Zizou Bergs - Carlos Alcaraz, en directo hoy: sigue el partido de Shanghai Rolex Masters

Zizou Bergs - Carlos Alcaraz: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Shanghai Rolex Masters - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 12 de octubre de 2026.

El tenista belga Zizou Bergs(39) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Shanghai Rolex Masters al tenista español Carlos Alcaraz(3) este lunes no antes de las 12:00.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 27/09/2025 Japan Open Tennis Championships (Octavos de final) Carlos Alcaraz 2-0 (6-4, 6-3) Zizou Bergs

Últimos Resultados de Zizou Bergs

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 10/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final) Ignacio Buse 0-2 (0-6, 3-6) Zizou Bergs 08/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Sesentaicuatroavos de final) Vit Kopriva 0-2 (3-6, 1-6) Zizou Bergs 01/10/2026 Japan Open Tennis Championships (Dieciseisavos de final) Jiri Lehecka 2-1 (6-3, 6-7, 6-3) Zizou Bergs 19/09/2026 Davis Cup Qualifiers (Final) Jurij Rodionov 2-0 (7-6, 6-3) Zizou Bergs 18/09/2026 Davis Cup Qualifiers (Final) Lukas Neumayer 1-2 (6-2, 4-6, 2-6) Zizou Bergs

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