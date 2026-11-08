Villareal - Getafe, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Villareal - Getafe: resumen y estadísticas del partido de la jornada 12 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales probables: Villareal - Getafe: resumen y estadísticas del partido de la jornada 12 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: domingo, 8 noviembre 2026 13:31
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Madrid, 8 de noviembre de 2026.

El Villareal, situado en la undécima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 12 de LaLiga EA Sports en el Estadio de la Ceramica ante Getafe este domingo a las 18:30 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 0 - 1 como local contra Espanyol, sin poder sumar más puntos a los 12 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Getafe ocupa el decimoquinto lugar, llega tras la victoria por 3 - 1 cosechada como local contra Sevilla, añadiendo 3 puntos más a los 12 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 30 11
2 Champions Real Madrid 30 12
3 Champions Atlético 28 11
4 Champions Betis 23 11
5 Europa League Real Sociedad 19 11
6 Conference League Sevilla 18 12
11 Permanencia Villarreal 12 11
15 Permanencia Getafe 12 11
18 Descenso Levante 10 11
19 Descenso Valencia 9 12
20 Descenso Malaga 5 12

Onces iniciales probables

VILLAREAL: Peter Gulacsi; Santiago Mourino, Pau Navarro, Renato Veiga, Sergi Cardona; Santi Comesana, Pape Gueye, Nicolas Pepe, Alberto Moleiro, Tajon Buchanan, Georges Mikautadze.
GETAFE: David Soria; Daniel Carvajal, Djene, Johan Mojica, Sebastian Boselli; Andres Garcia, Orel Mangala, Ramon Terrats, Mario Martin; Martin Satriano, Enes Unal.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
14/02/2026 LaLiga Getafe 2-1 Villarreal
06/12/2025 LaLiga Villarreal 2-0 Getafe
30/03/2025 LaLiga Getafe 1-2 Villarreal
20/10/2024 LaLiga Villarreal 1-1 Getafe
16/02/2024 LaLiga Villarreal 1-1 Getafe

Últimos Resultados de Villareal

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
03/11/2026 Champions Villarreal 0-6 Paris Saint-Germain
30/10/2026 LaLiga Villarreal 0-1 Espanyol
24/10/2026 LaLiga Valencia 1-2 Villarreal
20/10/2026 Champions Liverpool 4-3 Villarreal
17/10/2026 LaLiga Villarreal 0-0 Elche

Últimos Resultados de Getafe

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
01/11/2026 LaLiga Getafe 3-1 Sevilla
25/10/2026 LaLiga Athletic Bilbao 4-0 Getafe
19/10/2026 LaLiga Getafe 1-1 Rayo
10/10/2026 LaLiga Barcelona 3-0 Getafe
20/09/2026 LaLiga Getafe 1-0 Malaga
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