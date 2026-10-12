Zizou Bergs - Carlos Alcaraz, en directo hoy: sigue el partido de Shanghai Rolex Masters

Zizou Bergs - Carlos Alcaraz: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Shanghai Rolex Masters - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 12 de octubre de 2026.
El tenista belga Zizou Bergs(39) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Shanghai Rolex Masters al tenista español Carlos Alcaraz(3) este lunes no antes de las 12:00.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|27/09/2025
| Japan Open Tennis Championships (Octavos de final)
| Carlos Alcaraz
| 2-0 (6-4, 6-3)
| Zizou Bergs
Últimos Resultados de Zizou Bergs
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|10/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final)
| Ignacio Buse
| 0-2 (0-6, 3-6)
| Zizou Bergs
|08/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Sesentaicuatroavos de final)
| Vit Kopriva
| 0-2 (3-6, 1-6)
| Zizou Bergs
|01/10/2026
| Japan Open Tennis Championships (Dieciseisavos de final)
| Jiri Lehecka
| 2-1 (6-3, 6-7, 6-3)
| Zizou Bergs
|19/09/2026
| Davis Cup Qualifiers (Final)
| Jurij Rodionov
| 2-0 (7-6, 6-3)
| Zizou Bergs
|18/09/2026
| Davis Cup Qualifiers (Final)
| Lukas Neumayer
| 1-2 (6-2, 4-6, 2-6)
| Zizou Bergs
Últimos Resultados de Carlos Alcaraz
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|10/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final)
| Juan Manuel Cerundolo
| 0-2 (3-6, 3-6)
| Carlos Alcaraz
|06/10/2026
| Japan Open Tennis Championships (Final)
| Carlos Alcaraz
| 2-0 (7-6, 6-4)
| Jiri Lehecka
|05/10/2026
| Japan Open Tennis Championships (Semifinal)
| Carlos Alcaraz
| 2-1 (5-7, 6-3, 6-1)
| Jaume Munar
|04/10/2026
| Japan Open Tennis Championships (Cuartos de final)
| Carlos Alcaraz
| 1-0 (7-6, 2-1)
| Denis Shapovalov
|03/10/2026
| Japan Open Tennis Championships (Octavos de final)
| Carlos Alcaraz
| 2-0 (7-6, 6-1)
| Matteo Arnaldi