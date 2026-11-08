Villareal - Getafe, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Villareal - Getafe: resumen y estadísticas del partido de la jornada 12 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales confirmados: Villareal - Getafe: resumen y estadísticas del partido de la jornada 12 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: domingo, 8 noviembre 2026 17:31
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Madrid, 8 de noviembre de 2026.

El Villareal, situado en la undécima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 12 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadio de la Ceramica ante Getafe este domingo a las 18:30 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 0 - 1 como local contra Espanyol, sin poder sumar más puntos a los 12 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Getafe ocupa el decimoquinto lugar, llega tras la victoria por 3 - 1 cosechada como local contra Sevilla, añadiendo 3 puntos más a los 12 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Onces iniciales confirmados


VILLAREAL: Peter Gulacsi; Santiago Mourino, Logan Costa, Renato Veiga, Carlos Romero; Tajon Buchanan, Carlos Macia, Pape Gueye, Alberto Moleiro; Georges Mikautadze, Tani Oluwaseyi.

GETAFE: David Soria; Daniel Carvajal, Sebastian Boselli, Djene, Johan Mojica, Nemanja Gudelj; Orel Mangala, Mario Martin, Andres Garcia; Martin Satriano, Enes Unal.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
14/02/2026 LaLiga Getafe 2-1 Villarreal
06/12/2025 LaLiga Villarreal 2-0 Getafe
30/03/2025 LaLiga Getafe 1-2 Villarreal
20/10/2024 LaLiga Villarreal 1-1 Getafe
16/02/2024 LaLiga Villarreal 1-1 Getafe

Últimos Resultados de Villareal

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
03/11/2026 Champions Villarreal 0-6 Paris Saint-Germain
30/10/2026 LaLiga Villarreal 0-1 Espanyol
24/10/2026 LaLiga Valencia 1-2 Villarreal
20/10/2026 Champions Liverpool 4-3 Villarreal
17/10/2026 LaLiga Villarreal 0-0 Elche

Últimos Resultados de Getafe

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
01/11/2026 LaLiga Getafe 3-1 Sevilla
25/10/2026 LaLiga Athletic Bilbao 4-0 Getafe
19/10/2026 LaLiga Getafe 1-1 Rayo
10/10/2026 LaLiga Barcelona 3-0 Getafe
20/09/2026 LaLiga Getafe 1-0 Malaga
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