Alcaraz mete miedo a sus rivales en su debut en las Finales

El tenista español Carlos Alcaraz. - Matthieu Mirville / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Carlos Alcaraz ha debutado este lunes con victoria ante Frances Tiafoe en las Finales de la ATP, en la primera jornada del Grupo Ivan Lendl, un partido en el que ha arrasado a su rival con un contundente doble 6-2 en poco más de una hora de juego y que le acerca a las semifinales del torneo.

Carlos Alcaraz ha arrancado de manera inmejorable su asalto a la Copa de Maestros. Su debut ante Frances Tiafoe fue todo una declaración de intenciones por parte del murciano, arrasando al número siete del ránking ATP con un nivel de tenis altísimo. Una muestra de que el nivel exhibido en París no fue casualidad y que llega en el mejor momento de su carrera en condiciones indoor a estas ATP Finals --11 victorias consecutivas con la de hoy--.

El murciano estuvo brillante con el servicio, con el que dominó a placer y solo permitió a su rival llevarse 10 puntos, y con un porcentaje de primeros por encima del 75%. Además, se vio a un Alcaraz divirtiéndose sobre la pista y sintiendo la bola a las mil maravillas. Prueba de ello son los 21 golpes ganadores por solo 9 errores no forzados.

Y el arranque del partido sería un adelanto de lo que se venía en Turín. El parcial de inicio sería de 4-0 para el español, dos 'break' de ventaja y permitiendo sumar solo cinco puntos al estadounidense, ninguno de ellos al resto. Y es que, Tiafoe en ningún momento incomodaba a Alcaraz pese a conseguir mantener sus dos siguientes juegos al saque, lo que le sirvió para maquillar el resultado de un primer set que acabó (6-2) en menos de media hora de juego.

Más disputado estaría la segunda manga, con un Tiafoe que confirmó su mejoría con el saque. Sus 10 primeros servicios en el set serían primeros saques, sin embargo, en el primer resquicio, Alcaraz conseguiría la rotura para colocarse 3-1 arriba en el marcador. Una ventaja que, tras levantar las tres únicas pelotas de 'break' en contra del partido, doblaría su ventaja con otra rotura. Así, acabaría cerrando el partido en poco más de una hora con otro 6-2.

Un triunfo en dos sets que deja a Alcaraz muy cerca de las semifinales. De hecho, si consigue el triunfo en el próximo partido, ante el ganador de Daniil Medvedev o Flavio Cobolli, aseguraría su pase como primero de grupo.

Y no sería la victoria de Alcaraz la única española en la jornada de lunes en las ATP Finals. El catalán Marcel Granollers y el argentino Horacio Zeballos también debutaron con victoria en el Grupo B en la categoría de dobles, gracias a un doble 6-4 ante los italianos Simone Bolelli y Andrea Vavassori.