafos FC
| 6
| 6
|27
| Union St.Gilloise
| 6
| 6
|28
| Athletic Bilbao
| 5
| 6
|29
| Olympiacos
| 5
| 6
|30
| Eintracht Frankfurt
| 4
| 6
|31
| Brujas
| 4
| 6
|32
| Bodoe/Glimt
| 3
| 6
|33
| Slavia Prague
| 3
| 6
|34
| Ajax
| 3
| 6
|35
| Villarreal
| 1
| 6
|36
| Kairat Almaty
| 1
| 6
-Onces iniciales probables.
VILLAREAL: Luiz Junior; Pau Navarro, Rafa Marin, Renato Veiga, Sergi Cardona; Tajon Buchanan, Santi Comesana, Daniel Parejo, Alberto Moleiro; Nicolas Pepe, Georges Mikautadze.
AJAX: Vitezslav Jaros; Anton Gaaei, Ko Itakura, Aaron Bouwman, Lucas Rosa; Davy Klaassen, Youri Regeer, Sean Steur; Raul Moro, Kasper Dolberg, Mika Godts.
-Últimos Resultados del Villareal.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|17/01/2026
| LaLiga
| Betis
| 2-0
| Villarreal
|10/01/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 3-1
| Alavés
|03/01/2026
| LaLiga
| Elche
| 1-3
| Villarreal
|21/12/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 0-2
| Barcelona
|10/12/2025
| Champions
| Villarreal
| 2-3
| FC Copenhague
-Últimos Resultados del Ajax.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|10/12/2025
| Champions
| Qarabag FK
| 2-4
| Ajax
|25/11/2025
| Champions
| Ajax
| 0-2
| Benfica
|05/11/2025
| Champions
| Ajax
| 0-3
| Galatasaray
|22/10/2025
| Champions
| Chelsea
| 5-1
| Ajax
|30/09/2025
| Champions
| Marseille
| 4-0
| Ajax