Yulia Putintseva - Paula Badosa, en directo hoy: sigue el partido de BNP Paribas Open

Yulia Putintseva - Paula Badosa: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de BNP Paribas Open
Yulia Putintseva - Paula Badosa: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de BNP Paribas Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: miércoles, 4 marzo 2026 19:00
Madrid, 4 de marzo de 2026.

La tenista Kazaja Yulia Putintseva(76) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo BNP Paribas Open a la tenista Española Paula Badosa(85) este miércoles a las 20:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
16/08/2024 Western & Southern Open (Octavos de final) Paula Badosa 2-0 (6-4, 6-4) Yulia Putintseva
30/05/2024 Roland Garros WTA (Treintaidosavos de final) Paula Badosa 2-1 (4-6, 6-1, 7-5) Yulia Putintseva

-Últimos Resultados de Yulia Putintseva.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
23/02/2026 Merida Open Akron (Dieciseisavos de final) Victoria Jimenez Kasintseva 2-1 (6-4, 1-6, 6-4) Yulia Putintseva
25/01/2026 Australian Open WTA (Octavos de final) Yulia Putintseva 0-2 (0-6, 1-6) Iva Jovic
23/01/2026 Australian Open WTA (Dieciseisavos de final) Zeynep Sonmez 1-2 (3-6, 7-6, 3-6) Yulia Putintseva
21/01/2026 Australian Open WTA (Treintaidosavos de final) Yulia Putintseva 2-0 (6-1, 6-2) Elsa Jacquemot
18/01/2026 Australian Open WTA (Sesentaicuatroavos de final) Yulia Putintseva 2-1 (3-6, 7-5, 6-3) Beatriz Haddad Maia

-Últimos Resultados de Paula Badosa.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
17/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships (Dieciseisavos de final) Paula Badosa 0-1 (4-6, 0-0) Elina Svitolina
16/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships (Treintaidosavos de final) Katerina Siniakova 0-2 (3-6, 5-7) Paula Badosa
02/02/2026 Mubadala Abu Dhabi Open (Dieciseisavos de final) Paula Badosa 1-2 (4-6, 6-3, 1-6) Aliaksandra Sasnovich
22/01/2026 Australian Open WTA (Treintaidosavos de final) Oksana Selekhmeteva 2-0 (6-4, 6-4) Paula Badosa
19/01/2026 Australian Open WTA (Sesentaicuatroavos de final) Zarina Diyas 0-2 (2-6, 4-6) Paula Badosa

