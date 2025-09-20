Villareal - Osasuna, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Madrid, 20 de septiembre de 2025.

El Villareal, situado en la séptima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 5 de LaLiga EA Sports en el Estadio de la Ceramica ante el Osasuna este sábado a las 18:30 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 0 contra el Atlético, sin poder sumar más puntos a los 7 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Osasuna ocupa el décimo lugar, llega tras la victoria por 2 - 0 cosechada en su estadio contra el Rayo, añadiendo 3 puntos más a los 6 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Real Madrid 12 4 2 Champions Barcelona 10 4 3 Champions Espanyol 10 4 4 Champions Betis 9 6 5 Europa League Athletic Bilbao 9 4 6 Conference League Getafe 9 4 7 Permanencia Villarreal 7 4 10 Permanencia Osasuna 6 4 18 Descenso Levante 1 4 19 Descenso Mallorca 1 4 20 Descenso Girona 1 4

-Onces iniciales probables.

VILLAREAL: Luiz Junior; Santiago Mourino, Juan Foyth, Renato Veiga, Sergi Cardona; Nicolas Pepe, Pape Gueye, Santi Comesana, Alberto Moleiro; Ayoze Perez, Georges Mikautadze.

OSASUNA: Sergio Herrera; Flavien Boyomo, Alejandro Catena, Juan Cruz; Valentin Rosier, Jon Moncayola, Lucas Torro, Abel Bretones; Victor Munoz, Ante Budimir, Ruben Garcia.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 03/05/2025 LaLiga Villarreal 4-2 Osasuna 24/11/2024 LaLiga Osasuna 2-2 Villarreal 25/05/2024 LaLiga Osasuna 1-1 Villarreal 26/11/2023 LaLiga Villarreal 3-1 Osasuna 19/03/2023 LaLiga Osasuna 0-3 Villarreal

-Últimos Resultados del Villareal.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 16/09/2025 Champions Tottenham Hotspur 1-0 Villarreal 13/09/2025 LaLiga Atlético 2-0 Villarreal 31/08/2025 LaLiga Celta 1-1 Villarreal 24/08/2025 LaLiga Villarreal 5-0 Girona 15/08/2025 LaLiga Villarreal 2-0 Real Oviedo

-Últimos Resultados del Osasuna.