Villareal 1 - 1 Napoles, en directo hoy: sigue el partido de Champions League minuto a minuto

Madrid, 13 de octubre de 2026.
El Villareal se enfrenta en Fase de Grupos (II) al Napoles este martes a las 21:00, partido perteneciente a la Champions en el Estadio de la Ceramica
Onces iniciales confirmados
VILLAREAL: Luiz Junior; Santiago Mourino, Pau Navarro, Renato Veiga, Carlos Romero; Santi Comesana, Nathan Saliba, Pape Gueye, Alberto Moleiro; Gerard Moreno, Georges Mikautadze.
NAPOLES: Vanja Milinkovic-Savic; Amir Rrahmani, Rafa Marin, Benoit Badiashile; Matteo Politano, Scott McTominay, Giovanni Di Lorenzo, Kevin De Bruyne, Billy Gilmour, Giovane Nascimento, Rasmus Hoejlund.
Últimos Resultados de Villareal
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|10/10/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 1-0
| Villarreal
|20/09/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 3-1
| Levante
|17/09/2026
| LaLiga
| Malaga
| 1-3
| Villarreal
|14/09/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 1-2
| Betis
|08/09/2026
| Champions
| Borussia Dortmund
| 3-2
| Villarreal
Últimos Resultados de Napoles
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|09/09/2026
| Champions
| SSC Napoli
| 0-1
| Arsenal
|28/01/2026
| Champions
| SSC Napoli
| 2-3
| Chelsea
|20/01/2026
| Champions
| FC Copenhague
| 1-1
| SSC Napoli
|10/12/2025
| Champions
| Benfica
| 2-0
| SSC Napoli
|25/11/2025
| Champions
| SSC Napoli
| 2-0
| Qarabag FK