Villareal - Juventus, en directo hoy: sigue el partido de Champions League minuto a minuto

Madrid, 1 de octubre de 2025.

El Villareal, situado en la 29a posición de la tabla se enfrenta en la jornada 2 de Champions en el Estadio de la Ceramica ante el Juventus este miércoles a las 21:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 1 - 0 contra el Tottenham Hotspur, sin poder sumar más puntos a los 0 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Juventus ocupa el 22o lugar, llega tras el empate a 4 cosechado en su estadio contra el Borussia Dortmund, añadiendo 1 punto más a los 1 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

VILLAREAL: Arnau Tenas; Santiago Mourino, Rafa Marin, Renato Veiga, Alfonso Pedraza; Nicolas Pepe, Santi Comesana, Pape Gueye, Daniel Parejo, Tajon Buchanan, Georges Mikautadze.

JUVENTUS: Mattia Perin; Pierre Kalulu, Federico Gatti, Lloyd Kelly; Andrea Cambiaso, Manuel Locatelli, Weston McKennie, Juan Cabal, Teun Koopmeiners, Kenan Yildiz, Jonathan David.

-Últimos Resultados del Villareal.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 27/09/2025 LaLiga Villarreal 1-0 Athletic Bilbao 23/09/2025 LaLiga Sevilla 1-2 Villarreal 20/09/2025 LaLiga Villarreal 2-1 Osasuna 16/09/2025 Champions Tottenham Hotspur 1-0 Villarreal 13/09/2025 LaLiga Atlético 2-0 Villarreal

-Últimos Resultados del Juventus.