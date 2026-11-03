Villareal - Paris Saint-Germain, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Villareal - Paris Saint-Germain: resumen y estadísticas del partido de Fase de Grupos (IV) de Champions
Onces Iniciales probables: Villareal - Paris Saint-Germain: resumen y estadísticas del partido de Fase de Grupos (IV) de Champions - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: martes, 3 noviembre 2026 16:36
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Madrid, 3 de noviembre de 2026.

El Villareal se enfrenta en Fase de Grupos (IV) al Paris Saint-Germain este martes a las 21:00, partido perteneciente a la Champions en el Estadio de la Ceramica

Clasificación Actual

Posición Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Paris Saint-Germain 9 3
2 Aston Villa 9 3
3 Liverpool 9 3
4 Real Madrid 9 3
5 Real Betis 9 3
6 VfB Stuttgart 7 3
7 Arsenal 7 3
8 Barcelona 6 3
9 Como 6 3
10 Manchester City 6 3
11 Club Brugge 6 3
12 Sporting CP 6 3
13 Borussia Dortmund 6 3
14 Bayern Munich 5 3
15 Roma 4 3
16 Atlético de Madrid 4 3
17 Shakhtar Donetsk 4 3
18 PSV Eindhoven 4 3
19 Villareal 3 3
20 Inter 3 3
20 Manchester United 3 3
22 Napoles 3 3
23 Galatasaray 3 3
24 LASK 3 3
25 Sabah FK 3 3
26 Feyenoord 3 3
27 Lens 3 3
28 Bodo/Glimt 3 3
29 AEK Athenas 3 3
29 Leipzig 3 3
31 Fenerbahce 2 3
32 Slavia Prague 1 3
33 Viking 1 3
34 Oporto 0 3
35 Lille 0 3
36 Slovan Bratislava 0 3

Onces iniciales probables

VILLAREAL: Peter Gulacsi; Santiago Mourino, Pau Navarro, Renato Veiga, Sergi Cardona; Santi Comesana, Pape Gueye, Tajon Buchanan, Alberto Moleiro; Georges Mikautadze, Nicolas Pepe.
PARIS SAINT-GERMAIN: Matvey Safonov; Achraf Hakimi, Ilya Zabarnyi, Willian Pacho, Lucas Hernandez; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Maghnes Akliouche, Ferran Torres, Desire Doue.

Últimos Resultados de Villareal

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
30/10/2026 LaLiga Villarreal 0-1 Espanyol
24/10/2026 LaLiga Valencia 1-2 Villarreal
20/10/2026 Champions Liverpool 4-3 Villarreal
17/10/2026 LaLiga Villarreal 0-0 Elche
13/10/2026 Champions Villarreal 3-1 SSC Napoli

Últimos Resultados de Paris Saint-Germain

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
20/10/2026 Champions Paris Saint-Germain 4-2 Barcelona
14/10/2026 Champions Manchester City 2-4 Paris Saint-Germain
09/09/2026 Champions Paris Saint-Germain 6-1 Slovan Bratislava
30/05/2026 Champions Paris Saint-Germain 5-4 Arsenal
06/05/2026 Champions Bayern Munich 1-1 Paris Saint-Germain
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