Villareal - Real Madrid, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Europa Press Deportes
Publicado: sábado, 24 enero 2026 16:01
Madrid, 24 de enero de 2026.

El Villareal, situado en la tercera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 21 de LaLiga EA Sports en el Estadio de la Ceramica ante el Real Madrid este sábado a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 0 contra el Betis, sin poder sumar más puntos a los 41 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Real Madrid ocupa el segundo lugar, llega tras la victoria por 2 - 0 cosechada en su estadio contra el Levante, añadiendo 3 puntos más a los 48 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 49 20
2 Champions Real Madrid 48 20
3 Champions Villarreal 41 19
4 Champions Atlético 41 20
5 Europa League Espanyol 34 20
6 Conference League Betis 32 20
18 Descenso Alavés 19 20
19 Descenso Levante 17 20
20 Descenso Real Oviedo 13 20

-Onces iniciales probables.
VILLAREAL: Luiz Junior; Pau Navarro, Juan Foyth, Renato Veiga, Sergi Cardona; Tajon Buchanan, Pape Gueye, Daniel Parejo, Alberto Moleiro; Gerard Moreno, Georges Mikautadze.
REAL MADRID: Thibaut Courtois; Federico Valverde, Raul Asencio, Dean Huijsen, Alvaro Carreras; Eduardo Camavinga, Franco Mastantuono, Jude Bellingham, Vinicius Junior, Arda Guler, Kylian Mbappe.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
04/10/2025 LaLiga Real Madrid 3-1 Villarreal
15/03/2025 LaLiga Villarreal 1-2 Real Madrid
05/10/2024 LaLiga Real Madrid 2-0 Villarreal
19/05/2024 LaLiga Villarreal 4-4 Real Madrid
17/12/2023 LaLiga Real Madrid 4-1 Villarreal

-Últimos Resultados del Villareal.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
20/01/2026 Champions Villarreal 1-2 Ajax
17/01/2026 LaLiga Betis 2-0 Villarreal
10/01/2026 LaLiga Villarreal 3-1 Alavés
03/01/2026 LaLiga Elche 1-3 Villarreal
21/12/2025 LaLiga Villarreal 0-2 Barcelona

-Últimos Resultados del Real Madrid.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
20/01/2026 Champions Real Madrid 6-1 Monaco
17/01/2026 LaLiga Real Madrid 2-0 Levante
04/01/2026 LaLiga Real Madrid 5-1 Betis
20/12/2025 LaLiga Real Madrid 2-0 Sevilla
14/12/2025 LaLiga Alavés 1-2 Real Madrid

