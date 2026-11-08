Villareal - Getafe, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Villareal - Getafe: resumen y estadísticas del partido de la jornada 12 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 8 de noviembre de 2026.
El Villareal, situado en la undécima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 12 de LaLiga EA Sports en el Estadio de la Ceramica ante Getafe este domingo a las 18:30 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 0 - 1 como local contra Espanyol, sin poder sumar más puntos a los 12 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Getafe ocupa el decimoquinto lugar, llega tras la victoria por 3 - 1 cosechada como local contra Sevilla, añadiendo 3 puntos más a los 12 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
Clasificación Actual
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 30
| 11
|2
| Champions
| Real Madrid
| 30
| 12
|3
| Champions
| Atlético
| 28
| 11
|4
| Champions
| Betis
| 23
| 11
|5
| Europa League
| Real Sociedad
| 19
| 11
|6
| Conference League
| Sevilla
| 18
| 12
|11
| Permanencia
| Villarreal
| 12
| 11
|15
| Permanencia
| Getafe
| 12
| 11
|18
| Descenso
| Levante
| 10
| 11
|19
| Descenso
| Valencia
| 9
| 12
|20
| Descenso
| Malaga
| 5
| 12
Onces iniciales probables
VILLAREAL: Peter Gulacsi; Santiago Mourino, Pau Navarro, Renato Veiga, Sergi Cardona; Santi Comesana, Pape Gueye, Nicolas Pepe, Alberto Moleiro, Tajon Buchanan, Georges Mikautadze.
GETAFE: David Soria; Daniel Carvajal, Djene, Johan Mojica, Sebastian Boselli; Andres Garcia, Orel Mangala, Ramon Terrats, Mario Martin; Martin Satriano, Enes Unal.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|14/02/2026
| LaLiga
| Getafe
| 2-1
| Villarreal
|06/12/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 2-0
| Getafe
|30/03/2025
| LaLiga
| Getafe
| 1-2
| Villarreal
|20/10/2024
| LaLiga
| Villarreal
| 1-1
| Getafe
|16/02/2024
| LaLiga
| Villarreal
| 1-1
| Getafe
Últimos Resultados de Villareal
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|03/11/2026
| Champions
| Villarreal
| 0-6
| Paris Saint-Germain
|30/10/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 0-1
| Espanyol
|24/10/2026
| LaLiga
| Valencia
| 1-2
| Villarreal
|20/10/2026
| Champions
| Liverpool
| 4-3
| Villarreal
|17/10/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 0-0
| Elche
Últimos Resultados de Getafe
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|01/11/2026
| LaLiga
| Getafe
| 3-1
| Sevilla
|25/10/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 4-0
| Getafe
|19/10/2026
| LaLiga
| Getafe
| 1-1
| Rayo
|10/10/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 3-0
| Getafe
|20/09/2026
| LaLiga
| Getafe
| 1-0
| Malaga