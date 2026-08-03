Alcaraz recupera sin jugar el número dos del ranking ATP y Jódar cierra el 'top 15'

El tenista español Carlos Alcaraz, en la final del Mundial de fútbol 2026. - Victor Monteiro/PX Imagens via Z / DPA

MADRID, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El tenista murciano Carlos Alcaraz recuperó este lunes el número dos del ranking ATP, superando al alemán Alexander Zverev, y el también jugador nacional Rafa Jódar asciende hasta meterse en el 'top 15' mundial tras alcanzar la final del torneo de Washington (Estados Unidos).

Alcaraz, ausente en el circuito por una lesión de muñeca desde el mes de abril, regresó este lunes al número dos del mundo sin jugar por un ajuste en el calendario, ya que el Masters 1.000 de Canadá se disputa este año en Montreal en su fecha habitual, del 2 al 13 de agosto, mientras que en 2025 se adelantó, por lo que los puntos se restan ahora.

Zverev, que adelantó al murciano por su gran papel en Roland Garros -campeón- y Wimbledon -finalista- y fue finalista en Toronto el año pasado, pierde más de 300 puntos y cae de nuevo al tercer lugar en favor de Alcaraz, que podría volver al número tres si el alemán gana en su debut en Montreal.

El ranking sigue dominado con mucho margen por el italiano Jannik Sinner (13.450 puntos), que no estará en el Masters 1.000 de Canadá, como otros jugadores del 'top 10' como el propio Alcaraz (8.160), que podría regresar en Masters 1.000 de Cincinnati; el serbio Novak Djokovic, quinto (3.760); el ruso Daniil Medvedev, sexto (3.620) tras adelantar al australiano Alex de Miñaur; el italiano Flavio Cobolli, octavo (3.330); y el estadounidense Taylor Fritz, noveno (3.230), que superan a Ben Shelton, décimo (2.680).

Además, Jódar protagonizó uno de los grandes ascensos en el ranking, de nueve puestos, cerrando ahora el 'top 15' con 2.243 puntos tras alcanzar la final en Washington, como el segundo mejor tenista español en el ranking mundial. Por detrás, aparecen Alejandro Davidovich, 25º (1.830); Jaume Munar, 45º (1.020); Dani Mérida, 63º (925); Martín Landaluce, 64º (920); y Pablo Carreño, 68º (891).

En el ranking WTA, la española Paula Badosa ascendió nueve posiciones hasta el 84º lugar, con 885 puntos, después de alcanzar los cuartos de final en Hamburgo. Por delante tiene a las también tenistas nacionales Cristina Bucsa, 40ª (1.244); y Jéssica Bouzas, 59ª (1.014). En el 'top 100' también está Oksana Selekhmeteva, 97ª (786).

El 'top 10' se mantiene sin cambios antes de la gira norteamericana, con la bielorrusa Aryna Sabalenka al frente con 8.550 puntos y menos de 500 de colchón sobre la kazaja Elena Rybakina (8.056). La estadounidense Jessica Pegula es tercera (6.300) y su compatriota Coco Gauff, cuarta (5.649), mientras que la rusa Mirra Andreeva cierra el 'top 5' (5.293).