Villareal - FC Koebenhavn, en directo hoy: sigue el partido de Champions League minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Villareal - FC Copenhague: resumen y estadísticas del partido de la jornada 6 de Champions

Madrid, 10 de diciembre de 2025.

El Villareal, situado en la 34a posición de la tabla se enfrenta en la jornada 6 de Champions en el Estadio de la Ceramica ante el FC Copenhague este miércoles a las 18:45, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 4 - 0 contra el Borussia Dortmund, sin poder sumar más puntos a los 1 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el FC Copenhague ocupa el 29o lugar, llega tras la victoria por 3 - 2 cosechada en su estadio contra el Kairat Almaty, añadiendo 3 puntos más a los 4 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

VILLAREAL: Luiz Junior; Pau Navarro, Rafa Marin, Renato Veiga, Alfonso Pedraza; Tajon Buchanan, Santi Comesana, Pape Gueye, Alberto Moleiro; Nicolas Pepe, Georges Mikautadze.

FC KOEBENHAVN: Dominik Kotarski; Yoram Zague, Gabriel Pereira, Junnosuke Suzuki, Marcos Lopez; William Clem, Mads Emil Madsen, Mohamed Elyounoussi, Robert, Jordan Larsson, Viktor Dadason.

-Últimos Resultados del Villareal.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 06/12/2025 LaLiga Villarreal 2-0 Getafe 30/11/2025 LaLiga Real Sociedad 2-3 Villarreal 25/11/2025 Champions Borussia Dortmund 4-0 Villarreal 22/11/2025 LaLiga Villarreal 2-1 Mallorca 08/11/2025 LaLiga Espanyol 0-2 Villarreal

-Últimos Resultados del FC Copenhague.