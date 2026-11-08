Villareal - Getafe, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Villareal - Getafe: resumen y estadísticas del partido de la jornada 12 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 8 de noviembre de 2026.
El Villareal, situado en la undécima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 12 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadio de la Ceramica ante Getafe este domingo a las 18:30 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 0 - 1 como local contra Espanyol, sin poder sumar más puntos a los 12 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Getafe ocupa el decimoquinto lugar, llega tras la victoria por 3 - 1 cosechada como local contra Sevilla, añadiendo 3 puntos más a los 12 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
Onces iniciales confirmados
VILLAREAL: Peter Gulacsi; Santiago Mourino, Logan Costa, Renato Veiga, Carlos Romero; Tajon Buchanan, Carlos Macia, Pape Gueye, Alberto Moleiro; Georges Mikautadze, Tani Oluwaseyi.
GETAFE: David Soria; Daniel Carvajal, Sebastian Boselli, Djene, Johan Mojica, Nemanja Gudelj; Orel Mangala, Mario Martin, Andres Garcia; Martin Satriano, Enes Unal.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|14/02/2026
| LaLiga
| Getafe
| 2-1
| Villarreal
|06/12/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 2-0
| Getafe
|30/03/2025
| LaLiga
| Getafe
| 1-2
| Villarreal
|20/10/2024
| LaLiga
| Villarreal
| 1-1
| Getafe
|16/02/2024
| LaLiga
| Villarreal
| 1-1
| Getafe
Últimos Resultados de Villareal
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|03/11/2026
| Champions
| Villarreal
| 0-6
| Paris Saint-Germain
|30/10/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 0-1
| Espanyol
|24/10/2026
| LaLiga
| Valencia
| 1-2
| Villarreal
|20/10/2026
| Champions
| Liverpool
| 4-3
| Villarreal
|17/10/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 0-0
| Elche
Últimos Resultados de Getafe
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|01/11/2026
| LaLiga
| Getafe
| 3-1
| Sevilla
|25/10/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 4-0
| Getafe
|19/10/2026
| LaLiga
| Getafe
| 1-1
| Rayo
|10/10/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 3-0
| Getafe
|20/09/2026
| LaLiga
| Getafe
| 1-0
| Malaga