Alcaraz disipa las dudas sobre su tobillo y avanza a cuartos en Tokio

MADRID, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Carlos Alcaraz ha avanzado este sábado a cuartos de final del torneo de Tokio, de categoría ATP 500 y disputado sobre pista dura, después de superar en segunda ronda al belga Zizou Bergs (6-4, 6-3), un resultado que disipa las dudas sobre su estado físico y que le permite avanzar a cuartos de final del certamen nipón.

El número uno del mundo, que por primera vez afronta un torneo en la capital japonesa, demostró que continúa en plena forma a pesar de torcerse el tobillo hace un par de días en su triunfo ante el argentino Sebastián Báez (6-4, 6-2). Ya nada queda de aquellas molestias, y este sábado necesitó apenas una hora y 20 minutos para deshacerse de su rival.

Eso sí, el murciano tuvo que reponerse a la rotura de Bergs en el tercer juego del primer parcial, a la que respondió ganando los cuatro siguientes juegos. Cedió de nuevo su servicio en el octavo, pero con un 'contrabreak' logró cerrar la manga a su favor. Todo en un duelo plagado de velocidad pero en el que no consiguió ser letal con su saque.

Sin embargo, lo contrarrestó con una buena actuación desde el fondo de la pista. Arrancó el segundo set con un 3-0 de salida, y aunque su adversario le devolvió la rotura para poner el 3-2, se sacó un nuevo quiebre de la manga para encarrilar el triunfo, decimoquinto consecutivo en superficie dura.

Ahora, se cruzará en cuartos con el estadounidense Brandon Nakashima, que derrotó al húngaro Marton Fucsovics (7-5, 6-3). Alcaraz domina por 1-0 los enfrentamientos con el norteamericano, al que ya ganó en las Next Gen ATP Finals de la temporada 2021.

Por el momento, el de El Palmar lidera la carrera a Turín, donde se disputarán las Finales de la ATP, con más de 2.000 puntos sobre el italiano Jannik Sinner, presente esta semana en el ATP 500 de Pekín.