Zarina Diyas - Paula Badosa, en directo hoy: sigue el partido de Australian Open WTA

Zarina Diyas - Paula Badosa: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de Australian Open WTA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: lunes, 19 enero 2026 3:31
Madrid, 19 de enero de 2026.

La tenista Kazaja Zarina Diyas(285) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo Australian Open WTA a la tenista Española Paula Badosa(26) este lunes a las 04:30.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Zarina Diyas.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
25/10/2025 Prudential Hong Kong Tennis Open, Qualification (Sin Definir) Kristiana Sidorova 2-1 (3-6, 6-3, 6-4) Zarina Diyas
22/09/2025 China Open, Qualification (Sin Definir) Zarina Diyas 0-2 (4-6, 4-6) Rebeka Masarova
08/09/2025 Huzhou (Dieciseisavos de final) Carole Monnet 2-1 (2-6, 6-4, 6-1) Zarina Diyas
02/09/2025 Changsha (Dieciseisavos de final) Zarina Diyas 0-0 (5-5) Carol Zhao
19/03/2025 Antalya (Dieciseisavos de final) Maja Chwalinska 2-0 (6-3, 6-1) Zarina Diyas

-Últimos Resultados de Paula Badosa.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
12/01/2026 Adelaide International (Dieciseisavos de final) Paula Badosa 1-2 (6-3, 3-6, 4-6) Marie Bouzkova
08/01/2026 Brisbane International (Octavos de final) Elena Rybakina 2-0 (6-3, 6-2) Paula Badosa
06/01/2026 Brisbane International (Dieciseisavos de final) Marie Bouzkova 1-2 (7-6, 4-6, 2-6) Paula Badosa
28/09/2025 China Open (Dieciseisavos de final) Karolina Muchova 0-0 (4-2) Paula Badosa
26/09/2025 China Open (Treintaidosavos de final) Antonia Ruzic 0-2 (3-6, 6-7) Paula Badosa

