Alcaraz se entrena en la Arthur Ashe junto a Dani Mérida

Archivo - El tenista español Carlos Alcaraz. - Matthieu Mirville/ZUMA Press Wir / DPA - Archivo

MADRID, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Carlos Alcaraz se ha entrenado este lunes en la pista Arthur Ashe, estadio central del Abierto de Estados Unidos, junto a Dani Mérida, una sesión en la que ambos disputaron un set que acabó con victoria del madrileño por un resultado de 7-5 en unos 50 minutos.

Carlos Alcaraz continúa con su puesta a punto antes de reaparecer en el circuito en el US Open. El murciano, que no juega un partido desde que el pasado mes de abril cayó lesionado en el Conde de Godó, saltó a la pista Arthur Ashe un día antes de debutar en el torneo mixto junto a Serena Williams. Un entrenamiento en el que Alcaraz subió la intensidad durante más de 50 minutos.

Durante la sesión, Alcaraz y Dani Mérida disputaron un set a un ritmo alto al que asistieron numerosos aficionados. El resultado del parcial fue favorable al madrileño, que se impuso por un ajustado tanteo de 7-5. Pero más allá del marcador, la buena noticia para el tenis español es ver como el regreso del vigente campeón del US Open está cada vez más cerca. Eso sí, después de más de cuatro meses de inactividad, el español deberá ir recuperando sensaciones conforme vayan pasando los días.