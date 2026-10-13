Villareal 1 - 1 Napoles, en directo hoy: sigue el partido de Champions League minuto a minuto

Europa Press Deportes
Actualizado: martes, 13 octubre 2026 21:24
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Madrid, 13 de octubre de 2026.

El Villareal se enfrenta en Fase de Grupos (II) al Napoles este martes a las 21:00, partido perteneciente a la Champions en el Estadio de la Ceramica

Onces iniciales confirmados


VILLAREAL: Luiz Junior; Santiago Mourino, Pau Navarro, Renato Veiga, Carlos Romero; Santi Comesana, Nathan Saliba, Pape Gueye, Alberto Moleiro; Gerard Moreno, Georges Mikautadze.

NAPOLES: Vanja Milinkovic-Savic; Amir Rrahmani, Rafa Marin, Benoit Badiashile; Matteo Politano, Scott McTominay, Giovanni Di Lorenzo, Kevin De Bruyne, Billy Gilmour, Giovane Nascimento, Rasmus Hoejlund.

Últimos Resultados de Villareal

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
10/10/2026 LaLiga Real Madrid 1-0 Villarreal
20/09/2026 LaLiga Villarreal 3-1 Levante
17/09/2026 LaLiga Malaga 1-3 Villarreal
14/09/2026 LaLiga Villarreal 1-2 Betis
08/09/2026 Champions Borussia Dortmund 3-2 Villarreal

Últimos Resultados de Napoles

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
09/09/2026 Champions SSC Napoli 0-1 Arsenal
28/01/2026 Champions SSC Napoli 2-3 Chelsea
20/01/2026 Champions FC Copenhague 1-1 SSC Napoli
10/12/2025 Champions Benfica 2-0 SSC Napoli
25/11/2025 Champions SSC Napoli 2-0 Qarabag FK

24' Con ese gol, Villarreal iguala el marcador. ¡El partido vuelve a empezar!

24' Con ese gol, Villarreal iguala el marcador. ¡El partido vuelve a empezar!

23' Una mala ejecución de Matteo Politano propicia el gol del equipo rival.

23' Una mala ejecución de Matteo Politano propicia el gol del equipo rival.

23' ¡G O O O O O O L! - ¡Georges Mikautadze ve puerta con la pierna izquierda!

23' ¡G O O O O O O L! - ¡Georges Mikautadze ve puerta con la pierna izquierda!

23' Fuera de juego señalado a Giovane Nascimento (SSC Nápoles).

23' Fuera de juego señalado a Giovane Nascimento (SSC Nápoles).

23' ¡AL LARGUERO! ¡Un cabezazo de Rasmus Hoejlund se estrella contra el travesaño!

23' ¡AL LARGUERO! ¡Un cabezazo de Rasmus Hoejlund se estrella contra el travesaño!

23' Centro de Matteo Politano SSC Nápoles que llega con éxito a un compañero en el área.

23' Centro de Matteo Politano SSC Nápoles que llega con éxito a un compañero en el área.

22' SSC Nápoles intenta crear peligro.

22' SSC Nápoles intenta crear peligro.

22' Pau Navarro Villarreal intercepta un centro dirigido al área.

22' Pau Navarro Villarreal intercepta un centro dirigido al área.

22' SSC Nápoles intenta crear peligro.

22' SSC Nápoles intenta crear peligro.

22' Renato Veiga alivia la presión con un despeje.

22' Renato Veiga alivia la presión con un despeje.

21' SSC Nápoles saca de banda en la mitad del campo rival.

21' SSC Nápoles saca de banda en la mitad del campo rival.

21' Pau Navarro alivia la presión con un despeje.

21' Pau Navarro alivia la presión con un despeje.

21' SSC Nápoles saca de banda en la mitad del campo rival.

21' SSC Nápoles saca de banda en la mitad del campo rival.

21' Pape Gueye alivia la presión con un despeje.

21' Pape Gueye alivia la presión con un despeje.

20' SSC Nápoles saca de banda en la mitad del campo rival.

20' SSC Nápoles saca de banda en la mitad del campo rival.

20' SSC Nápoles saca de banda en la mitad del campo rival.

20' SSC Nápoles saca de banda en la mitad del campo rival.

20' Carlos Romero alivia la presión con un despeje.

20' Carlos Romero alivia la presión con un despeje.

19' Saque de portería para SSC Nápoles.

19' Saque de portería para SSC Nápoles.

19' Renato Veiga remata desde fuera del área, pero su disparo no va a puerta.

19' Renato Veiga remata desde fuera del área, pero su disparo no va a puerta.

19' Villarreal intenta crear peligro.

19' Villarreal intenta crear peligro.

18' Villarreal saca de banda en la mitad del campo rival.

18' Villarreal saca de banda en la mitad del campo rival.

18' Benoit Badiashile alivia la presión con un despeje.

18' Benoit Badiashile alivia la presión con un despeje.

18' Saque de portería para Villarreal.

18' Saque de portería para Villarreal.

18' Scott McTominay (SSC Nápoles) hace un disparo que va desviado.

18' Scott McTominay (SSC Nápoles) hace un disparo que va desviado.

18' Ataque potencialmente peligroso de SSC Nápoles.

18' Ataque potencialmente peligroso de SSC Nápoles.

17' Fuera de juego señalado a Gerard Moreno (Villarreal).

17' Fuera de juego señalado a Gerard Moreno (Villarreal).

17' Centro de Santiago Mourino Villarreal que llega con éxito a un compañero en el área.

17' Centro de Santiago Mourino Villarreal que llega con éxito a un compañero en el área.

17' Scott McTominay SSC Nápoles intercepta un centro dirigido al área.

17' Scott McTominay SSC Nápoles intercepta un centro dirigido al área.

17' Villarreal intenta crear peligro.

17' Villarreal intenta crear peligro.

16' Saque de portería para SSC Nápoles.

16' Saque de portería para SSC Nápoles.

16' Ocasión para Gerard Moreno (Villarreal), pero su remate de cabeza sale desviado.

16' Ocasión para Gerard Moreno (Villarreal), pero su remate de cabeza sale desviado.

16' Alberto Moleiro (Villarreal) saca el córner desde la derecha.

16' Alberto Moleiro (Villarreal) saca el córner desde la derecha.

16' Scott McTominay SSC Nápoles intercepta un centro dirigido al área.

16' Scott McTominay SSC Nápoles intercepta un centro dirigido al área.

15' Amir Rrahmani SSC Nápoles intercepta un centro dirigido al área.

15' Amir Rrahmani SSC Nápoles intercepta un centro dirigido al área.

15' Alberto Moleiro saca un córner desde la derecha, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

15' Alberto Moleiro saca un córner desde la derecha, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

15' Amir Rrahmani rechaza con éxito el disparo.

15' Amir Rrahmani rechaza con éxito el disparo.

15' Un remate de Carlos Romero es rechazado.

15' Un remate de Carlos Romero es rechazado.

15' Villarreal intenta crear peligro.

15' Villarreal intenta crear peligro.

15' Posesión de balón: Villarreal: 57 %, SSC Nápoles: 43 %.

15' Posesión de balón: Villarreal: 57 %, SSC Nápoles: 43 %.

14' SSC Nápoles saca de banda en la mitad del campo rival.

14' SSC Nápoles saca de banda en la mitad del campo rival.

14' Luiz Junior alivia la presión con un despeje.

14' Luiz Junior alivia la presión con un despeje.

14' Vanja Milinkovic-Savic SSC Nápoles intercepta un centro dirigido al área.

14' Vanja Milinkovic-Savic SSC Nápoles intercepta un centro dirigido al área.

14' Villarreal intenta crear peligro.

14' Villarreal intenta crear peligro.

14' Villarreal saca de banda en la mitad del campo rival.

14' Villarreal saca de banda en la mitad del campo rival.

14' Amir Rrahmani alivia la presión con un despeje.

14' Amir Rrahmani alivia la presión con un despeje.

13' Rafa Marin (SSC Nápoles) va demasiado lejos y derriba a Alberto Moleiro.

13' Rafa Marin (SSC Nápoles) va demasiado lejos y derriba a Alberto Moleiro.

13' Saque de portería para SSC Nápoles.

13' Saque de portería para SSC Nápoles.

12' Pape Gueye remata desde fuera del área, pero su disparo no va a puerta.

12' Pape Gueye remata desde fuera del área, pero su disparo no va a puerta.

12' Amir Rrahmani SSC Nápoles intercepta un centro dirigido al área.

12' Amir Rrahmani SSC Nápoles intercepta un centro dirigido al área.

12' Alberto Moleiro saca un córner desde la derecha, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

12' Alberto Moleiro saca un córner desde la derecha, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

12' Benoit Badiashile rechaza con éxito el disparo.

12' Benoit Badiashile rechaza con éxito el disparo.

12' Un remate de Georges Mikautadze es rechazado.

12' Un remate de Georges Mikautadze es rechazado.

12' Centro de Santi Comesana Villarreal que llega con éxito a un compañero en el área.

12' Centro de Santi Comesana Villarreal que llega con éxito a un compañero en el área.

12' Ataque potencialmente peligroso de Villarreal.

12' Ataque potencialmente peligroso de Villarreal.

12' Alberto Moleiro hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

12' Alberto Moleiro hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

12' Billy Gilmour hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

12' Billy Gilmour hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

11' Villarreal intenta crear peligro.

11' Villarreal intenta crear peligro.

11' Villarreal tiene el control del balón.

11' Villarreal tiene el control del balón.

11' Villarreal saca de banda en la mitad del campo rival.

11' Villarreal saca de banda en la mitad del campo rival.

11' Rafa Marin hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

11' Rafa Marin hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

11' Renato Veiga Villarreal intercepta un centro dirigido al área.

11' Renato Veiga Villarreal intercepta un centro dirigido al área.

11' SSC Nápoles intenta crear peligro.

11' SSC Nápoles intenta crear peligro.

11' Kevin De Bruyne alivia la presión con un despeje.

11' Kevin De Bruyne alivia la presión con un despeje.

10' Matteo Politano alivia la presión con un despeje.

10' Matteo Politano alivia la presión con un despeje.

10' Posesión de balón: Villarreal: 46 %, SSC Nápoles: 54 %.

10' Posesión de balón: Villarreal: 46 %, SSC Nápoles: 54 %.

10' Villarreal saca de banda en la mitad del campo rival.

10' Villarreal saca de banda en la mitad del campo rival.

10' Rafa Marin alivia la presión con un despeje.

10' Rafa Marin alivia la presión con un despeje.

10' Villarreal intenta crear peligro.

10' Villarreal intenta crear peligro.

9' Amir Rrahmani alivia la presión con un despeje.

9' Amir Rrahmani alivia la presión con un despeje.

9' SSC Nápoles ha logrado marcar el siempre importante gol inicial. ¿Aprovechará la ventaja?

9' SSC Nápoles ha logrado marcar el siempre importante gol inicial. ¿Aprovechará la ventaja?

8' ¡Parada crucial del Luiz Junior!

8' ¡Parada crucial del Luiz Junior!

8' Remate de cabeza de Amir Rrahmani a puerta, que detiene con comodidad Luiz Junior.

8' Remate de cabeza de Amir Rrahmani a puerta, que detiene con comodidad Luiz Junior.

8' Centro de Billy Gilmour SSC Nápoles que llega con éxito a un compañero en el área.

8' Centro de Billy Gilmour SSC Nápoles que llega con éxito a un compañero en el área.

8' SSC Nápoles intenta crear peligro.

8' SSC Nápoles intenta crear peligro.

8' Kevin De Bruyne (SSC Nápoles) ejecuta en corto un córner desde la izquierda.

8' Kevin De Bruyne (SSC Nápoles) ejecuta en corto un córner desde la izquierda.

8' G O O O O O O L - marca el SSC Nápoles.

8' G O O O O O O L - marca el SSC Nápoles.

7' Santi Comesana alivia la presión con un despeje.

7' Santi Comesana alivia la presión con un despeje.

7' SSC Nápoles saca de banda en la mitad del campo rival.

7' SSC Nápoles saca de banda en la mitad del campo rival.

7' Pape Gueye Villarreal intercepta un centro dirigido al área.

7' Pape Gueye Villarreal intercepta un centro dirigido al área.

7' SSC Nápoles intenta crear peligro.

7' SSC Nápoles intenta crear peligro.

7' SSC Nápoles saca de banda en la mitad del campo rival.

7' SSC Nápoles saca de banda en la mitad del campo rival.

7' Santiago Mourino alivia la presión con un despeje.

7' Santiago Mourino alivia la presión con un despeje.

6' SSC Nápoles saca de banda en su mitad del campo.

6' SSC Nápoles saca de banda en su mitad del campo.

6' A las manos de Luiz Junior, que sale y se apodera del balón.

6' A las manos de Luiz Junior, que sale y se apodera del balón.

6' Santiago Mourino es penalizado por empujar a Giovane Nascimento

6' Santiago Mourino es penalizado por empujar a Giovane Nascimento

5' Pape Gueye alivia la presión con un despeje.

5' Pape Gueye alivia la presión con un despeje.

5' SSC Nápoles saca de banda en la mitad del campo rival.

5' SSC Nápoles saca de banda en la mitad del campo rival.

5' Alberto Moleiro alivia la presión con un despeje.

5' Alberto Moleiro alivia la presión con un despeje.

5' Posesión de balón: Villarreal: 50 %, SSC Nápoles: 50 %.

5' Posesión de balón: Villarreal: 50 %, SSC Nápoles: 50 %.

5' Renato Veiga Villarreal intercepta un centro dirigido al área.

5' Renato Veiga Villarreal intercepta un centro dirigido al área.

5' SSC Nápoles intenta crear peligro.

5' SSC Nápoles intenta crear peligro.

4' SSC Nápoles saca de banda en la mitad del campo rival.

4' SSC Nápoles saca de banda en la mitad del campo rival.

4' Renato Veiga Villarreal intercepta un centro dirigido al área.

4' Renato Veiga Villarreal intercepta un centro dirigido al área.

4' SSC Nápoles intenta crear peligro.

4' SSC Nápoles intenta crear peligro.

4' SSC Nápoles saca de banda en su mitad del campo.

4' SSC Nápoles saca de banda en su mitad del campo.

3' Villarreal tiene el control del balón.

3' Villarreal tiene el control del balón.

3' Renato Veiga alivia la presión con un despeje.

3' Renato Veiga alivia la presión con un despeje.

3' Rafa Marin hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

3' Rafa Marin hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

2' Villarreal tiene el control del balón.

2' Villarreal tiene el control del balón.

2' Santi Comesana hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

2' Santi Comesana hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

2' Rafa Marin alivia la presión con un despeje.

2' Rafa Marin alivia la presión con un despeje.

2' Villarreal intenta crear peligro.

2' Villarreal intenta crear peligro.

1' Rafa Marin alivia la presión con un despeje.

1' Rafa Marin alivia la presión con un despeje.

1' Bienvenidos al partido de esta noche.

1' Bienvenidos al partido de esta noche.

1' El campo se halla en excelentes condiciones.

1' El campo se halla en excelentes condiciones.

1' Villarreal saca, y da comienzo el partido.

1' Villarreal saca, y da comienzo el partido.

1' El árbitro da inicio al encuentro.

1' El árbitro da inicio al encuentro.

0' Bienvenidos a Estadio de la Ceramica. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos.

0' Bienvenidos a Estadio de la Ceramica. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos.

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