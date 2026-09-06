Xinran Sun - Alisa Terentyeva, en directo hoy: sigue el partido de US Open Juniors, Girls

Xinran Sun - Alisa Terentyeva: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de US Open Juniors, Girls - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 6 de septiembre de 2026.
La tenista china Xinran Sun(603) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo US Open Juniors, Girls a la tenista rusa Alisa Terentyeva(0) este domingo no antes de las 20:00.
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No hay partidos directos entre ambos jugadores.
Últimos Resultados de Xinran Sun
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|11/07/2026
| Wimbledon Juniors, Girls (Final)
| Xinran Sun
| 1-2 (7-5, 3-6, 4-6)
| Anna Pushkareva
|10/07/2026
| Wimbledon Juniors, Girls (Semifinal)
| Xinran Sun
| 2-0 (6-1, 6-3)
| Janae Preston
|09/07/2026
| Wimbledon Juniors, Girls (Cuartos de final)
| Xinran Sun
| 2-0 (6-0, 6-3)
| Anna Pircher
|08/07/2026
| Wimbledon Juniors, Girls (Octavos de final)
| Xinran Sun
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Thea Frodin
|06/07/2026
| Wimbledon Juniors, Girls (Dieciseisavos de final)
| Xinran Sun
| 2-0 (7-5, 6-1)
| Denisa Zoldakova
Últimos Resultados de Alisa Terentyeva
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|24/01/2026
| Australian Open Juniors, Girls (Treintaidosavos de final)
| Ruien Zhang
| 2-1 (6-1, 3-6, 6-3)
| Alisa Terentyeva