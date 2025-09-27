Villareal - Athletic de Bilbao, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Villareal - Athletic: resumen y estadísticas del partido de la jornada 7 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales confirmados: Villareal - Athletic: resumen y estadísticas del partido de la jornada 7 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2025)
Europa Press Deportes
Actualizado: sábado, 27 septiembre 2025 20:16

Madrid, 27 de septiembre de 2025.

El Villareal, situado en la tercera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 7 de LaLiga EA Sports en el Estadio de la Ceramica ante el Athletic este sábado a las 21:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 1 - 2 contra el Sevilla, añadiendo 3 puntos más a los 13 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Athletic ocupa el octavo lugar, llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Girona, añadiendo 1 punto más a los 10 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.
VILLAREAL: Luiz Junior; Santiago Mourino, Renato Veiga, Rafa Marin, Sergi Cardona; Ilias Akhomach, Thomas Partey, Pape Gueye, Manor Solomon; Nicolas Pepe, Georges Mikautadze.
ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Inigo Lekue, Daniel Vivian, Aymeric Laporte, Yuri Berchiche; Inigo Ruiz de Galarreta, Mikel Jauregizar, Inaki Williams, Oihan Sancet, Unai Gomez, Gorka Guruzeta.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
06/04/2025 LaLiga Villarreal 0-0 Athletic Bilbao
08/12/2024 LaLiga Athletic Bilbao 2-0 Villarreal
14/04/2024 LaLiga Athletic Bilbao 1-1 Villarreal
05/11/2023 LaLiga Villarreal 2-3 Athletic Bilbao
13/05/2023 LaLiga Villarreal 5-1 Athletic Bilbao

-Últimos Resultados del Villareal.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
23/09/2025 LaLiga Sevilla 1-2 Villarreal
20/09/2025 LaLiga Villarreal 2-1 Osasuna
16/09/2025 Champions Tottenham Hotspur 1-0 Villarreal
13/09/2025 LaLiga Atlético 2-0 Villarreal
31/08/2025 LaLiga Celta 1-1 Villarreal

-Últimos Resultados del Athletic.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
23/09/2025 LaLiga Athletic Bilbao 1-1 Girona
20/09/2025 LaLiga Valencia 2-0 Athletic Bilbao
16/09/2025 Champions Athletic Bilbao 0-2 Arsenal
13/09/2025 LaLiga Athletic Bilbao 0-1 Alavés
31/08/2025 LaLiga Betis 1-2 Athletic Bilbao

Contador