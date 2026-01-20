Villareal - Ajax, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Villareal - Ajax: resumen y estadísticas del partido de la jornada 7 de Champions - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 20 de enero de 2026.

El Villareal, situado en la 35a posición de la tabla se enfrenta en la jornada 7 de Champions en el Estadio de la Ceramica ante el Ajax este martes a las 21:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 3 en su estadio contra el FC Copenhague, sin poder sumar más puntos a los 1 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Ajax ocupa el 34o lugar, llega tras la victoria de 2 - 4 cosechada contra el Qarabag FK, añadiendo 3 puntos más a los 3 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Arsenal 18 6 2 Bayern Munich 15 6 3 Paris Saint-Germain 13 6 4 Manchester City 13 6 5 Atalanta 13 6 6 Inter 12 6 7 Real Madrid 12 6 8 Atlético 12 6 9 Liverpool 12 6 10 Borussia Dortmund 11 6 11 Tottenham Hotspur 11 6 12 Newcastle United 10 6 13 Chelsea 10 6 14 Sporting CP 10 6 15 Barcelona 10 6 16 Marseille 9 6 17 Juventus 9 6 18 Galatasaray 9 6 19 Monaco 9 6 20 Bayer Leverkusen 9 6 21 PSV Eindhoven 8 6 22 Qarabag FK 7 6 23 SSC Napoli 7 6 24 FC Copenhague 7 6 25 Benfica 6 6 26 Pafos FC 6 6 27 Union St.Gilloise 6 6 28 Athletic Bilbao 5 6 29 Olympiacos 5 6 30 Eintracht Frankfurt 4 6 31 Brujas 4 6 32 Bodoe/Glimt 3 6 33 Slavia Prague 3 6 34 Ajax 3 6 35 Villarreal 1 6 36 Kairat Almaty 1 6

-Onces iniciales probables.

VILLAREAL: Luiz Junior; Pau Navarro, Rafa Marin, Renato Veiga, Sergi Cardona; Tajon Buchanan, Santi Comesana, Daniel Parejo, Alberto Moleiro; Nicolas Pepe, Georges Mikautadze.

AJAX: Vitezslav Jaros; Anton Gaaei, Ko Itakura, Aaron Bouwman, Lucas Rosa; Davy Klaassen, Youri Regeer, Sean Steur; Raul Moro, Kasper Dolberg, Mika Godts.

-Últimos Resultados del Villareal.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 17/01/2026 LaLiga Betis 2-0 Villarreal 10/01/2026 LaLiga Villarreal 3-1 Alavés 03/01/2026 LaLiga Elche 1-3 Villarreal 21/12/2025 LaLiga Villarreal 0-2 Barcelona 10/12/2025 Champions Villarreal 2-3 FC Copenhague

-Últimos Resultados del Ajax.