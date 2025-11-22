Villareal - Mallorca, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Villareal - Mallorca: resumen y estadísticas del partido de la jornada 13 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales confirmados: Villareal - Mallorca: resumen y estadísticas del partido de la jornada 13 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2025)
Europa Press Deportes
Actualizado: sábado, 22 noviembre 2025 20:15

Madrid, 22 de noviembre de 2025.

El Villareal, situado en la tercera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 13 de LaLiga EA Sports en el Estadio de la Ceramica ante el Mallorca este sábado a las 21:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 0 - 2 contra el Espanyol, añadiendo 3 puntos más a los 26 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Mallorca ocupa el decimosexto lugar, llega tras la victoria por 1 - 0 cosechada en su estadio contra el Getafe, añadiendo 3 puntos más a los 12 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.
VILLAREAL: Luiz Junior; Pau Navarro, Rafa Marin, Renato Veiga, Alfonso Pedraza; Nicolas Pepe, Santi Comesana, Thomas Partey, Alberto Moleiro; Gerard Moreno, Ayoze Perez.
MALLORCA: Lucas Bergstroem; Pablo Maffeo, Martin Valjent, Antonio Raillo, Johan Mojica; Omar Mascarell, Samu, Antonio Sanchez, Pablo Torre, Jan Virgili, Mateo Joseph.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
20/01/2025 LaLiga Villarreal 4-0 Mallorca
14/09/2024 LaLiga Mallorca 1-2 Villarreal
20/01/2024 LaLiga Villarreal 1-1 Mallorca
18/08/2023 LaLiga Mallorca 0-1 Villarreal
18/02/2023 LaLiga Mallorca 4-2 Villarreal

-Últimos Resultados del Villareal.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
08/11/2025 LaLiga Espanyol 0-2 Villarreal
05/11/2025 Champions Pafos FC 1-0 Villarreal
01/11/2025 LaLiga Villarreal 4-0 Rayo
25/10/2025 LaLiga Valencia 0-2 Villarreal
21/10/2025 Champions Villarreal 0-2 Manchester City

-Últimos Resultados del Mallorca.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
09/11/2025 LaLiga Mallorca 1-0 Getafe
02/11/2025 LaLiga Betis 3-0 Mallorca
26/10/2025 LaLiga Mallorca 1-1 Levante
18/10/2025 LaLiga Sevilla 1-3 Mallorca
04/10/2025 LaLiga Athletic Bilbao 2-1 Mallorca

Contador

Contenido patrocinado