Xinran Sun - Alisa Terentyeva, en directo hoy: sigue el partido de US Open Juniors, Girls

Xinran Sun - Alisa Terentyeva: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de US Open Juniors, Girls
Xinran Sun - Alisa Terentyeva: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de US Open Juniors, Girls - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: domingo, 6 septiembre 2026 19:05
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Madrid, 6 de septiembre de 2026.

La tenista china Xinran Sun(603) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo US Open Juniors, Girls a la tenista rusa Alisa Terentyeva(0) este domingo no antes de las 20:00.

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No hay partidos directos entre ambos jugadores.

Últimos Resultados de Xinran Sun

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
11/07/2026 Wimbledon Juniors, Girls (Final) Xinran Sun 1-2 (7-5, 3-6, 4-6) Anna Pushkareva
10/07/2026 Wimbledon Juniors, Girls (Semifinal) Xinran Sun 2-0 (6-1, 6-3) Janae Preston
09/07/2026 Wimbledon Juniors, Girls (Cuartos de final) Xinran Sun 2-0 (6-0, 6-3) Anna Pircher
08/07/2026 Wimbledon Juniors, Girls (Octavos de final) Xinran Sun 2-0 (6-3, 6-4) Thea Frodin
06/07/2026 Wimbledon Juniors, Girls (Dieciseisavos de final) Xinran Sun 2-0 (7-5, 6-1) Denisa Zoldakova

Últimos Resultados de Alisa Terentyeva

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
24/01/2026 Australian Open Juniors, Girls (Treintaidosavos de final) Ruien Zhang 2-1 (6-1, 3-6, 6-3) Alisa Terentyeva

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