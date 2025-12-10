Villareal - FC Koebenhavn, en directo hoy: sigue el partido de Champions League minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Villareal - FC Copenhague: resumen y estadísticas del partido de la jornada 6 de Champions - ENETPULSE / EPDATA (2025)
Madrid, 10 de diciembre de 2025.
El Villareal, situado en la 34a posición de la tabla se enfrenta en la jornada 6 de Champions en el Estadio de la Ceramica ante el FC Copenhague este miércoles a las 18:45, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 4 - 0 contra el Borussia Dortmund, sin poder sumar más puntos a los 1 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el FC Copenhague ocupa el 29o lugar, llega tras la victoria por 3 - 2 cosechada en su estadio contra el Kairat Almaty, añadiendo 3 puntos más a los 4 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Onces iniciales confirmados.
VILLAREAL: Luiz Junior; Pau Navarro, Rafa Marin, Renato Veiga, Alfonso Pedraza; Tajon Buchanan, Santi Comesana, Pape Gueye, Alberto Moleiro; Nicolas Pepe, Georges Mikautadze.
FC KOEBENHAVN: Dominik Kotarski; Yoram Zague, Gabriel Pereira, Junnosuke Suzuki, Marcos Lopez; William Clem, Mads Emil Madsen, Mohamed Elyounoussi, Robert, Jordan Larsson, Viktor Dadason.
-Últimos Resultados del Villareal.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|06/12/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 2-0
| Getafe
|30/11/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 2-3
| Villarreal
|25/11/2025
| Champions
| Borussia Dortmund
| 4-0
| Villarreal
|22/11/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 2-1
| Mallorca
|08/11/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 0-2
| Villarreal
-Últimos Resultados del FC Copenhague.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|26/11/2025
| Champions
| FC Copenhague
| 3-2
| Kairat Almaty
|04/11/2025
| Champions
| Tottenham Hotspur
| 4-0
| FC Copenhague
|21/10/2025
| Champions
| FC Copenhague
| 2-4
| Borussia Dortmund
|01/10/2025
| Champions
| Qarabag FK
| 2-0
| FC Copenhague
|18/09/2025
| Champions
| FC Copenhague
| 2-2
| Bayer Leverkusen