Alcaraz y Davidovich lideran la fuerte apuesta española por el Conde de Godó

Las bajas de Nadal y Bautista no impiden el favoritismo local frente a Tsitsipas, Dimitrov o Casper Ruud

MADRID, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó arranca este lunes con la importante baja de Rafa Nadal, pero con Carlos Alcaraz y Alejandro Davidovich dispuestos a alargar el dominio del tenis español en la arcilla catalana, donde el griego Stefanos Tsitsipas, flamante campeón en Montecarlo, parece el rival a batir.

El Conde de Godó, cita ATP 500, vuelve a la acción esta semana sin su vigente campeón, un Nadal que no se ha podido recuperar de su lesión en Indian Wells, la cual ya le impidió competir al 100% por el título en la final ante el estadounidense Taylor Fritz.

El balear apuró hasta la semana previa pero finalmente anunció su baja por esa fisura de estrés del tercer arco costal izquierdo que le dificultó incluso respirar durante la derrota ante Fritz. Más a última hora fue la baja del también español Roberto Bautista, por una lesión de muñeca que no termina de superar.

Con todo, la 'Armada' lleva un año de sobresaliente, con semanas de mucho brillo en distintos jugadores. El último en irrumpir fue Davidovich, desde ser capaz de eliminar a Novak Djokovic a llegar a su primera final ATP con el valor añadido de un Masters 1.000. El malagueño acaparó los focos ante la temprana eliminación de Alcaraz.

El murciano, de 18 años, en meteórico ascenso con el título en el Masters 1.000 de Miami como última conquista, no entró con buen pie a la gira de tierra, pero sin duda se le espera en Barcelona con esa lección aprendida. "No fue un drama, supe que tenía que seguir sumando horas en pista, no vengo decepcionado sino sabiendo las cosas que tengo que mejorar", dijo ya en la Ciudad Condal.

"No miro todo lo que se habla de mí. Si hablan bien de mí es porque me lo estoy ganando. Trabajo mucho para lograrlo. Cada partido que juego pienso que puedo perder, no soy un Dios que tiene que ganar siempre. Todos los jugadores lo hacen bien", añadió un Alcaraz que será quinto cabeza de serie y va por el lado de Tsitsipas, primer favorito tras ganar en Montercarlo.

Sin el 12 veces campeón Nadal, quien da nombre además a la Central del Godó, el griego, finalista el año pasado y quien podría tener a Pedro Martínez como primer rival en segunda ronda, parece el jugador más temible, pero el extra de motivación lo tendrán los tenistas españoles, 13 jugadores que buscarán brillar en casa.

Alcaraz debutará contra el surcoreano Soonwoo Kwon o el francés Benoit Paire, mientras que Davidovich lo hará ante el tenista boliviano Hugo Dellien. El noruego Casper Ruud es el segundo cabeza de serie en la tierra catalana, donde Tommy Robredo, exnúmero cinco del mundo, pondrá fin a su carrera a sus casi 40 años. También jugador a seguir es Grigor Dimitrov, de nuevo a gran nivel.