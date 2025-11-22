Villareal - Mallorca, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Madrid, 22 de noviembre de 2025.

El Villareal, situado en la tercera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 13 de LaLiga EA Sports en el Estadio de la Ceramica ante el Mallorca este sábado a las 21:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 0 - 2 contra el Espanyol, añadiendo 3 puntos más a los 26 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Mallorca ocupa el decimosexto lugar, llega tras la victoria por 1 - 0 cosechada en su estadio contra el Getafe, añadiendo 3 puntos más a los 12 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Real Madrid 31 12 2 Champions Barcelona 28 12 3 Champions Villarreal 26 12 4 Champions Atlético 25 12 5 Europa League Betis 20 12 6 Conference League Espanyol 18 12 16 Permanencia Mallorca 12 12 18 Descenso Girona 10 12 19 Descenso Levante 9 13 20 Descenso Real Oviedo 8 12

-Onces iniciales probables.

VILLAREAL: Luiz Junior; Santiago Mourino, Juan Foyth, Renato Veiga, Alfonso Pedraza; Nicolas Pepe, Daniel Parejo, Santi Comesana, Alberto Moleiro; Gerard Moreno, Georges Mikautadze.

MALLORCA: Lucas Bergstroem; Pablo Maffeo, Martin Valjent, Antonio Raillo, Johan Mojica; Omar Mascarell, Samu, Mateo Joseph, Sergi Darder, Jan Virgili, Vedat Muriqi.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 20/01/2025 LaLiga Villarreal 4-0 Mallorca 14/09/2024 LaLiga Mallorca 1-2 Villarreal 20/01/2024 LaLiga Villarreal 1-1 Mallorca 18/08/2023 LaLiga Mallorca 0-1 Villarreal 18/02/2023 LaLiga Mallorca 4-2 Villarreal

-Últimos Resultados del Villareal.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 08/11/2025 LaLiga Espanyol 0-2 Villarreal 05/11/2025 Champions Pafos FC 1-0 Villarreal 01/11/2025 LaLiga Villarreal 4-0 Rayo 25/10/2025 LaLiga Valencia 0-2 Villarreal 21/10/2025 Champions Villarreal 0-2 Manchester City

-Últimos Resultados del Mallorca.