Yulia Putintseva - Paula Badosa, en directo hoy: sigue el partido de BNP Paribas Open

Yulia Putintseva - Paula Badosa: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de BNP Paribas Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 4 de marzo de 2026.

La tenista Kazaja Yulia Putintseva(76) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo BNP Paribas Open a la tenista Española Paula Badosa(85) este miércoles a las 20:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 16/08/2024 Western & Southern Open (Octavos de final) Paula Badosa 2-0 (6-4, 6-4) Yulia Putintseva 30/05/2024 Roland Garros WTA (Treintaidosavos de final) Paula Badosa 2-1 (4-6, 6-1, 7-5) Yulia Putintseva

-Últimos Resultados de Yulia Putintseva.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 23/02/2026 Merida Open Akron (Dieciseisavos de final) Victoria Jimenez Kasintseva 2-1 (6-4, 1-6, 6-4) Yulia Putintseva 25/01/2026 Australian Open WTA (Octavos de final) Yulia Putintseva 0-2 (0-6, 1-6) Iva Jovic 23/01/2026 Australian Open WTA (Dieciseisavos de final) Zeynep Sonmez 1-2 (3-6, 7-6, 3-6) Yulia Putintseva 21/01/2026 Australian Open WTA (Treintaidosavos de final) Yulia Putintseva 2-0 (6-1, 6-2) Elsa Jacquemot 18/01/2026 Australian Open WTA (Sesentaicuatroavos de final) Yulia Putintseva 2-1 (3-6, 7-5, 6-3) Beatriz Haddad Maia

-Últimos Resultados de Paula Badosa.