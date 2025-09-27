Villareal - Athletic de Bilbao, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 27 de septiembre de 2025.
El Villareal, situado en la tercera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 7 de LaLiga EA Sports en el Estadio de la Ceramica ante el Athletic este sábado a las 21:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 1 - 2 contra el Sevilla, añadiendo 3 puntos más a los 13 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Athletic ocupa el octavo lugar, llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Girona, añadiendo 1 punto más a los 10 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Onces iniciales confirmados.
VILLAREAL: Luiz Junior; Santiago Mourino, Renato Veiga, Rafa Marin, Sergi Cardona; Ilias Akhomach, Thomas Partey, Pape Gueye, Manor Solomon; Nicolas Pepe, Georges Mikautadze.
ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Inigo Lekue, Daniel Vivian, Aymeric Laporte, Yuri Berchiche; Inigo Ruiz de Galarreta, Mikel Jauregizar, Inaki Williams, Oihan Sancet, Unai Gomez, Gorka Guruzeta.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|06/04/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 0-0
| Athletic Bilbao
|08/12/2024
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 2-0
| Villarreal
|14/04/2024
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-1
| Villarreal
|05/11/2023
| LaLiga
| Villarreal
| 2-3
| Athletic Bilbao
|13/05/2023
| LaLiga
| Villarreal
| 5-1
| Athletic Bilbao
-Últimos Resultados del Villareal.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|23/09/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 1-2
| Villarreal
|20/09/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 2-1
| Osasuna
|16/09/2025
| Champions
| Tottenham Hotspur
| 1-0
| Villarreal
|13/09/2025
| LaLiga
| Atlético
| 2-0
| Villarreal
|31/08/2025
| LaLiga
| Celta
| 1-1
| Villarreal
-Últimos Resultados del Athletic.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|23/09/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-1
| Girona
|20/09/2025
| LaLiga
| Valencia
| 2-0
| Athletic Bilbao
|16/09/2025
| Champions
| Athletic Bilbao
| 0-2
| Arsenal
|13/09/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 0-1
| Alavés
|31/08/2025
| LaLiga
| Betis
| 1-2
| Athletic Bilbao