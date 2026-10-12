Zizou Bergs - Carlos Alcaraz, en directo hoy: sigue el partido de Shanghai Rolex Masters

Zizou Bergs - Carlos Alcaraz: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Shanghai Rolex Masters
Zizou Bergs - Carlos Alcaraz: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Shanghai Rolex Masters - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: lunes, 12 octubre 2026 11:02
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Madrid, 12 de octubre de 2026.

El tenista belga Zizou Bergs(39) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Shanghai Rolex Masters al tenista español Carlos Alcaraz(3) este lunes no antes de las 12:00.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
27/09/2025 Japan Open Tennis Championships (Octavos de final) Carlos Alcaraz 2-0 (6-4, 6-3) Zizou Bergs

Últimos Resultados de Zizou Bergs

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
10/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final) Ignacio Buse 0-2 (0-6, 3-6) Zizou Bergs
08/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Sesentaicuatroavos de final) Vit Kopriva 0-2 (3-6, 1-6) Zizou Bergs
01/10/2026 Japan Open Tennis Championships (Dieciseisavos de final) Jiri Lehecka 2-1 (6-3, 6-7, 6-3) Zizou Bergs
19/09/2026 Davis Cup Qualifiers (Final) Jurij Rodionov 2-0 (7-6, 6-3) Zizou Bergs
18/09/2026 Davis Cup Qualifiers (Final) Lukas Neumayer 1-2 (6-2, 4-6, 2-6) Zizou Bergs

Últimos Resultados de Carlos Alcaraz

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
10/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final) Juan Manuel Cerundolo 0-2 (3-6, 3-6) Carlos Alcaraz
06/10/2026 Japan Open Tennis Championships (Final) Carlos Alcaraz 2-0 (7-6, 6-4) Jiri Lehecka
05/10/2026 Japan Open Tennis Championships (Semifinal) Carlos Alcaraz 2-1 (5-7, 6-3, 6-1) Jaume Munar
04/10/2026 Japan Open Tennis Championships (Cuartos de final) Carlos Alcaraz 1-0 (7-6, 2-1) Denis Shapovalov
03/10/2026 Japan Open Tennis Championships (Octavos de final) Carlos Alcaraz 2-0 (7-6, 6-1) Matteo Arnaldi
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