Villareal - Mallorca, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Madrid, 22 de noviembre de 2025.
El Villareal, situado en la tercera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 13 de LaLiga EA Sports en el Estadio de la Ceramica ante el Mallorca este sábado a las 21:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 0 - 2 contra el Espanyol, añadiendo 3 puntos más a los 26 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Mallorca ocupa el decimosexto lugar, llega tras la victoria por 1 - 0 cosechada en su estadio contra el Getafe, añadiendo 3 puntos más a los 12 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Real Madrid
| 31
| 12
|2
| Champions
| Barcelona
| 28
| 12
|3
| Champions
| Villarreal
| 26
| 12
|4
| Champions
| Atlético
| 25
| 12
|5
| Europa League
| Betis
| 20
| 12
|6
| Conference League
| Espanyol
| 18
| 12
|16
| Permanencia
| Mallorca
| 12
| 12
|18
| Descenso
| Girona
| 10
| 12
|19
| Descenso
| Levante
| 9
| 13
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 8
| 12
-Onces iniciales probables.
VILLAREAL: Luiz Junior; Santiago Mourino, Juan Foyth, Renato Veiga, Alfonso Pedraza; Nicolas Pepe, Daniel Parejo, Santi Comesana, Alberto Moleiro; Gerard Moreno, Georges Mikautadze.
MALLORCA: Lucas Bergstroem; Pablo Maffeo, Martin Valjent, Antonio Raillo, Johan Mojica; Omar Mascarell, Samu, Mateo Joseph, Sergi Darder, Jan Virgili, Vedat Muriqi.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|20/01/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 4-0
| Mallorca
|14/09/2024
| LaLiga
| Mallorca
| 1-2
| Villarreal
|20/01/2024
| LaLiga
| Villarreal
| 1-1
| Mallorca
|18/08/2023
| LaLiga
| Mallorca
| 0-1
| Villarreal
|18/02/2023
| LaLiga
| Mallorca
| 4-2
| Villarreal
-Últimos Resultados del Villareal.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|08/11/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 0-2
| Villarreal
|05/11/2025
| Champions
| Pafos FC
| 1-0
| Villarreal
|01/11/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 4-0
| Rayo
|25/10/2025
| LaLiga
| Valencia
| 0-2
| Villarreal
|21/10/2025
| Champions
| Villarreal
| 0-2
| Manchester City
-Últimos Resultados del Mallorca.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|09/11/2025
| LaLiga
| Mallorca
| 1-0
| Getafe
|02/11/2025
| LaLiga
| Betis
| 3-0
| Mallorca
|26/10/2025
| LaLiga
| Mallorca
| 1-1
| Levante
|18/10/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 1-3
| Mallorca
|04/10/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 2-1
| Mallorca