Villareal - Juventus, en directo hoy: sigue el partido de Champions League minuto a minuto

Madrid, 1 de octubre de 2025.
El Villareal, situado en la 29a posición de la tabla se enfrenta en la jornada 2 de Champions en el Estadio de la Ceramica ante el Juventus este miércoles a las 21:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 1 - 0 contra el Tottenham Hotspur, sin poder sumar más puntos a los 0 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Juventus ocupa el 22o lugar, llega tras el empate a 4 cosechado en su estadio contra el Borussia Dortmund, añadiendo 1 punto más a los 1 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Onces iniciales confirmados.
VILLAREAL: Arnau Tenas; Santiago Mourino, Rafa Marin, Renato Veiga, Alfonso Pedraza; Nicolas Pepe, Santi Comesana, Pape Gueye, Daniel Parejo, Tajon Buchanan, Georges Mikautadze.
JUVENTUS: Mattia Perin; Pierre Kalulu, Federico Gatti, Lloyd Kelly; Andrea Cambiaso, Manuel Locatelli, Weston McKennie, Juan Cabal, Teun Koopmeiners, Kenan Yildiz, Jonathan David.
-Últimos Resultados del Villareal.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|27/09/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 1-0
| Athletic Bilbao
|23/09/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 1-2
| Villarreal
|20/09/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 2-1
| Osasuna
|16/09/2025
| Champions
| Tottenham Hotspur
| 1-0
| Villarreal
|13/09/2025
| LaLiga
| Atlético
| 2-0
| Villarreal
-Últimos Resultados del Juventus.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|16/09/2025
| Champions
| Juventus
| 4-4
| Borussia Dortmund
|19/02/2025
| Champions
| PSV Eindhoven
| 3-1
| Juventus
|11/02/2025
| Champions
| Juventus
| 2-1
| PSV Eindhoven
|29/01/2025
| Champions
| Juventus
| 0-2
| Benfica
|21/01/2025
| Champions
| Club Brugge
| 0-0
| Juventus