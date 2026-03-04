Yulia Putintseva - Paula Badosa, en directo hoy: sigue el partido de BNP Paribas Open

Yulia Putintseva - Paula Badosa: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de BNP Paribas Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 4 de marzo de 2026.
La tenista Kazaja Yulia Putintseva(76) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo BNP Paribas Open a la tenista Española Paula Badosa(85) este miércoles a las 20:00.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|16/08/2024
| Western & Southern Open (Octavos de final)
| Paula Badosa
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Yulia Putintseva
|30/05/2024
| Roland Garros WTA (Treintaidosavos de final)
| Paula Badosa
| 2-1 (4-6, 6-1, 7-5)
| Yulia Putintseva
-Últimos Resultados de Yulia Putintseva.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|23/02/2026
| Merida Open Akron (Dieciseisavos de final)
| Victoria Jimenez Kasintseva
| 2-1 (6-4, 1-6, 6-4)
| Yulia Putintseva
|25/01/2026
| Australian Open WTA (Octavos de final)
| Yulia Putintseva
| 0-2 (0-6, 1-6)
| Iva Jovic
|23/01/2026
| Australian Open WTA (Dieciseisavos de final)
| Zeynep Sonmez
| 1-2 (3-6, 7-6, 3-6)
| Yulia Putintseva
|21/01/2026
| Australian Open WTA (Treintaidosavos de final)
| Yulia Putintseva
| 2-0 (6-1, 6-2)
| Elsa Jacquemot
|18/01/2026
| Australian Open WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Yulia Putintseva
| 2-1 (3-6, 7-5, 6-3)
| Beatriz Haddad Maia
-Últimos Resultados de Paula Badosa.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|17/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Dieciseisavos de final)
| Paula Badosa
| 0-1 (4-6, 0-0)
| Elina Svitolina
|16/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Treintaidosavos de final)
| Katerina Siniakova
| 0-2 (3-6, 5-7)
| Paula Badosa
|02/02/2026
| Mubadala Abu Dhabi Open (Dieciseisavos de final)
| Paula Badosa
| 1-2 (4-6, 6-3, 1-6)
| Aliaksandra Sasnovich
|22/01/2026
| Australian Open WTA (Treintaidosavos de final)
| Oksana Selekhmeteva
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Paula Badosa
|19/01/2026
| Australian Open WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Zarina Diyas
| 0-2 (2-6, 4-6)
| Paula Badosa