Xinyu Wang - Elena Rybakina, en directo hoy: sigue el partido de Qatar Total Open

Xinyu Wang - Elena Rybakina: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Qatar Total Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 10 de febrero de 2026.
La tenista China - China Xinyu Wang(33) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Qatar Total Open a la tenista Kazaja Elena Rybakina(3) este martes a las 16:00.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|20/05/2025
| Internationaux de Strasbourg (Octavos de final)
| Xinyu Wang
| 0-2 (1-6, 3-6)
| Elena Rybakina
-Últimos Resultados de Xinyu Wang.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|09/02/2026
| Qatar Total Open (Treintaidosavos de final)
| Xinyu Wang
| 2-0 (6-1, 7-5)
| Emiliana Arango
|05/02/2026
| Transylvania Open (Cuartos de final)
| Xinyu Wang
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Oleksandra Oliynykova
|04/02/2026
| Transylvania Open (Octavos de final)
| Xinyu Wang
| 2-0 (6-4, 6-2)
| Rebeka Masarova
|03/02/2026
| Transylvania Open (Dieciseisavos de final)
| Xinyu Wang
| 2-0 (6-3, 6-0)
| Kaitlin Quevedo
|26/01/2026
| Australian Open WTA (Octavos de final)
| Xinyu Wang
| 0-2 (6-7, 4-6)
| Amanda Anisimova
-Últimos Resultados de Elena Rybakina.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|31/01/2026
| Australian Open WTA (Final)
| Aryna Sabalenka
| 1-2 (4-6, 6-4, 4-6)
| Elena Rybakina
|29/01/2026
| Australian Open WTA (Semifinal)
| Jessica Pegula
| 0-2 (3-6, 6-7)
| Elena Rybakina
|28/01/2026
| Australian Open WTA (Cuartos de final)
| Elena Rybakina
| 2-0 (7-5, 6-1)
| Iga Swiatek
|26/01/2026
| Australian Open WTA (Octavos de final)
| Elena Rybakina
| 2-0 (6-1, 6-3)
| Elise Mertens
|24/01/2026
| Australian Open WTA (Dieciseisavos de final)
| Elena Rybakina
| 2-0 (6-2, 6-3)
| Tereza Valentova