Xinyu Wang - Elena Rybakina, en directo hoy: sigue el partido de Qatar Total Open

Xinyu Wang - Elena Rybakina: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Qatar Total Open
Xinyu Wang - Elena Rybakina: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Qatar Total Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: martes, 10 febrero 2026 15:00
Seguir en

Madrid, 10 de febrero de 2026.

La tenista China - China Xinyu Wang(33) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Qatar Total Open a la tenista Kazaja Elena Rybakina(3) este martes a las 16:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
20/05/2025 Internationaux de Strasbourg (Octavos de final) Xinyu Wang 0-2 (1-6, 3-6) Elena Rybakina

-Últimos Resultados de Xinyu Wang.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
09/02/2026 Qatar Total Open (Treintaidosavos de final) Xinyu Wang 2-0 (6-1, 7-5) Emiliana Arango
05/02/2026 Transylvania Open (Cuartos de final) Xinyu Wang 0-2 (4-6, 4-6) Oleksandra Oliynykova
04/02/2026 Transylvania Open (Octavos de final) Xinyu Wang 2-0 (6-4, 6-2) Rebeka Masarova
03/02/2026 Transylvania Open (Dieciseisavos de final) Xinyu Wang 2-0 (6-3, 6-0) Kaitlin Quevedo
26/01/2026 Australian Open WTA (Octavos de final) Xinyu Wang 0-2 (6-7, 4-6) Amanda Anisimova

-Últimos Resultados de Elena Rybakina.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
31/01/2026 Australian Open WTA (Final) Aryna Sabalenka 1-2 (4-6, 6-4, 4-6) Elena Rybakina
29/01/2026 Australian Open WTA (Semifinal) Jessica Pegula 0-2 (3-6, 6-7) Elena Rybakina
28/01/2026 Australian Open WTA (Cuartos de final) Elena Rybakina 2-0 (7-5, 6-1) Iga Swiatek
26/01/2026 Australian Open WTA (Octavos de final) Elena Rybakina 2-0 (6-1, 6-3) Elise Mertens
24/01/2026 Australian Open WTA (Dieciseisavos de final) Elena Rybakina 2-0 (6-2, 6-3) Tereza Valentova

