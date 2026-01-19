Zarina Diyas - Paula Badosa, en directo hoy: sigue el partido de Australian Open WTA

Zarina Diyas - Paula Badosa: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de Australian Open WTA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 19 de enero de 2026.
La tenista Kazaja Zarina Diyas(285) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo Australian Open WTA a la tenista Española Paula Badosa(26) este lunes a las 04:30.
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Zarina Diyas.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|25/10/2025
| Prudential Hong Kong Tennis Open, Qualification (Sin Definir)
| Kristiana Sidorova
| 2-1 (3-6, 6-3, 6-4)
| Zarina Diyas
|22/09/2025
| China Open, Qualification (Sin Definir)
| Zarina Diyas
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Rebeka Masarova
|08/09/2025
| Huzhou (Dieciseisavos de final)
| Carole Monnet
| 2-1 (2-6, 6-4, 6-1)
| Zarina Diyas
|02/09/2025
| Changsha (Dieciseisavos de final)
| Zarina Diyas
| 0-0 (5-5)
| Carol Zhao
|19/03/2025
| Antalya (Dieciseisavos de final)
| Maja Chwalinska
| 2-0 (6-3, 6-1)
| Zarina Diyas
-Últimos Resultados de Paula Badosa.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|12/01/2026
| Adelaide International (Dieciseisavos de final)
| Paula Badosa
| 1-2 (6-3, 3-6, 4-6)
| Marie Bouzkova
|08/01/2026
| Brisbane International (Octavos de final)
| Elena Rybakina
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Paula Badosa
|06/01/2026
| Brisbane International (Dieciseisavos de final)
| Marie Bouzkova
| 1-2 (7-6, 4-6, 2-6)
| Paula Badosa
|28/09/2025
| China Open (Dieciseisavos de final)
| Karolina Muchova
| 0-0 (4-2)
| Paula Badosa
|26/09/2025
| China Open (Treintaidosavos de final)
| Antonia Ruzic
| 0-2 (3-6, 6-7)
| Paula Badosa