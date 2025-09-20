Villareal - Osasuna, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 20 de septiembre de 2025.
El Villareal, situado en la séptima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 5 de LaLiga EA Sports en el Estadio de la Ceramica ante el Osasuna este sábado a las 18:30 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 0 contra el Atlético, sin poder sumar más puntos a los 7 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Osasuna ocupa el décimo lugar, llega tras la victoria por 2 - 0 cosechada en su estadio contra el Rayo, añadiendo 3 puntos más a los 6 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Onces iniciales probables.
VILLAREAL: Luiz Junior; Santiago Mourino, Juan Foyth, Renato Veiga, Sergi Cardona; Nicolas Pepe, Pape Gueye, Santi Comesana, Alberto Moleiro; Ayoze Perez, Georges Mikautadze.
OSASUNA: Sergio Herrera; Flavien Boyomo, Alejandro Catena, Juan Cruz; Valentin Rosier, Jon Moncayola, Lucas Torro, Abel Bretones; Victor Munoz, Ante Budimir, Ruben Garcia.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|03/05/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 4-2
| Osasuna
|24/11/2024
| LaLiga
| Osasuna
| 2-2
| Villarreal
|25/05/2024
| LaLiga
| Osasuna
| 1-1
| Villarreal
|26/11/2023
| LaLiga
| Villarreal
| 3-1
| Osasuna
|19/03/2023
| LaLiga
| Osasuna
| 0-3
| Villarreal
-Últimos Resultados del Villareal.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|16/09/2025
| Champions
| Tottenham Hotspur
| 1-0
| Villarreal
|13/09/2025
| LaLiga
| Atlético
| 2-0
| Villarreal
|31/08/2025
| LaLiga
| Celta
| 1-1
| Villarreal
|24/08/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 5-0
| Girona
|15/08/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 2-0
| Real Oviedo
-Últimos Resultados del Osasuna.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|14/09/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 2-0
| Rayo
|31/08/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 1-0
| Osasuna
|24/08/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 1-0
| Valencia
|19/08/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 1-0
| Osasuna
|24/05/2025
| LaLiga
| Alavés
| 1-1
| Osasuna