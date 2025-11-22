Villareal - Mallorca, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 22 de noviembre de 2025.

El Villareal, situado en la tercera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 13 de LaLiga EA Sports en el Estadio de la Ceramica ante el Mallorca este sábado a las 21:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 0 - 2 contra el Espanyol, añadiendo 3 puntos más a los 26 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Mallorca ocupa el decimosexto lugar, llega tras la victoria por 1 - 0 cosechada en su estadio contra el Getafe, añadiendo 3 puntos más a los 12 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

VILLAREAL: Luiz Junior; Pau Navarro, Rafa Marin, Renato Veiga, Alfonso Pedraza; Nicolas Pepe, Santi Comesana, Thomas Partey, Alberto Moleiro; Gerard Moreno, Ayoze Perez.

MALLORCA: Lucas Bergstroem; Pablo Maffeo, Martin Valjent, Antonio Raillo, Johan Mojica; Omar Mascarell, Samu, Antonio Sanchez, Pablo Torre, Jan Virgili, Mateo Joseph.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 20/01/2025 LaLiga Villarreal 4-0 Mallorca 14/09/2024 LaLiga Mallorca 1-2 Villarreal 20/01/2024 LaLiga Villarreal 1-1 Mallorca 18/08/2023 LaLiga Mallorca 0-1 Villarreal 18/02/2023 LaLiga Mallorca 4-2 Villarreal

-Últimos Resultados del Villareal.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 08/11/2025 LaLiga Espanyol 0-2 Villarreal 05/11/2025 Champions Pafos FC 1-0 Villarreal 01/11/2025 LaLiga Villarreal 4-0 Rayo 25/10/2025 LaLiga Valencia 0-2 Villarreal 21/10/2025 Champions Villarreal 0-2 Manchester City

-Últimos Resultados del Mallorca.